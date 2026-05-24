Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 23 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Швеция — на грани конфуза, США уже шестые в группе. Итоги дня на ЧМ-2026
Егор Торишный
Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 23 мая
Комментарии
Две большие хоккейные державы рискуют не попасть в плей-офф.

23 мая в Швейцарии состоялся девятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги шести сыгранных встреч.

Турнирная таблица
Календарь

Дания одержала разгромную победу над Словенией в матче чемпионата мира — 2026

ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Дания
Окончен
4 : 0
Словения
1:0 Блихфельд (Огор, Олесен) – 34:11 (pp)     2:0 Русселль (Бруггиссер, Огор) – 38:43     3:0 Русселль (Огор, Олесен) – 58:13     4:0 Огор (Русселль, Олесен) – 59:45    

Счёт в матче во втором периоде открыли датские хоккеисты усилиями Йоахима Блихфельда, чуть позже Патрик Русселль забросил вторую шайбу в этой встрече. На последних минутах игры Русселль оформил дубль, а за считаные секунды до конца Миккель Огор поставил точку в матче — 4:0.

Сборная США уступила Латвии в матче ЧМ-2026

ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Окончен
4 : 2
США
1:0 Эгле (Дзиеркалс, Зиле) – 08:47     1:1 Ткачук (Мур, Нельсон) – 34:48 (pp)     2:1 Смирнов (Вилманис, Балцерс) – 46:06     3:1 Вилманис (Батня) – 58:58     3:2 Оливье (Ткачук, Фолк) – 59:09     4:2 Вилманис – 59:18    

Первую шайбу во встрече забросил латвийский нападающий Харальд Эгле, который отличился в середине первого периода. На 35-й минуте численное большинство реализовал Мэттью Ткачук, сравнявший счёт в матче. В начале третьего периода Денис Смирнов снова вывел латвийцев вперёд, а за несколько минут до конца встречи Сандис Вилманис забил третий гол в исполнении сборной Латвии. Американские хоккеисты ответили точным броском Мэтью Оливье, однако Вилманис спустя несколько секунд оформил дубль, предопределив исход встречи — 4:2.

Материалы по теме
США светит провал на ЧМ по хоккею! Проиграли Латвии и рискуют не выйти из группы
США светит провал на ЧМ по хоккею! Проиграли Латвии и рискуют не выйти из группы

Чехия одержала победу над сборной Словакии на чемпионате мира — 2026

ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 3
Чехия
0:1 Воженилек (Цибулька, Кемпны) – 08:09     1:1 Гривик (Княжко, Окульяр) – 31:30     1:2 Каут (Седлак, Червенка) – 34:04 (pp)     2:2 Хромьяк – 37:50     2:3 Червенка (Каут) – 52:02    

На девятой минуте нападающий сборной Чехии Даниэль Воженилек забил первый гол. На 32-й минуте форвард команды Словакии Марек Гривик сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Мартин Каут вывел чехов вперёд. На 38-й минуте словацкий форвард Мартин Хромьяк восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте забил нападающий чешской команды Роман Червенка, установив окончательный счёт — 3:2.

Сборная Швейцарии разгромила Венгрию на ЧМ-2026, забросив девять безответных шайб

ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
9 : 0
Венгрия
1:0 Йози (Егер, Риа) – 18:09     2:0 Йози – 20:29     3:0 Йози – 22:54 (pp)     4:0 Майер (Мозер) – 31:37     5:0 Мальгин (Тюркауф, Андригетто) – 33:07     6:0 Тюркауф (Андригетто, Мальгин) – 35:48     7:0 Андригетто (Мозер, Берни) – 39:04     8:0 Мальгин (Тюркауф, Андригетто) – 52:58     9:0 Кнак (Йози) – 55:09    

На 19-й минуте защитник сборной Швейцарии Роман Йози забил первый гол. На 21-й минуте Йози оформил дубль, а две минуты спустя забросил третью шайбу швейцарцев, записав на свой счёт хет-трик.

На 32-й минуте нападающий Тимо Майер укрепил преимущество швейцарской сборной. На 34-й минуте форвард Денис Мальгин забил пятый гол швейцарской национальной команды. На 36-й минуте нападающий Кэлвин Тюркауф довёл счёт до разгромного.

На 40-й минуте форвард Свен Андригетто забросил седьмую шайбу в ворота сборной Венгрии. На 53-й минуте Мальгин оформил дубль, забив восьмой гол швейцарцев. На 56-й минуте нападающий Симон Кнак установил окончательный счёт — 9:0.

Сборная Германии одержала крупную победу над Австрией на ЧМ-2026

ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Австрия
Окончен
2 : 6
Германия
1:0 Wallner (Харниш, Штапельфельдт) – 22:22     1:1 Райхель (Самански, Тиффельс) – 23:28     1:2 Самански (Тиффельс, Райхель) – 33:07     1:3 Райхель (Зайдер, Самански) – 45:47 (pp)     1:4 Видерер (Зайдер, Креммер) – 48:25     2:4 Рорер (Швингер, Никль) – 48:59     2:5 Райхель (Тиффельс, Михаэлис) – 51:45 (pp)     2:6 Эль (Михаэлис, Дав-Макфоллз) – 54:44    

На 23-й минуте нападающий сборной Австрии Леон Валлнер забил первый гол. На 24-й минуте форвард команды Германии Лукас Райхель сравнял счёт. На 34-й минуте нападающий Джош Самански вывел немцев вперёд. На 45-й минуте Райхель забросил третью шайбу немецкой сборной, оформив дубль.

На 49-й минуте форвард Мануэль Видерер забил четвёртый гол Германии. Спустя 34 секунды нападающий Винценц Рорер сократил отставание австрийцев. На 52-й минуте Райхель вернул немцам былое преимущество, оформив хет-трик. На 55-й минуте форвард Александер Эль забросил шестую шайбу немецкой команды, установив окончательный счёт — 6:2.

После этой победы Германия поднялась в зону плей-офф, а сборная США опустилась на шестое место своей восьмёрки.

Швеция уступила сборной Норвегии на чемпионате мира — 2026

ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Швеция
1:0 Стеен (Бакке Ольсен, Вестерхейм) – 09:32 (pp)     1:1 Штенберг (Берглунд, Бьёрк) – 22:23 (pp)     2:1 Стеен (Сальстен) – 33:15 (sh)     2:2 Рэймонд – 43:10     3:2 Сальстен (Рённильд) – 49:11 (sh)    

На 10-й минуте нападающий сборной Норвегии Ноа Стеен забил первый гол. На 23-й минуте форвард команды Швеции Ивар Штенберг сравнял счёт. На 34-й минуте Стеен вывел норвежцев вперёд, оформив дубль. На 44-й минуте шведский нападающий Лукас Рэймонд восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте форвард Эйрик Сальстен вновь вывел норвежскую сборную вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

После этой встречи Швеция оказалась на пятом месте в группе и рискует пропустить четвертьфинал, если не обыграет сборную Словакии в основное время. Норвегии для попадания в первый за 14 лет плей-офф достаточно набрать два очка в матчах с Чехией и Данией.

Матчи 24 мая

ЧМ-2026 . Группа B
24 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа A
24 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Великобритания
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа B
24 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа A
24 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Финляндия
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android