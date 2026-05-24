Швеция — на грани конфуза, США уже шестые в группе. Итоги дня на ЧМ-2026

23 мая в Швейцарии состоялся девятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги шести сыгранных встреч.
Дания одержала разгромную победу над Словенией в матче чемпионата мира — 2026
Счёт в матче во втором периоде открыли датские хоккеисты усилиями Йоахима Блихфельда, чуть позже Патрик Русселль забросил вторую шайбу в этой встрече. На последних минутах игры Русселль оформил дубль, а за считаные секунды до конца Миккель Огор поставил точку в матче — 4:0.
Сборная США уступила Латвии в матче ЧМ-2026
Первую шайбу во встрече забросил латвийский нападающий Харальд Эгле, который отличился в середине первого периода. На 35-й минуте численное большинство реализовал Мэттью Ткачук, сравнявший счёт в матче. В начале третьего периода Денис Смирнов снова вывел латвийцев вперёд, а за несколько минут до конца встречи Сандис Вилманис забил третий гол в исполнении сборной Латвии. Американские хоккеисты ответили точным броском Мэтью Оливье, однако Вилманис спустя несколько секунд оформил дубль, предопределив исход встречи — 4:2.
Чехия одержала победу над сборной Словакии на чемпионате мира — 2026
На девятой минуте нападающий сборной Чехии Даниэль Воженилек забил первый гол. На 32-й минуте форвард команды Словакии Марек Гривик сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Мартин Каут вывел чехов вперёд. На 38-й минуте словацкий форвард Мартин Хромьяк восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте забил нападающий чешской команды Роман Червенка, установив окончательный счёт — 3:2.
Сборная Швейцарии разгромила Венгрию на ЧМ-2026, забросив девять безответных шайб
На 19-й минуте защитник сборной Швейцарии Роман Йози забил первый гол. На 21-й минуте Йози оформил дубль, а две минуты спустя забросил третью шайбу швейцарцев, записав на свой счёт хет-трик.
На 32-й минуте нападающий Тимо Майер укрепил преимущество швейцарской сборной. На 34-й минуте форвард Денис Мальгин забил пятый гол швейцарской национальной команды. На 36-й минуте нападающий Кэлвин Тюркауф довёл счёт до разгромного.
На 40-й минуте форвард Свен Андригетто забросил седьмую шайбу в ворота сборной Венгрии. На 53-й минуте Мальгин оформил дубль, забив восьмой гол швейцарцев. На 56-й минуте нападающий Симон Кнак установил окончательный счёт — 9:0.
Сборная Германии одержала крупную победу над Австрией на ЧМ-2026
На 23-й минуте нападающий сборной Австрии Леон Валлнер забил первый гол. На 24-й минуте форвард команды Германии Лукас Райхель сравнял счёт. На 34-й минуте нападающий Джош Самански вывел немцев вперёд. На 45-й минуте Райхель забросил третью шайбу немецкой сборной, оформив дубль.
На 49-й минуте форвард Мануэль Видерер забил четвёртый гол Германии. Спустя 34 секунды нападающий Винценц Рорер сократил отставание австрийцев. На 52-й минуте Райхель вернул немцам былое преимущество, оформив хет-трик. На 55-й минуте форвард Александер Эль забросил шестую шайбу немецкой команды, установив окончательный счёт — 6:2.
После этой победы Германия поднялась в зону плей-офф, а сборная США опустилась на шестое место своей восьмёрки.
Швеция уступила сборной Норвегии на чемпионате мира — 2026
На 10-й минуте нападающий сборной Норвегии Ноа Стеен забил первый гол. На 23-й минуте форвард команды Швеции Ивар Штенберг сравнял счёт. На 34-й минуте Стеен вывел норвежцев вперёд, оформив дубль. На 44-й минуте шведский нападающий Лукас Рэймонд восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте форвард Эйрик Сальстен вновь вывел норвежскую сборную вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.
После этой встречи Швеция оказалась на пятом месте в группе и рискует пропустить четвертьфинал, если не обыграет сборную Словакии в основное время. Норвегии для попадания в первый за 14 лет плей-офф достаточно набрать два очка в матчах с Чехией и Данией.
Матчи 24 мая
