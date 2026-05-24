Каролина – Монреаль – 3:2 ОТ – видео, голы, обзор второго матча полуфинала Кубка Стэнли – 2026, плей-офф НХЛ

«Каролина» в игре! Вырвали победу в овертайме и сравняли счёт в финале Востока НХЛ
Дмитрий Сторожев
Главным героем матча стал датчанин. Но не тот, который тащил в предыдущих раундах.

«Все серии, даже самые хорошие, рано или поздно заканчиваются», – подумали хоккеисты «Каролины» и со спокойной совестью проиграли стартовый матч финала Восточной конференции НХЛ с «Монреалем».

«Ураганам» было больно:
Для подопечных Рода Бриндамора то поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли – до этого «Харрикейнз» фактически не заметили своих соперников, поочерёдно переиграв «Оттаву» и «Филадельфию» за минимально отведённые для этого восемь игр.

Благодаря такой эффективности «ураганы» получили самый длинный перерыв в современной истории плей-офф НХЛ – пауза между вторым и третьим раундами составила для них аж 12 дней. Поэтому проблемы на фоне находящегося в отличном тонусе соперника не стали неожиданностью.

Но чтобы 2:6? Да ещё и на своей площадке? Вот это было действительно нехарактерно для команды с выстроенной оборонительной системой, как у «Каролины».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Каррье, Янковски) – 02:33     1:1 Андерсон (Дано, Гуле) – 11:11     2:1 Элерс (Славин, Чатфилд) – 37:03     2:2 Андерсон (Дано, Каррье) – 52:51     3:2 Элерс (Янковски, Чатфилд) – 63:29    

Несмотря на такую оплеуху, Бриндамор не стал ничего менять перед второй игрой серии – даже проведший крайне удручающий по собственным меркам последнего месяца матч Фредерик Андерсен остался на последнем рубеже команды. Что, с другой стороны, не вызвало никакого удивления.

Вера наставника «Харрикейнз» в силу этого состава довольно быстро окупилась – уже через две с половиной минуты после стартового вбрасывания четвёртое звено «ураганов» организовало первую заброшенную шайбу в этой встрече после первого же броска в створ.

Успех своей команды попытался развить Андрей Свечников – в активе россиянина всего один гол в этом плей-офф, и второй он хотел забить в стиле лакросс. Таких фокусов от Андрея мы не видели довольно давно, но эта смелая попытка взятием ворот не закончилась.

Давление «Каролины» в стартовом отрезке было куда серьёзнее, чем пару дней назад, но воспользоваться этим хозяева не смогли. На перерыв команды и вовсе ушли при равном счёте – ключи к воротам Андерсена нашёл Андерсон. Тот, который Джош – на красивой отметке 11.11 канадский форвард восстановил равновесие.

«Харрикейнз» потребовался целый второй период, чтобы вернуть себе лидерство в матче. Преимущество подопечных Бриндамора было большим, но командные действия в чужой зоне им особо не помогали. Тогда Николаю Элерсу пришлось взять игру на себя – и вышло очень красиво.

На беду «ураганов», неудержимой для них силой в этой игре стал Андерсон. Ему было суждено стать спасителем «Монреаля» в основное время — сначала ветеран «Канадиенс» совершил очень эффектный сольный проход, а затем лучше всех сориентировался на пятаке у ворот Андерсена.

Однако на дубль Андерсона «Каролина» ответила своим. Автор второго гола хозяев Элерс показал себя в самый необходимый момент ещё один раз — на этот раз он не стал ничего выдумывать, просто заехал в зону и бросил. Якуб Добеш всеми силами пытался перекрыть как можно большую часть ворот, однако датчанин всё равно нашёл брешь и попал.

3:2 ОТ — «Харрикейнз» в игре! Серия переезжает в Квебек при равном счёте — нас ожидают невероятно жаркие матчи на арене «Хабс».

