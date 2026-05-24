Фаворит Кубка Стэнли начал полуфинал с 0-2 на своём льду. Что происходит с «Колорадо»?

За два первых раунда «Каролина» и «Колорадо» совокупно проиграли один матч. И если у «ураганов» были относительно слабые соперники благодаря схеме плей-офф, то «лавины» почти не заметили «Миннесоту» с её звёздами. Казалось, всё идет к логичному финалу двух лучших команд регулярного сезона.

Однако «Каролина» потеряла преимущество домашней площадки и пропустила за один первый матч серии с «Монреалем» больше, чем за весь второй раунд. Это ещё было более-менее ожидаемо с учётом долгого простоя «ураганов» и очень давних проблем команды на уровне финала конференции. Но вот 0-2 от «Колорадо» в двух домашних встречах от «Вегаса» практически никто не ожидал. Что же происходит?

Первая, довольно очевидная и чуть ли не самая важная причина — травма Кейла Макара. В этом году некоторые команды НХЛ стали полностью раскрывать повреждения, с которыми хоккеисты действовали в плей-офф. Например, у «Филадельфии» сразу три хоккеиста играли с переломами ребра (Дворак, Конечны, Йорк), Никита Задоров вообще говорил про разрыв «крестов». Как говорят, в плей-офф не играет только мёртвый, и остаётся только догадываться, какой силы повреждение выбило Кейла из игры.

Можно говорить, что у того же «Вегаса» тоже есть травмы — например, Марка Стоуна. Однако ситуации тут разные: да, Стоун — важный голеадор, но не единственный в составе «Вегаса», особенно на фоне взлёта Павла Дорофеева. Кроме того, травмы Стоуна — дело частое, и «рыцари» уже могли и привыкнуть. А вот Макар со своим стилем игры, который теперь тянутся перенимать остальные защитники, уникален не то что для своей команды, но и для лиги вообще. По влиянию на атаку команды с ним можно сравнить только Куинна Хьюза и Зака Веренски, однако у них нет такого катания.

Кейл Макар Фото: Jack Dempsey/AP Photo/ТАСС

Макар — это стабильные 25 минут за матч, из которых четыре в большинстве и две – в меньшинстве, это первая опция в самые тяжёлые минуты встречи. И вот её выдёргивают, а заменить некем. Даже если бы это случилось посреди регулярки, было бы некем, потому что Макары рождаются раз в 10 лет.

Разумеется, по ходу плей-офф это сделать ещё сложнее. В результате повышенная нагрузка теперь ложится на Девона Тэйвза, который сделал себе карьеру во многом как идеальный партнёр Макара, а не самостоятельная боевая единица — и в результате Тэйвз не может вывести шайбу из зоны в ключевой момент матча. Чуть больше времени получает Брент Бёрнс: суперветеран в нормальных обстятельствах вряд ли бы играл больше 15-16 минут, а теперь оборонительные слабости Бёрнса бросаются в глаза сильнее.

Тут же стало тормозить большинство: конечно, у «Колорадо» за два матча было лишь пять попыток, однако единственная реализованная случилась уже в формате «шесть на четыре». Теперь же «лавины», которые ко второму раунду более-менее починили свою барахлившую весь год спецбригаду большинства, даже по воротам «Вегаса» бросают с трудом.

Однако проблема не только в Макаре. «Колорадо», который четыре года назад буквально давил своих соперников на пути к чемпионству, проигрывает единоборства и хуже смотрится в игре без шайбы. «Второй матч серии получился лучше первого, потому что «Колорадо» меньше позволил в обороне — но и куда меньше создал в атаке. «Лавины» были мягкотелыми на шайбе и при игре в тело, медленно отдавали передачи и делали броски. Макар не может быть решением всех этих проблем», — пишет журналист The Athletic Марк Лазерус.

Ну и не надо забывать, кто у «Колорадо» в соперниках. Да, «Вегас» провёл отвратительную регулярку даже в слабом дивизионе, проиграл больше встреч, чем выиграл. Однако в сезоне «рыцари» были пятой командой лиги по соотношению ожидаемых голов и второй командой по допущенным ожидаемым голам. Однако «Вегас» топили вратари, которым не надо было стоять на голове, а просто брать своё, но дуэт Шмида и Хилла с этим не справлялся.

Большая часть этого состава уже брала чемпионство три года назад. Ещё тогда мы узнали, что Джек Айкел — вовсе не тот монстр и разрушитель команд, которым его рисовали в «Баффало», а успевающий на обеих сторонах площадки форвард. Иван Барбашёв ещё в «Сент-Луисе»-2019 показал, что его силовой стиль идеально подходит для плей-офф, в 2023-м был частью первого звена «рыцарей» с Айкелом и Стоуном, Да и в целом эта команда собрана под агрессивный и плотный весенний хоккей.

«Вегас» против «Колорадо» Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Назначение Джона Тортореллы лишний раз показывает, как поменялась роль тренера в современной НХЛ, где игровые схемы очень сильно унифицировались. Заставлять учить хоккеистов играть заново и рисовать уникальные расстановки на планшетках уже не надо, но нужно создать правильную атмосферу и правильные условия своим звёздам. Поражает ренессанс Митча Марнера: было ожидаемо, что после ухода от прессинга Торонто он задышит, однако казалось, что суровый Тортс его задавит. Непонятно, что происходит внутри команды, но пока Митч хорош против всех соперников в плей-офф.

Наконец, у «Вегаса» появился вратарь, который может ловить. И мало кто ожидал, что это будет именно Картер Харт, от которого клубы бежали даже с учётом того, что Картер перед канадским правосудием чист. Однако «Вегасу» на все условности давно и прочно наплевать, там делают то, что считают нужным для побед — и Картер после прихода давно знакомого по работе в «Филадельфии» Тортореллы расцвёл. Харт пока не творит чудеса, как Якуб Добеш в «Монреале», но своё стабильно берёт.

0-2 в серии — это не приговор. Это отлично знает «Колорадо», ведь «лавины» в 2021-м отдали серию «Вегасу» как раз после такого счёта. Однако проблема в том, что клуб из Денвера уступил в обоих домашних матчах. Статистика говорит, что на стадии полуфинала последний раз после домашних 0-2 отыгрывались в… 1945 году. Так что теперь «Колорадо» нужно выдать реально историческое достижение.