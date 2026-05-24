«Ярославль захватил российский хоккей». «Локо» и «Локомотив» вошли в историю

В этом розыгрыше Кубка Харламова было непривычно много сенсаций. На Западе в первом раунде вылетели «СКА-1946» и московское «Динамо». На Востоке забравшие регулярку «Омские Ястребы» в первом раунде сыграли максимум встреч с «Сибирскими Снайперами» из Серебряного дивизиона, а потом вылетели от молодого состава «Чайки». Бронзовые медали взял «Авто», который к середине сезона шёл последним в Золотом дивизионе Востока, но после тренерской смены воспрял.

Однако в финале сыграли те, кого там можно было легко представить. «Спартак» после чемпионского сезона потерял многих лидеров, которые уже не могли выступать в МХЛ по возрасту, однако система клуба все равно остаётся невероятно глубокой. Там, например, играют те хоккеисты, которые в своих прежних командах КХЛ выступали за основу, как перешедший из «Сибири» защитник Ярослав Беляков. Кроме того, под красно-белым крылышком есть ещё и «Крылья Советов» с «Атлантом», откуда тоже можно черпать ресурсы.

«Локо» же — традиционный и давний гранд МХЛ. Ярославская система с двумя академиями давно даёт стабильный поток из множества хоккеистов, которые готовы заходить на уровень КХЛ. В тексте про «Локомотив» мы уже упоминали, что несколько лидеров этой команды готовы занимать места в основе на следующий год, в том числе набравший 83 очка в 47 матчах форвард Вадим Дудоров.

«Локо» — обладатель Кубка Харламова Фото: МХК «Локо»

Путь команд к финалу вышел разным. «Локо» выиграл всухую две серии первого раунда и помучился в полуфинале с «Чайкой», отдав две встречи при счёте 3-0. «Спартак» же в полуфинале с «Авто» напряг все силы и выдал сразу несколько ярких камбэков — в том числе в домашней седьмой игре, когда уральцы вели 3:0 в середине первого периода. Явного фаворита в серии не было.

Нейтральному зрителю серия больше всего запомнилась побоищем, которое команды устроили после пятого матча финала. Молодёжный хоккей весёлый только в регулярке и иногда – в плей-офф МЧМ из одной встречи. Здесь же в длинной серии встречаются две очень организованные команды, поэтому здесь всё сурово, как и у взрослых.

Поэтому первая шайба «Локо» в большинстве вполне отвечала характеру этой игры: гости копали-копали на пятаке, и в итоге Кирилл Емельянов после нескольких добиваний отправил шайбу в сетку. Как оказалось, этот же гол стал победным во всём плей-офф, но об этом гости тогда точно не знали. В первом периоде «Локо» успел забить ещё раз, однако после видеопросмотра шайбу отменили из-за офсайда.

На 2:0 «Локо» по ходу дела вполне наиграл: в первом периоде у гостей было 16 бросков в створ, и ещё девять заблокировал «Спартак», не первый раз проваливающий старт матча. Довольно быстро вторая шайба пришла после перерыва: один из ярославских лидеров Роман Лутцев, которому здорово досталось в той самой потасовке, классным пасом нашёл у открытого угла ворот «Спартака» Степана Мешкова.

Вскоре «Локо» забил ещё раз. «Спартак» играл в большинстве, и один из лидеров команды Александр Плесовских должен был забивать, но главный молодой талант «Локо» Андрей Пустовой заблокировал бросок. После этого выскочивший со скамейки штрафников Андрей Елезов реализовал выход «в ноль», но снова вмешался видеопросмотр: шайба попала в заградительную сетку, и второй гол за матч отменили.

В голливудских фильмах такие моменты становятся переломными, и команды идут на чудесный камбэк. Здесь же «Локо» никак не сломался, а «Спартак» не вдохновился подарками от своих видеотренеров. В результате в третьем периоде два гола за две с небольшим минуты окончательно прибили сопротивление «Спартака». Автор победной шайбы Емельянов оформил хет-трик, в концовке забив в пустые ворота.

«Локо» взял первый Кубок Харламова с 2019-го и оформил первый в истории КХЛ чемпионский дубль: возможно, в Ярославле жалеют, что отказались от команды ВХЛ, чтобы оформить хет-трик кубков. Центрфорвард Артём Кузин успел взять оба трофея: ещё несколько дней назад он играл против «Ак Барса», а теперь Кузина в ключевой момент отправили на усиление молодёжки. Так что на чемпионском параде в Ярославле в теории могут успеть показать сразу два трофея.

Однако у молодёжки, как и в случае с основой, может поменяться многое. Большинство лидеров этой команды в новом году на уровне МХЛ уже играть не смогут, а в телеграм-каналах есть слухи об интересе к главному тренеру «Локо» Олегу Тауберу со стороны других клубов КХЛ. Но прямо сейчас Ярославль будет праздновать.