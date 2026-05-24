Расписание спортивных матчей 25 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Ролан Гаррос», Кубок Стэнли, «Зенит» — УНИКС и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 мая 2026 года
Начинаем неделю со спорта: Месси и Миранчук в МЛС, хоккейный ЧМ-2026, а также «Сан-Антонио» — «Оклахома» в плей-офф НБА! Не пропустите!

⚽️ 00:00: «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: команда Миранчука старается преодолеть кризис

«Атланта» спасла ничью с «Орландо» на последних минутах. А если бы не сделала этого, то приняла бы второе поражение кряду. Предпоследнее место на Востоке – точно не предел мечтаний для команды Алексея Миранчука. Правда, она сыграла на два матча меньше «Ди-Си Юнайтед» с девятого места, которое даёт пропуск в плей-офф. Но и отстаёт от него на семь очков. Отставание нужно срочно ликвидировать. Особенно во встрече с соседом по таблице.

⚽️ 2:15: «Интер Майами» — «Филадельфия Юнион», МЛС

Интрига: последний матч Месси перед ЧМ

Много матчей с участием Лео Месси не бывает. Завтра будет последняя возможность насладиться его игрой перед чемпионатом мира. Аргентинский гений в шикарной форме: в последних четырёх встречах накопил по пять голов и ассистов. Ждём от него результативных действий и теперь.

🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: сыграет ли Макар и сможет ли его команда одержать первую победу в серии?

«Колорадо Эвеланш» провалил старт финала Западной конференции НХЛ, проиграв два подряд домашних матча в противостоянии с «Вегас Голден Найтс». Большим ударом для «лавин» стало отсутствие в обеих встречах ведущего защитника Кейла Макара. Без него просел атакующий потенциал «Эвеланш», да и игра в обороне оставляла желать много лучшего. Сможет ли Макар принять участие в серии? На данный момент официального ответа на этот вопрос нет. Но «Колорадо» в любом случае нужно забирать ближайшую встречу, иначе их положение в серии усугубится ещё сильнее.

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: Вембаньяма и Ко вернутся в борьбу?

«Сан-Антонио» усилиями Вембаньямы выиграл первый матч в серии, но затем совершенно по делу «Оклахома» забрала своё. На очереди – четвёртая встреча финала Запада. Удастся ли «шпорам» остановить великолепную скамейку «Тандер», которая делает разницу в противостоянии?

🎾 15:30*: Игнасио Бусе (Перу) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: справится ли Рублёв с молодым талантом из Перу?

Андрей Рублёв начинает свой поход по сетке «Ролан Гаррос» — 2026 матчем с перспективным перуанцем Игнасио Бусе. 22-летний теннисист только что завоевал свой первый титул на «пятисотнике» в Гамбурге, а перед этим спарринговал на «Мастерсе» в Риме с самим Новаком Джоковичем. Ранее Андрей и Игнасио друг с другом не играли, а будущий победитель сразится во втором круге мэйджора в Париже с кем-то из пары Эмилио Нава — Камило Уго Карабельи.

🏒 17:20: Чехия — Норвегия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: продолжатся ли норвежские чудеса в Швейцарии?

Вне всяких сомнений, сборная Норвегии является главным открытием мирового первенства, которое в этом году принимает Швейцария. Сначала норвежцы почти одолели сборную Канады, но пропустили шайбу за две минуты до конца основного времени, после чего проиграли в овертайме – 5:6. Однако свою сенсацию на турнире они всё равно преподнесли, сумев нанести поражение сборной Швеции – 3:2. Победа над северным соседом открыла Норвегии возможность прорваться в плей-офф чемпионата мира. Смогут ли норвежцы воспользоваться этим шансом?

🏒 17:20: США — Венгрия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: придут ли в себя американцы после тяжёлого поражения?

Американцы после долгожданных титулов на ЧМ-2025 и ОИ-2026 в этот раз собрали посредственную команду, поэтому удивляться её результатам в Швейцарии не приходится. «Звёздно-полосатые» с общим счётом 3:9 потерпели два поражения в топовых встречах – со Швейцарией (1:3) и Финляндией (2:6). Важная победа в серии буллитов над Германией (4:3 Б) вроде бы открыла команде Дона Гранато возможность продолжать бороться за выход в плей-офф, но для этого нужно было обыгрывать Латвию, а последовало поражение. Теперь даже две победы в двух матчах не гарантируют американцам прохода в четвертьфинал.

🏀 19:30: «Зенит» — УНИКС, Единая лига, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: будет ли седьмая встреча?

УНИКС в пятом домашнем матче выглядел безупречно. Команда прибавила в обороне, повысила реализацию из-за дуги и играла с огромным желанием победить. В итоге удалось в Казани одолеть «Зенит». Питерцы дома не уступали в этой серии, увидим ли мы седьмую встречу или же хозяева решат вопрос с выходом в финал?

⚽️ 21:30: «Падерборн 07» — «Вольфсбург», Германия — переходные матчи, ответная игра

Интрига: кто сыграет в Бундеслиге?

В первом стыковом матче соперники не порадовали красивым и результативным футболом, расписав скучные 0:0. Значит, всё веселье они приберегли на второй. Состав у «Вольфсбурга» гораздо сильнее. Но если бы всё решал именно этот фактор, команда не оказалась бы в таком положении. Сенсация определённо возможна.

