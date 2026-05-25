Великобритания покинула элитный дивизион, Канада оторвалась от чехов. Итоги дня на ЧМ

Финляндия продолжает погоню за Швейцарией, а Италия сохранила шансы и ещё может остаться в элите.

24 мая в Швейцарии состоялся 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных встреч.

Сборная Латвии разгромила Великобританию на чемпионате мира по хоккею — 2026. Великобритания покинула элитный дивизион ЧМ

В Цюрихе (Швейцария) на стадионе «Свисс Лайф-Арена» состоялся матч группы A в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Латвии и Великобритании. Разгромную победу со счётом 6:0 одержали латвийцы.

На 10-й минуте Мартиньш Дзиеркалс открыл счёт во встрече. На 14-й минуте Денис Смирнов удвоил преимущество сборной Латвии. На последней минуте первого периода Рудольф Балцерс отправил третью шайбу в ворота команды Великобритании. Во втором игровом отрезке ещё по разу отличились Эдуард Тралмакс, Харальд Эгле и Ренарс Крастенбергс.

Благодаря этой победе Латвия поднялась на четвёртое место в группе А, оторвавшись от Германии на два очка, а от США – на четыре. Национальная команда Великобритании, в свою очередь, не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею, потеряв шансы подняться на седьмое место, дающее возможность остаться в элите.

Ранее Латвия сенсационно одолела сборную США: Сборная США уступила Латвии в матче ЧМ-2026

Дания по буллитам обыграла сборную Италии

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Италии. Победу во встрече, прошедшей на стадионе «БСФ-Арена», одержали датские хоккеисты со счётом 3:2 Б.

На третьей минуте Кристиан Вайсе Матиасен открыл счёт в матче. Спустя всего 16 секунд Миккель Огор удвоил преимущество сборной Дании. Тем не менее уже на второй минуте второго периода Томми Пурделлер отыграл одну шайбу. На 36-й минуте Пурделлер оформил дубль, сравняв счёт. Третий период, как и овертайм, прошёл без голов, а в серии буллитов решающий бросок исполнил Патрик Русселль.

Благодаря этой победе сборная Дании осталась на шестом месте в группе В и оторвалась от Словении на два очка, гарантировав себе прописку в элитном дивизионе на следующий год. Итальянцы же не сумели подняться с последнего места, но сохранили шансы на то, чтобы остаться в элите. В последнем туре сыграют главные претенденты на вылет из элитного дивизиона — Италия и Словения.

Сборная Финляндии одержала победу над Австрией на ЧМ-2026

В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Австрии. Победу во встрече, прошедшей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 5:2.

На 19-й минуте Микаэль Гранлунд вывел вперёд команду Суоми. На 24-й минуте Саку Мяэналанен удвоил преимущество. В середине второго периода с разницей в 47 секунд по разу отличились Ессе Пульюярви и Сакари Маннинен. На 44-й минуте Беньямин Нисснер размочил счёт. Через четыре минуты Патрик Пуйстола забросил пятую шайбу. Точку в матче поставил Леон Валлнер.

Благодаря этой победе сборная Финляндии сравнялась по количеству очков с лидером группы А Швейцарией. Австрия осталась на третьей строчке.

Сборная Канады уверенно обыграла Словакию на чемпионате мира — 2026 по хоккею

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Словакии. Победу во встрече, прошедшей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:1.

На 15-й минуте нападающий сборной Канады Дилан Козенс забил первый гол после передач Сидни Кросби и Маклина Селебрини. На 29-й минуте Кристиан Поспишил сравнял счёт. Решающим в матче стал третий период, в котором канадцы забросили четыре шайбы — отличились Габриэль Виларди, Джон Таварес, Райан О'Райлли и Селебрини.

Таким образом, сборная Канады не просто сохранила лидерство в группе В, но и оторвалась от Чехии. Словакия осталась третьей.

