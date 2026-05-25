Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 24 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Великобритания покинула элитный дивизион, Канада оторвалась от чехов. Итоги дня на ЧМ
Владимир Лаевский
Финляндия продолжает погоню за Швейцарией, а Италия сохранила шансы и ещё может остаться в элите.

24 мая в Швейцарии состоялся 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных встреч.

Сборная Латвии разгромила Великобританию на чемпионате мира по хоккею — 2026. Великобритания покинула элитный дивизион ЧМ

В Цюрихе (Швейцария) на стадионе «Свисс Лайф-Арена» состоялся матч группы A в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Латвии и Великобритании. Разгромную победу со счётом 6:0 одержали латвийцы.

ЧМ-2026 . Группа A
24 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Великобритания
Окончен
0 : 6
Латвия
0:1 Дзиеркалс (Эгле, Тралмакс) – 09:29     0:2 Смирнов (Туманов, Вилманис) – 13:25     0:3 Балцерс (Смирнов, Мамчицс) – 19:18     0:4 Тралмакс (Балцерс, Шмитс) – 22:03 (pp)     0:5 Эгле (Тралмакс) – 36:19     0:6 Крастенбергс (Вилманис, Шмитс) – 38:41 (pp)    

На 10-й минуте Мартиньш Дзиеркалс открыл счёт во встрече. На 14-й минуте Денис Смирнов удвоил преимущество сборной Латвии. На последней минуте первого периода Рудольф Балцерс отправил третью шайбу в ворота команды Великобритании. Во втором игровом отрезке ещё по разу отличились Эдуард Тралмакс, Харальд Эгле и Ренарс Крастенбергс.

Благодаря этой победе Латвия поднялась на четвёртое место в группе А, оторвавшись от Германии на два очка, а от США – на четыре. Национальная команда Великобритании, в свою очередь, не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею, потеряв шансы подняться на седьмое место, дающее возможность остаться в элите.

Ранее Латвия сенсационно одолела сборную США:
Сборная США уступила Латвии в матче ЧМ-2026

Дания по буллитам обыграла сборную Италии

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Италии. Победу во встрече, прошедшей на стадионе «БСФ-Арена», одержали датские хоккеисты со счётом 3:2 Б.

ЧМ-2026 . Группа B
24 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Окончен
3 : 2
Б
Италия
1:0 Вайсе Матиасен (Бруггиссер, Шмидт-Свейструп) – 02:33     2:0 Огор (Олесен, Ларсен) – 02:49     2:1 Пурделлер (Фрюклунд, Buono) – 21:17 (pp)     2:2 Пурделлер (Фрюклунд, Тривеллато) – 35:34     3:2 Русселль – 65:00    

На третьей минуте Кристиан Вайсе Матиасен открыл счёт в матче. Спустя всего 16 секунд Миккель Огор удвоил преимущество сборной Дании. Тем не менее уже на второй минуте второго периода Томми Пурделлер отыграл одну шайбу. На 36-й минуте Пурделлер оформил дубль, сравняв счёт. Третий период, как и овертайм, прошёл без голов, а в серии буллитов решающий бросок исполнил Патрик Русселль.

Благодаря этой победе сборная Дании осталась на шестом месте в группе В и оторвалась от Словении на два очка, гарантировав себе прописку в элитном дивизионе на следующий год. Итальянцы же не сумели подняться с последнего места, но сохранили шансы на то, чтобы остаться в элите. В последнем туре сыграют главные претенденты на вылет из элитного дивизиона — Италия и Словения.

ЧМ-2026 — хоккей Подробнее

Сборная Финляндии одержала победу над Австрией на ЧМ-2026

В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Австрии. Победу во встрече, прошедшей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 5:2.

ЧМ-2026 . Группа A
24 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 2
Австрия
1:0 Гранлунд (Барков, Хейнола) – 18:39 (pp)     2:0 Мяэналанен (Мереля, Саариярви) – 23:14     3:0 Пульюярви (Лунделль, Йокихарью) – 31:49     4:0 Маннинен (Рятю, Пульюярви) – 32:36     4:1 Нисснер (Цвергер, Шнайдер) – 43:24     5:1 Пуйстола (Хямеэнахо, Саариярви) – 47:29     5:2 Wallner (Шерцер, Kolarik) – 58:24    

На 19-й минуте Микаэль Гранлунд вывел вперёд команду Суоми. На 24-й минуте Саку Мяэналанен удвоил преимущество. В середине второго периода с разницей в 47 секунд по разу отличились Ессе Пульюярви и Сакари Маннинен. На 44-й минуте Беньямин Нисснер размочил счёт. Через четыре минуты Патрик Пуйстола забросил пятую шайбу. Точку в матче поставил Леон Валлнер.

Благодаря этой победе сборная Финляндии сравнялась по количеству очков с лидером группы А Швейцарией. Австрия осталась на третьей строчке.

Сборная Канады уверенно обыграла Словакию на чемпионате мира — 2026 по хоккею

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Словакии. Победу во встрече, прошедшей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа B
24 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Козенс (Кросби, Селебрини) – 14:28     1:1 Поспишил (Радивоевич, Росандич) – 28:47     1:2 Виларди (Таварес, Томас) – 42:14 (pp)     1:3 Таварес (О'Райлли, Райлли) – 44:54     1:4 О'Райлли (Бушар) – 47:36 (sh)     1:5 Селебрини (Виларди, Шайфли) – 49:21    

На 15-й минуте нападающий сборной Канады Дилан Козенс забил первый гол после передач Сидни Кросби и Маклина Селебрини. На 29-й минуте Кристиан Поспишил сравнял счёт. Решающим в матче стал третий период, в котором канадцы забросили четыре шайбы — отличились Габриэль Виларди, Джон Таварес, Райан О'Райлли и Селебрини.

Таким образом, сборная Канады не просто сохранила лидерство в группе В, но и оторвалась от Чехии. Словакия осталась третьей.

Матчи 25 мая

ЧМ-2026 . Группа A
25 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
США
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа B
25 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа A
25 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа B
25 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Словения
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
