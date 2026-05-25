«Вегас» уничтожает «Колорадо»! Оформил суперкамбэк и уже в шаге от финала НХЛ

Никто в истории НХЛ ещё не отыгрывался с 0-2 в финале конференции, уступив в двух стартовых домашних матчах. У североамериканской лиги, как обычно, есть статистика на все случаи жизни, и эта вряд ли понравится «Колорадо».

У «Лавин» был отличный шанс победить во второй игре, где они долгое время вели в счёте, а также имели несколько прекрасных возможностей увеличить преимущество. Но голевые моменты не были реализованы, а кара «Вегаса» оказалась жестокой – «рыцари» в середине третьего периода организовали две быстрые шайбы и прибили деморализованного противника.

Третий матч для «Эвеланш» должен был стать игрой жизни, и в неё команда Беднара зашла с Кейлом Макаром, который из-за травмы отсутствовал в первых двух встречах. Серьёзное подспорье для «лавин», но у «Голден Найтс» нашлись свои хорошие новости – у них вернулся Марк Стоун.

Первый период в исполнении «Колорадо» — лучший в этом плей-офф. Примерно так же «лавины» выскочили из клетки во время первого матча с «Миннесотой», где «дикари» в первые минуты не понимали, что делать. Что примечательно, работало у гостей всё – и атака, и оборона, и вратарь, который минимум три раза серьёзно выручил.

Уже к началу восьмой минуты «Эвеланш» повели со счётом 2:0. Сначала Девон Тэйвз показал Ноа Хэнифину, как должны работать ноги у защитника, а затем Нечас и Кадри разорвали оборону хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В момент, когда «Вегас» чуть оклемался и начал подавать признаки существования, в их ворота влетела третья шайба – обрез в большинстве обернулся отрывом Джека Друри, который с лёгкостью разобрался с Хартом.

Здесь бы «Колорадо» перестроиться на более надёжную игру или хотя бы постараться не терять концентрацию, но ничего из описанного «лавины» не сделали и получили за четыре минуты второго периода две шайбы. Первая спецбригада «Вегаса», которая после возвращения Стоуна вновь состоит из пяти нападающих, за 19 секунд реализовала лишнего – Марнер со Стоуном всё сделали идеально.

А затем гостей застал врасплох резкий бросок Карлссона после отскока. Тут-то «Эвеланш» начали серьёзно нервничать, а «Голден Найтс» увеличивали напор, видя это. До перерыва счёт хозяева сравняли – Колесар подставил шайбу на пятаке, попал в штангу, но тут же с линии ворот занёс её за ленточку.

Томаш Гертл проводит не лучший плей-офф с точки зрения результативности, однако то, что он сделал в третьем периоде, компенсирует молчание в предыдущих матчах. Чех в простой ситуации одним финтом отправил в буфет Сэма Малински и с неудобной руки хлёстко уложил шайбу в ближний угол. Красотища!

«Колорадо» сделал вид, что бежит отыгрываться, но на деле не создал ни одного момента, до кучи пропустив в пустые.

Фантастика! А вот чемпион регулярки находится в полном замешательстве.