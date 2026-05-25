На ЧМ не скучают по сборной России? Хоккейные «карлики» больше не статисты турнира

Чемпионат мира в Швейцарии подходит к своей завершающей стадии. Впереди всего несколько игр группового этапа, после чего стартует плей-офф. И если обычно интриги в плане попадания туда особо нет, то в этот раз завершить ЧМ досрочно могут даже действующие победители.

Сборная США привезла не самый убедительный состав и поражением во встрече с Латвией поставила себя в крайне затруднительное поражение. Сборная Швеции также столкнулась с отказами своих главных звёзд, но в любом случае получила в своё распоряжение лидеров команд НХЛ. Что не спасло их в игре с Норвегией – теперь расклады в группе зависят уже не от них.

На этом фоне даже неловко вспоминать, что, вообще-то, от ЧМ отстранены сборные России и Беларуси. Топ-сборным больше нельзя чувствовать себя в безопасности?

Матч США — Латвия на хоккейном ЧМ-2026 Фото: ANDREAS BECKER/EPA/ТАСС

Что такое групповой этап чемпионата мира для элитных команд? Растянутый марафон из игр, в большинстве из которых ты не встретишь достойного сопротивления. И даже несколько конкурентных матчей не особо важны и влияют разве что на будущее распределение по сетке плей-офф. Только случаев, когда победитель группы вылетал в первом же круге, а чемпионом становилась команда с худшим посевом, если таковой становилась, например, Канада, прилично. Вот и выходит, что смысла оставлять на групповом турнире все силы нет никакого, а значимость даже встреч между потенциальными фаворитами сводится к минимуму. В этом плане сразу приходит на ум сравнение с регулярным чемпионатом КХЛ, особенно в его текущей формации, где от борьбы за Кубок Гагарина отлетают только по три команды от каждой конференции.

По сути, мы знаем основных участников плей-офф уже в сентябре. Реальные соискатели на главный трофей КХЛ остаться без кубковой весны могут разве что при каких-то невероятных обстоятельствах, да и оставшиеся две-три квоты середняки часто распределяют уже до Нового года. Вот и выходит, что вся интрига – это распределение итоговых мест уже внутри кубковой восьмёрки. В таких обстоятельствах рядовой болельщик может легко пропустить весь гладкий чемпионат и включиться только к стартовым матчам за Кубок Гагарина – и ничего существенного не пропустить. Так же и на ЧМ: какая разница, как сыграют команды в группе, если значение имеют только три матча плей-офф? Особенно в текущей реальности, где нет сборной России – явного фаворита турнира, а также сборной Беларуси, неуступчивого середняка.

Сборная Беларуси по хоккею Фото: РИА Новости

Перекладывая ситуацию на международной арене в реалии КХЛ, представьте себе, что мы выдёргиваем из Восточной конференции, например, магнитогорский «Металлург». А на Западе убираем минское «Динамо». Сравнение наиболее точно передаёт момент, поскольку сейчас белорусский хоккей переживает ренессанс, и наши соседи вполне могли бы побороться за медали, а сборная России – как и магнитогорский коллектив – один из главных фаворитов ежегодно. Борьба за плей-офф в таком случае стала бы совсем минимальной. Какие шансы, что отвалился бы условный «Авангард» или СКА? Но именно такую ситуацию мы сейчас наблюдаем на ЧМ-2026 в Швейцарии. Сразу две топ-сборные судорожно считают расклады и могут остаться без плей-офф, так как подошли к групповому раунду слишком расслабленными. Этим воспользовались соперники, которых ранее не воспринимали всерьёз, и поставили великие хоккейные державы на грань конфуза.

Действующие чемпионы мира США – в наиболее уязвимом положении. После поражения в матче с Латвией у них не остаётся права на ошибку. Понятное дело, что с Венгрией «звёздно-полосатые» точно справятся. Но дальше им нужно будет в основное время обыгрывать Австрию либо надеяться на совсем невероятные сценарии, такие как победа Великобритании во встрече с Германией. Швеция обязана, в свою очередь, обыгрывать в последнем туре Словакию, иначе чемпионат мира для них закончится. Скандинавы начали турнир с обидных поражений в матчах с Канадой и Чехией, однако затем споткнулись о сборную Норвегии. Причём разговоры об отказе лучших хоккеистов приезжать на чемпионаты мира не работают, поскольку отказники есть и у сборных второго эшелона, а для них эти потери гораздо чувствительные. Ведь американцы со шведами при любых обстоятельствах соберут боевые составы со звёздами НХЛ.

Сборная Норвегии празднует победу в матче с командой Швеции на ЧМ-2026 Фото: Sipa USA/ТАСС

Норвегия, к примеру, в этом году осталась без Матса Цуккарелло и Эмиля Лиллеберга, отказались приезжать на ЧМ и опытные ребята из лучших европейских чемпионов. В итоге тренер Петтер Торесен собрал молодую команду преимущественно из местного чемпионата, одну из самых юных на турнире. И с таким составом она забрасывает пять шайб сборной Канады с Сидни Кросби и Маклином Селебрини в составе, обидно упуская победу за 90 секунд до конца основного времени матча, а затем обыгрывает в драматичном матче Швецию, забивая сразу два гола в меньшинстве. Лукас Рэймонд, Оливер Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм, Эмиль Хейнеман, Линус Карлссон – даже после повального отказа признанных лидеров ехать к Сэму Халламу ребят из первых звеньев команд НХЛ в составе у них достаточно. Но даже этого не хватает для уверенного выхода из группы.

Американский состав вызывал множество споров, однако тем не менее в сборную приехали Райан Леонард, Джастин Фолк, Джеймс Хэгенс и Мэттью Ткачук. В воротах – Девин Кули из «Калгари», который провёл очень бодрый сезон в составе «огоньков», в защите – не самые известные, но опытные ребята из НХЛ. Хватает таланта как минимум для того, чтобы не мучиться во встрече со сборной Германии, тем более что у немцев нет ни Тима Штюцле, ни Леона Драйзайтля. Однако американцы спасаются только в концовке третьего периода и выигрывают лишь в серии буллитов – и именно эта победа ещё держит их в гонке за плей-офф. Кажется, времена, когда выход из группы для элитных сборных был заранее решённой задачей, прошли, и даже хоккейные «карлики» не собираются быть статистами – посмотрите хотя бы на Словению, обыгравшую в овертайме Чехию и отобравшую важные очки у Словакии.

Хоккеисты сборной Словении Фото: CYRIL ZINGARO/Epa/ТАСС

Прошлогодний полуфинал у Дании, медали у Германии и Латвии, плей-офф у Австрии, Швейцария штампует финалы несколько лет подряд – в отсутствие сборной России на хоккейных чемпионатах мира жизнь цветёт и пахнет, и кажется, что нас не особо там теперь и ждут. В битве за награды и так становится тесно – зачем помогать вернуться одному из главных конкурентов? Но когда мы всё же вернёмся, важно понять, в какую реальность мы придём, и быть готовыми, что даже игра со сборной Италии больше не будет лёгкой прогулкой, ведь к тому времени Дамиан Клара вполне может стать основным вратарём «Анахайма».