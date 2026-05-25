Как играют на ЧМ сборные Швеции и США, попадут ли они в плей-офф, какие у них проблемы, когда вернётся сборная России

На ЧМ не скучают по сборной России? Хоккейные «карлики» больше не статисты турнира
Рустам Имамов
Хоккейные «карлики» больше не статисты ЧМ
Впервые сразу две топ-сборные могут остаться без плей-офф.

Чемпионат мира в Швейцарии подходит к своей завершающей стадии. Впереди всего несколько игр группового этапа, после чего стартует плей-офф. И если обычно интриги в плане попадания туда особо нет, то в этот раз завершить ЧМ досрочно могут даже действующие победители.

Сборная США привезла не самый убедительный состав и поражением во встрече с Латвией поставила себя в крайне затруднительное поражение. Сборная Швеции также столкнулась с отказами своих главных звёзд, но в любом случае получила в своё распоряжение лидеров команд НХЛ. Что не спасло их в игре с Норвегией – теперь расклады в группе зависят уже не от них.

На этом фоне даже неловко вспоминать, что, вообще-то, от ЧМ отстранены сборные России и Беларуси. Топ-сборным больше нельзя чувствовать себя в безопасности?

Матч США — Латвия на хоккейном ЧМ-2026

Фото: ANDREAS BECKER/EPA/ТАСС

Что такое групповой этап чемпионата мира для элитных команд? Растянутый марафон из игр, в большинстве из которых ты не встретишь достойного сопротивления. И даже несколько конкурентных матчей не особо важны и влияют разве что на будущее распределение по сетке плей-офф. Только случаев, когда победитель группы вылетал в первом же круге, а чемпионом становилась команда с худшим посевом, если таковой становилась, например, Канада, прилично. Вот и выходит, что смысла оставлять на групповом турнире все силы нет никакого, а значимость даже встреч между потенциальными фаворитами сводится к минимуму. В этом плане сразу приходит на ум сравнение с регулярным чемпионатом КХЛ, особенно в его текущей формации, где от борьбы за Кубок Гагарина отлетают только по три команды от каждой конференции.

Ох, Канада! Родоначальники хоккея проиграли все мировые титулы
По сути, мы знаем основных участников плей-офф уже в сентябре. Реальные соискатели на главный трофей КХЛ остаться без кубковой весны могут разве что при каких-то невероятных обстоятельствах, да и оставшиеся две-три квоты середняки часто распределяют уже до Нового года. Вот и выходит, что вся интрига – это распределение итоговых мест уже внутри кубковой восьмёрки. В таких обстоятельствах рядовой болельщик может легко пропустить весь гладкий чемпионат и включиться только к стартовым матчам за Кубок Гагарина – и ничего существенного не пропустить. Так же и на ЧМ: какая разница, как сыграют команды в группе, если значение имеют только три матча плей-офф? Особенно в текущей реальности, где нет сборной России – явного фаворита турнира, а также сборной Беларуси, неуступчивого середняка.

Перекладывая ситуацию на международной арене в реалии КХЛ, представьте себе, что мы выдёргиваем из Восточной конференции, например, магнитогорский «Металлург». А на Западе убираем минское «Динамо». Сравнение наиболее точно передаёт момент, поскольку сейчас белорусский хоккей переживает ренессанс, и наши соседи вполне могли бы побороться за медали, а сборная России – как и магнитогорский коллектив – один из главных фаворитов ежегодно. Борьба за плей-офф в таком случае стала бы совсем минимальной. Какие шансы, что отвалился бы условный «Авангард» или СКА? Но именно такую ситуацию мы сейчас наблюдаем на ЧМ-2026 в Швейцарии. Сразу две топ-сборные судорожно считают расклады и могут остаться без плей-офф, так как подошли к групповому раунду слишком расслабленными. Этим воспользовались соперники, которых ранее не воспринимали всерьёз, и поставили великие хоккейные державы на грань конфуза.

Без игроков НХЛ, но с верой в повторение чуда. Что ждать от сборной Латвии на ЧМ по хоккею
Действующие чемпионы мира США – в наиболее уязвимом положении. После поражения в матче с Латвией у них не остаётся права на ошибку. Понятное дело, что с Венгрией «звёздно-полосатые» точно справятся. Но дальше им нужно будет в основное время обыгрывать Австрию либо надеяться на совсем невероятные сценарии, такие как победа Великобритании во встрече с Германией. Швеция обязана, в свою очередь, обыгрывать в последнем туре Словакию, иначе чемпионат мира для них закончится. Скандинавы начали турнир с обидных поражений в матчах с Канадой и Чехией, однако затем споткнулись о сборную Норвегии. Причём разговоры об отказе лучших хоккеистов приезжать на чемпионаты мира не работают, поскольку отказники есть и у сборных второго эшелона, а для них эти потери гораздо чувствительные. Ведь американцы со шведами при любых обстоятельствах соберут боевые составы со звёздами НХЛ.

Сборная Норвегии празднует победу в матче с командой Швеции на ЧМ-2026

Фото: Sipa USA/ТАСС

Норвегия, к примеру, в этом году осталась без Матса Цуккарелло и Эмиля Лиллеберга, отказались приезжать на ЧМ и опытные ребята из лучших европейских чемпионов. В итоге тренер Петтер Торесен собрал молодую команду преимущественно из местного чемпионата, одну из самых юных на турнире. И с таким составом она забрасывает пять шайб сборной Канады с Сидни Кросби и Маклином Селебрини в составе, обидно упуская победу за 90 секунд до конца основного времени матча, а затем обыгрывает в драматичном матче Швецию, забивая сразу два гола в меньшинстве. Лукас Рэймонд, Оливер Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм, Эмиль Хейнеман, Линус Карлссон – даже после повального отказа признанных лидеров ехать к Сэму Халламу ребят из первых звеньев команд НХЛ в составе у них достаточно. Но даже этого не хватает для уверенного выхода из группы.

Грандиозный сюрприз от Канады и главная надежда Швейцарии. Топ главных звёзд ЧМ-2026
Американский состав вызывал множество споров, однако тем не менее в сборную приехали Райан Леонард, Джастин Фолк, Джеймс Хэгенс и Мэттью Ткачук. В воротах – Девин Кули из «Калгари», который провёл очень бодрый сезон в составе «огоньков», в защите – не самые известные, но опытные ребята из НХЛ. Хватает таланта как минимум для того, чтобы не мучиться во встрече со сборной Германии, тем более что у немцев нет ни Тима Штюцле, ни Леона Драйзайтля. Однако американцы спасаются только в концовке третьего периода и выигрывают лишь в серии буллитов – и именно эта победа ещё держит их в гонке за плей-офф. Кажется, времена, когда выход из группы для элитных сборных был заранее решённой задачей, прошли, и даже хоккейные «карлики» не собираются быть статистами – посмотрите хотя бы на Словению, обыгравшую в овертайме Чехию и отобравшую важные очки у Словакии.

Хоккеисты сборной Словении

Фото: CYRIL ZINGARO/Epa/ТАСС

Прошлогодний полуфинал у Дании, медали у Германии и Латвии, плей-офф у Австрии, Швейцария штампует финалы несколько лет подряд – в отсутствие сборной России на хоккейных чемпионатах мира жизнь цветёт и пахнет, и кажется, что нас не особо там теперь и ждут. В битве за награды и так становится тесно – зачем помогать вернуться одному из главных конкурентов? Но когда мы всё же вернёмся, важно понять, в какую реальность мы придём, и быть готовыми, что даже игра со сборной Италии больше не будет лёгкой прогулкой, ведь к тому времени Дамиан Клара вполне может стать основным вратарём «Анахайма».

