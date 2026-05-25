КХЛ подарила нам настоящий праздник. ЧМ на её фоне — деградация и уныние

Российский хоккейный сезон практически завершён. Осталось определить победителя в Высшей лиге, а в КХЛ и МХЛ всё закончилось доминированием ярославской системы: «Локомотив» и «Локо» заслуженно стали сильнейшими. Отметим, что финальные серии как в Континентальной лиге, так и в молодёжном первенстве получились отличными: ни «Ак Барс», ни МХК «Спартак» не выглядели мальчиками для битья. Наоборот, билеты на матчи достать было практически невозможно, конкуренция в командах невероятная, да и телевизионные рейтинги говорят сами за себя. В общем, хоккейный праздник действительно удался.

«Розыгрыш Кубка Гагарина — настоящий праздник не только российского, но и всего мирового хоккея — завершён. Мы увидели отличную финальную серию, по результатам которой «Локомотив» во второй раз подряд стал обладателем почётного трофея. Зрительские аншлаги на трибунах, высокие телевизионные рейтинги, борьба на каждом участке льда, эмоции — всё это в очередной раз доказало, что КХЛ является топовой лигой, а интерес к ней огромный. И, что самое важное, лига развивается, не стоит на месте, двигается только вперёд.

Увы, но хоккейный сезон, по сути, завершён. Да, осталось определить чемпиона в НХЛ, ну а то, что происходит на чемпионате мира, иначе как унынием и деградацией попросту не назовёшь. Наш старый пиренейский ослик (президент ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. «Чемпионата») добился своего: некогда крупный и великолепный турнир полностью развален. Его рейтинги не выдерживают никакой критики», — заявил известный тренер Андрей Назаров, работавший сразу в нескольких сборных.

Действительно, на фоне топового хоккея и невероятного интереса, прикованного к решающим стадиям плей-офф КХЛ, мировое первенство выглядит каким-то пресным, скучным и неинтересным. Увы, нынешнее руководство ИИХФ во главе с французом Тардифом (который, к счастью, скоро покинет свой пост) сделало всё, чтобы турнир деградировал и опустился на дно.

Главное, что удалось за все эти годы сделать команде Тардифа, так это придумать массу небылиц, связанных со сборной России. Дескать, возвращать российскую сборную на мировую арену нельзя по соображениям безопасности, игрокам и тренерскому штабу могут не выдать визы, ну и прочая ерунда, в которую могут поверить только сам Тардиф и его ближайшие соратники.

В то время как в международном спорте продолжают возвращать россиян на крупные элитные соревнования (в том числе, кстати, с флагом и гимном), в мировом хоккее по-прежнему царит хаос.

Про принципы честной спортивной конкуренции в хоккее давно забыли, одну из сильнейших сборных планеты раз за разом прокатывают мимо Олимпиад и чемпионатов мира. Теряются престиж, заработок, аудитория, падают рейтинги соревнований. Политика стала для нынешней верхушки ИИХФ основополагающим принципом работы, в результате чего хоккейный мир получил именно то, что сейчас имеет.

Работы у будущего сменщика Тардифа — непочатый край. Поэтому к выборам нового президента ИИХФ в октябре 2026 года нужно подходить максимально ответственно и скрупулёзно. Всем нам нужен сильный и объединяющий народы чемпионат мира, а не оставшиеся от него бессмысленные руины.