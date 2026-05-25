Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?

Боб Хартли почти улетел и не обещает вернуться. Ещё в 2022-м Боб заявил о своём уходе из хоккея и три года отдыхал на пенсии, хотя канадец иногда гостил в Омске и его имя постоянно связывалось с «Авангардом». Однако Юрий Яковлев уговорил Хартли вернуться на год — но только на год, который в итоге стал чемпионским. Теперь «Локомотив» снова будет в поисках главного тренера.

За последние годы мы уже и забыли, что Ярославль когда-то был самым беспокойным местом для тренеров в России. После ухода Петра Воробьёва из «Локомотива» в 2001-м клуб сменил 23 главных тренеров за 19 лет, если вынести за скобки Брэда Маккриммона, чью работу оборвала трагедия. Задержаться на два полных сезона за это время удавалось только Владимиру Вуйтеку и Алексею Кудашову.

Последние тренерские назначения Юрия Яковлева были довольно очевидными. У Андрея Скабелки в Ярославле не получилось, но на момент назначения он проделал отличную работу в «Барысе» и явно был знаком президенту «Локо» по совместной работе. Игорь Никитин на момент назначения был безальтернативно лучшим свободным тренером. Назначение Хартли казалось авантюрным из-за его перерыва в работе, но с точки зрения опыта и квалификации лучше варианта на рынке просто не было.

А теперь привилегии взять тренера, которого уволили за поражение в финале, у Ярославля нет. Русский тренерский рынок чудовищно скуден: в ВХЛ или среди ассистентов есть достаточно молодых и перспективных тренеров, только вот топ-клубы такие авантюры не любят. «Автомобилист» чуть ли не через 24 часа после вылета в первом раунде позвонил Алексею Кудашову и тем самым уменьшил этот рынок ещё сильнее.

Игорь Никитин — самый стабильный тренер «Локомотива» современности Фото: РИА Новости

Какой вообще тренер должен возглавить «Локомотив»? В первую очередь он должен продолжить тактическую линию Никитина и Хартли: организованный рабочий хоккей с качественной работой без шайбы. С учётом того, что ярославская школа примерно таких выпускников и даёт, это тоже логично. Да и давно в Ярославль не заезжали атакующие тренеры: наверное, после увольнения Кая Суиканнена за слишком весёлые победы и второй ярославской побывки пана Вуйтека.

При этом руководство у «Локомотива» исторически нетерпеливое. Четыре сезона, которые получил Никитин (и наверняка получил бы ещё, если бы не царское предложение ЦСКА) стали нетипичными: раньше тренер в Ярославле потерял бы работу уже после 0-4 в первом раунде, которыми Никитин закрыл свой первый плей-офф. В эру дуумвирата СКА – ЦСКА «Локомотив» чуть притаился и перестал участвовать в гонке вооружений, однако два Кубка Гагарина окончательно вернули Ярославлю статус суперклуба. Так что тренер должен не только ставить стиль, но и давать результат.

Среди свободных тренеров с такими вводными хорошо бы подошёл Дмитрий Квартальнов, и не зря столько времени подогревалось его потенциальное возвращение в Ярославль. Однако 0-4 минского «Динамо» до боли похожи на вылеты команд Квартальнова из плей-офф что пять, что 10 лет назад. Во время первого захода тренера в «Локомотив» проиграть так СКА с тогдашней разницей в ресурсах стыдно не было, теперь ситуация другая. Да и сам Квартальнов якобы вполне может остаться в Минске.

А какие ещё россияне могли бы оказаться в «Локомотиве»? Вокруг главного тренера чемпионской молодёжки Олега Таубера есть разговоры о КХЛ, но вряд ли это сразу же будет работа главным в основе. Год назад обсуждали кандидатуру Романа Ротенберга, и не только ради заголовков: Ротенберг мог зайти в клуб по линии генерального спонсора, однако этого случилось и, кажется, в этом году тоже не случится. Красиво было бы продолжить семейную историю с назначением Ильи Воробьёва, но слишком грустными вышли его последние сезоны.

Да и история говорит о том, что Юрий Яковлев чаще звал в «Локомотив» иностранцев. Среди них были совсем внезапные варианты — как неудачная попытка с Крэйгом Мактавишем, который на момент своего назначения не тренировал почти 10 лет. Можно вспомнить и Дэйва Кинга, который во второй раз приехал в Россию в 66 лет и помог «Локомотиву» с восьмым посевом выйти в полуфинал.

И вот проблема: очевидных вариантов у «Локомотива» сейчас вообще нет. Конечно, очевидным вариантом была бы договорённость с условным Питером Лавиолеттом, но тренеры такого уровня сейчас в Россию не поедут. Нынешний рынок доступных иностранных тренеров — шеренга чёрных ящиков, которые мало чем отличаются друг от друга. Даже более громкое имя не гарантирует того, что человек приедет в Россию работать, а не выкачивать деньги из работодателя.

Патрик Фишер Фото: FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

Ещё в прошлом сезоне обсуждалось имя Патрика Фишера применительно к «Локомотиву». Уже бывший главный тренер сборной Швейцарии якобы готов трудиться в КХЛ, однако есть несколько «но». Во-первых, Фишер на клубном уровне работал мало и не особенно успешно. Во-вторых, у «Локомотива» уже был неудачный и короткий опыт с назначением бывшего тренера сборной Швейцарии. В-третьих, после смены тренера Швейцария на этом ЧМ прёт даже мощнее, чем при Фишере.

И в этом плане бессмысленно пока обсуждать конкретные имена иностранных тренеров, как и легионеров, из-за одного простого фактора: непонятно, поедут ли они сейчас в Россию. Это не 2019-й, когда абсолютное большинство топовых легионеров выбирало Россию без лишних вопросов — теперь есть и политика, и бытовые неудобства. Так что у Яковлева впереди непростой выбор, на который вряд ли будет однозначная положительная реакция.