Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 26 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Чехия — Канада ЧМ по хоккею, «Ролан Гаррос» и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 мая 2026 года
За чем следить 26 мая: Кубок Стэнли, «Джиро д'Италия», «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», а также финальная серия «Югры» с «Химиком»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 мая в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: кто поведёт в серии?

«Монреаль» в первом матче серии обескуражил «Каролину», забросив уже в первом периоде четыре шайбы. Однако на вторую игру у «Канадиенс» сил не хватило – они во всём уступали сопернику, хоть и смогли дотерпеть до овертайма. Иван Демидов в первой встрече отличился, красиво разложив голкипера. Ждать ли ещё голов?

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: узнаем имя первого финалиста?

Ни разу в истории НБА ни одной команде не удавалось пробиться в следующую стадию после счёта 0-3. Были случаи, когда всё доходило до седьмого матча, но, чтобы пройти дальше — нет. «Нью-Йорк» — в шаге от выхода в финал. «Кливленд» продлит серию или же это конец для клуба в плей-офф?

🎾 12:00*: Адам Уолтон (Австралия, WC) — Даниил Медведев (Россия, 6), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преодолеет ли Медведев стартовый барьер на «Ролан Гаррос»?

Даниил Медведев начинает свой 10-й поход по сетке «Ролан Гаррос». Причём в предыдущих девяти случаях россиянин шесть раз проигрывал уже на старте. Но сейчас Даниил провёл довольно успешную серию выступлений на грунтовых «Мастерсах», так что вправе рассчитывать на удачный старт. Его первым соперником в Париже будет хорошо знакомый ему австралиец Адам Уолтон. Теннисисты ранее уже пересекались дважды на корте, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. Адам первенствовал в Цинциннати-2025, а вот в Алма-Ате-2025 уже отличился Даниил. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алексей Попырин — Захари Свайда.

🎦 🚴‍♀️ 14:35: «Джиро д'Италия» — 2026, 16-й этап, Беллинцона — Кари, 113 км

Интрига: самый короткий этап Гранд-тура

Среди альпийских склонов пройдёт 16-й этап престижной многодневки. Горный, короткий, но сложный — с подъёмом первой категории. Соревнования велогонщиков впервые состоятся по маршруту Беллинцона — Кари. Если Йонас Вингегор пройдёт эту дистанцию без ошибок и по плану, то с большей вероятностью сохранит майку лидера генеральной классификации.

🏆 🏒 17:00: «Югра» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, пятый матч

Интрига: серия закончится в пятом матче?

«Югра» в двух первых встречах сыграла не совсем убедительно, отдав сопернику преимущество домашней площадки. Однако на выезде ханты-мансийцы наверстали всё, забрав две игры в Воскресенске. «Мамонты» уже отдавали 0-3 в серии, шанс ли это для «Химика» продлить серию?

🏒 17:20: США — Австрия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: австрийцы удивят чемпиона?

Американцы пока на этом турнире выглядят довольно-таки блёкло – проигрывают прямым конкурентам, а также отдают очки командам, которые заведомо ниже классом. Именно поэтому нельзя сбрасывать австрийцев со счетов. Но для сборной США этот матч может стать встречей, которая оставит их за бортом плей-офф. Действующий чемпион не дрогнет в такой ситуации?

🏒 21:20: Швейцария — Финляндия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: чем закончится борьба за первое место?

Победы Швейцарии уже мало кого удивляют – европейская команда на последних турнирах является одним из самых стабильных участников. На домашнем турнире сыровары могут занять первое место – достаточно обыграть финнов, которые тоже здорово выглядят. Домашние трибуны помогут?

🏒 21:20: Чехия — Канада, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: канадцы не оставят шансов Чехии?

Канада пока не играет на полную мощь, такое с североамериканской командой на групповом этапе происходит постоянно. Кленовые используют эти матчи как подготовительные. Маклин Селебрини уже набрал девять очков на турнире, капитан канадцев всерьёз рассчитывает бороться за приз лучшему бомбардиру. Сколько Маклин наберёт очков во встрече с чехами?

