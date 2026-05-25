Оглушительная сенсация на ЧМ по хоккею! Норвегия хлопнула Чехию и сыграет в плей-офф

Что ожидает увидеть нейтральный зритель, смотря в календарь чемпионата мира, в матче Чехия – Норвегия, который проходит в 6-м туре? Если бы всё было привычно и обыденно, то уверенную победу чехов над командой, которая уже растеряла все шансы на плей-офф.

Но в этом году ЧМ проходит не так банально и буднично, как в некоторых предыдущих турнирах. Норвегия уже в стартовой встрече со Словакией показала крепость духа и умение играть по чёткому шаблону. А далее продолжила удивлять. Скандинавы находились в двух минутах от победы над Канадой, а затем сенсационно переиграли Швецию, всерьёз обозначив амбиции.

У Чехии всё прямо противоположно. Уже в стартовом матче они неожиданно уступили скромной Словении, потом положение было выправлено, однако тяжелейшая волевая победа над Италией, добытая только в третьем периоде, породила серьёзные сомнения насчёт перспектив чехов.

К этому матчу команда Рулика подходила очевидным фаворитом, однако уже на старте придумала себе большие проблемы. Гронек и Коваржчик в простой ситуации подарили шайбу сопернику, который моментально воспользовался оплошностью. Это можно было бы списать на стартовую неготовность или единичную потерю концентрации, но уже через четыре минуты чехи вчетвером обрезались в чужой зоне. Норвежцы убежали в быструю контратаку и уверенно реализовали момент.

В конце периода Хмеларж лазерным броском сократил отставание в счёте, однако сложности у чехов оставались громадные.

Квинтэссенция той беспомощности, которая окутала разум чехов, была отчётливо видна в третьем периоде. Номинальным хозяевам надо было отыграть всего одну шайбу, однако команда Рулика не могла создать ни одного опасного момента, преимущественно гоняя шайбу по бортам. В этом была, конечно, заслуга и Норвегии, которая активным прессингом накрывала соперника на каждом участке площадки.

При этом норвежцы не просто терпели, они успевали и отвечать. Две такие атаки привели к голу – сначала Сальстен и Рённильд разорвали оборону чехов, а затем Брандсегг-Нюгор установил окончательный счёт.

Оглушительная сенсация на ЧМ по хоккею! Норвегия хлопнула Чехию и впервые за 14 лет сыграет в плей-офф. Невероятное достижение скандинавов, которые на этом чемпионате стали грозой авторитетов.

Кстати говоря, в 2012 году норвежцев в четвертьфинале остановила сборная России, которая тогда выиграла турнир. Сейчас нашей команды нет, быть может, сказка Норвегии будет продолжена? Если учитывать характер, желание и волю скандинавов, всё возможно.