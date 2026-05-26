Германия запрыгнула в зону плей-офф, а для США всё решится в последнем матче.

Италия вылетела из элиты, на турнире первая крупная неожиданность. Итоги дня на ЧМ

25 мая в Швейцарии состоялся 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

США одержала крупную победу над сборной Венгрии на ЧМ-2026

В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Венгрии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 7:3.

На 10-й минуте защитник сборной США Джастин Фолк забил первый гол. На 19-й минуте нападающий Мэттью Ткачук удвоил преимущество американцев. На 23-й минуте форвард Райан Леонард забросил третью шайбу американской команды. На 28-й минуте Фолк укрепил преимущество США, оформив дубль.

На 31-й минуте нападающий Чанад Эрдей сократил отставание сборной Венгрии. На 39-й минуте Леонард забил пятый гол американцев, оформив дубль. На 48-й минуте форвард Чанад Эрдей отыграл одну шайбу венгров. На 55-й минуте защитник Габор Торняи забил третий гол венгерской команды.

На 57-й минуте Мэттью Ткачук оформил дубль. На последней минуте американский нападающий Макс Планте установил окончательный счёт — 7:3.

Благодаря этой победе сборная США, расположившаяся на шестом месте в группе А, сохранила шансы на попадание в плей-офф. Венгры остались на седьмой строчке.

Сборная Норвегии обыграла Чехию и вышла в плей-офф впервые за 14 лет

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Норвегии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали норвежские хоккеисты со счётом 4:1.

На третьей минуте нападающий сборной Норвегии Ховар Сальстен забил первый гол. На седьмой минуте форвард Микаэль Брандсегг-Нюгор удвоил преимущество норвежцев. На 16-й минуте нападающий Ярослав Хмеларж сократил отставание команды Чехии. На 49-й минуте форвард Мартин Рённильд вернул норвежской сборной былое преимущество. На 55-й минуте Брандсегг-Нюгор оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.

Благодаря этой победе сборная Норвегия официально вышла в плей-офф. Команда сделала это впервые с 2012 года. 14 лет назад норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5. Чехия же опустилась на третье место в группе В.

Сборная Германии уверенно обыграла Великобританию на ЧМ-2026

В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Великобритании. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:3.

На 14-й минуте нападающий сборной Германии Александр Карачун забил первый гол. На 20-й минуте форвард Фредерик Тиффельс удвоил преимущество немцев. Спустя 16 секунд защитник Фабио Вагнер забросил третью шайбу немецкой команды. На 23-й минуте нападающий Андреас Эдер укрепил преимущество Германии. На 25-й минуте форвард Роберт Дауд сократил отставание сборной Великобритании.

На 41-й минуте нападающий Джош Самански забил пятый гол немцев. На 50-й минуте защитник Леон Гаванке укрепил преимущество немецкой команды. На 51-й минуте форвард Оливер Беттеридж отыграл одну шайбу британцев. На 55-й минуте нападающий Роберт Лахович забил третий гол британской сборной, установив окончательный счёт — 6:3.

Благодаря этому успеху сборная Германии поднялась на третье место в группе А и сохранила шансы на плей-офф. Великобритания завершила своё выступление на турнире, так и не набрав очков.

Сборная Италии крупно проиграла Словении и вылетела из элитного дивизиона

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Италии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словенские хоккеисты со счётом 5:1.

На 23-й минуте защитник сборной Италии Фил Пьетрониро забил первый гол. На 29-й минуте нападающий команды Словении Матиц Тёрёк сравнял счёт. На 31-й минуте форвард Ян Дрозг вывел словенцев вперёд. На 40-й минуте Дрозг забросил третью шайбу словенской сборной, оформив дубль. На 48-й минуте нападающий Марцель Махковец забил четвёртый гол Словении. На 52-й минуте Жан Ежовсек укрепил преимущество словенцев и установил окончательный счёт — 5:1.

Благодаря этой победе сборная Словении сохранила место в элитном дивизионе. Итальянская команда вылетела.

