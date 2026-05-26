Матч-центр:
Главная Хоккей Статьи

Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 25 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Италия вылетела из элиты, на турнире первая крупная неожиданность. Итоги дня на ЧМ
Владимир Лаевский
Германия запрыгнула в зону плей-офф, а для США всё решится в последнем матче.

25 мая в Швейцарии состоялся 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

США одержала крупную победу над сборной Венгрии на ЧМ-2026

В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Венгрии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 7:3.

ЧМ-2026 . Группа A
25 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
США
Окончен
7 : 3
Венгрия
1:0 Фолк (Новак) – 09:43     2:0 Ткачук – 18:22 (pp)     3:0 Леонард (Новак) – 22:09     4:0 Фолк (Ткачук, Новак) – 27:52 (pp)     4:1 Эрдей (Тербоч, Шебёк) – 30:19     5:1 Леонард (Фолк, Ткачук) – 38:13 (pp)     5:2 Эрдей (Хорват, Хари) – 47:15     5:3 Торняи (Тербоч, Шебёк) – 54:09     6:3 Ткачук (Хэгенс) – 56:45     7:3 Планте (Леонард, Новак) – 59:33    

На 10-й минуте защитник сборной США Джастин Фолк забил первый гол. На 19-й минуте нападающий Мэттью Ткачук удвоил преимущество американцев. На 23-й минуте форвард Райан Леонард забросил третью шайбу американской команды. На 28-й минуте Фолк укрепил преимущество США, оформив дубль.

На 31-й минуте нападающий Чанад Эрдей сократил отставание сборной Венгрии. На 39-й минуте Леонард забил пятый гол американцев, оформив дубль. На 48-й минуте форвард Чанад Эрдей отыграл одну шайбу венгров. На 55-й минуте защитник Габор Торняи забил третий гол венгерской команды.

На 57-й минуте Мэттью Ткачук оформил дубль. На последней минуте американский нападающий Макс Планте установил окончательный счёт — 7:3.

Благодаря этой победе сборная США, расположившаяся на шестом месте в группе А, сохранила шансы на попадание в плей-офф. Венгры остались на седьмой строчке.

Сборная Норвегии обыграла Чехию и вышла в плей-офф впервые за 14 лет

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Норвегии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали норвежские хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа B
25 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Сальстен – 02:59     0:2 Брандсегг-Нюгор (Вестерхейм) – 06:49     1:2 Хмеларж – 15:47     1:3 Рённильд (Сальстен, Петтерсен) – 48:10     1:4 Брандсегг-Нюгор (Эстби, Коблар) – 54:17    

На третьей минуте нападающий сборной Норвегии Ховар Сальстен забил первый гол. На седьмой минуте форвард Микаэль Брандсегг-Нюгор удвоил преимущество норвежцев. На 16-й минуте нападающий Ярослав Хмеларж сократил отставание команды Чехии. На 49-й минуте форвард Мартин Рённильд вернул норвежской сборной былое преимущество. На 55-й минуте Брандсегг-Нюгор оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.

Благодаря этой победе сборная Норвегия официально вышла в плей-офф. Команда сделала это впервые с 2012 года. 14 лет назад норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5. Чехия же опустилась на третье место в группе В.

Сборная Германии уверенно обыграла Великобританию на ЧМ-2026

В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Великобритании. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:3.

ЧМ-2026 . Группа A
25 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Окончен
6 : 3
Великобритания
1:0 Карачун (Зайдер) – 13:56     2:0 Тиффельс – 19:25     3:0 Вагнер (Зайдер, Карачун) – 19:41     4:0 Эдер (Лойбль, Гаванке) – 22:12     4:1 Дауд (Нилсон, Халберт) – 24:04 (pp)     5:1 Самански (Райхель, Тиффельс) – 40:17     6:1 Гаванке (Хюттль, Креммер) – 49:00     6:2 Беттеридж (Jenion) – 50:51     6:3 Лахович (Neilson, Кёрран) – 54:06    

На 14-й минуте нападающий сборной Германии Александр Карачун забил первый гол. На 20-й минуте форвард Фредерик Тиффельс удвоил преимущество немцев. Спустя 16 секунд защитник Фабио Вагнер забросил третью шайбу немецкой команды. На 23-й минуте нападающий Андреас Эдер укрепил преимущество Германии. На 25-й минуте форвард Роберт Дауд сократил отставание сборной Великобритании.

На 41-й минуте нападающий Джош Самански забил пятый гол немцев. На 50-й минуте защитник Леон Гаванке укрепил преимущество немецкой команды. На 51-й минуте форвард Оливер Беттеридж отыграл одну шайбу британцев. На 55-й минуте нападающий Роберт Лахович забил третий гол британской сборной, установив окончательный счёт — 6:3.

Благодаря этому успеху сборная Германии поднялась на третье место в группе А и сохранила шансы на плей-офф. Великобритания завершила своё выступление на турнире, так и не набрав очков.

Сборная Италии крупно проиграла Словении и вылетела из элитного дивизиона

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Италии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словенские хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа B
25 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Словения
Окончен
5 : 1
Италия
0:1 Пьетрониро (Пурделлер, Мантенуто) – 22:34     1:1 Тёрёк (Махковец) – 28:09     2:1 Дрозг (Махковец, Саболич) – 30:03 (pp)     3:1 Дрозг (Махковец, Грегорц) – 39:54 (pp)     4:1 Махковец (Тёрёк, Саболич) – 47:18     5:1 Ежовсек (Ограеншек, Тичар) – 51:24 (pp)    

На 23-й минуте защитник сборной Италии Фил Пьетрониро забил первый гол. На 29-й минуте нападающий команды Словении Матиц Тёрёк сравнял счёт. На 31-й минуте форвард Ян Дрозг вывел словенцев вперёд. На 40-й минуте Дрозг забросил третью шайбу словенской сборной, оформив дубль. На 48-й минуте нападающий Марцель Махковец забил четвёртый гол Словении. На 52-й минуте Жан Ежовсек укрепил преимущество словенцев и установил окончательный счёт — 5:1.

Благодаря этой победе сборная Словении сохранила место в элитном дивизионе. Итальянская команда вылетела.

Матчи 26 мая

ЧМ-2026 . Группа A
26 мая 2026, вторник. 13:20 МСК
Венгрия
Не начался
Латвия
ЧМ-2026 . Группа B
26 мая 2026, вторник. 13:20 МСК
Норвегия
Не начался
Дания
ЧМ-2026 . Группа A
26 мая 2026, вторник. 17:20 МСК
США
Не начался
Австрия
ЧМ-2026 . Группа B
26 мая 2026, вторник. 17:20 МСК
Швеция
Не начался
Словакия
ЧМ-2026 . Группа A
26 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Финляндия
ЧМ-2026 . Группа B
26 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Чехия
Не начался
Канада
