«Каролина» впервые повела в финале Востока НХЛ! В овертайме всё решил бросок Свечникова

Финалы конференций в НХЛ пока получаются интересными, но разными – если на Западе победитель, кажется, уже известен – необходимо нечто большее, чем чудо, чтобы такой «Колорадо» перевернул серию с таким «Вегасом», – то на Востоке, где фаворит противостояния был более очевидным, после стартовых матчей было равенство.

«Монреаль» здорово воспользовался затянувшейся паузой и, как следствие, «заржавевшим» состоянием «Каролины» в первой встрече, однако во второй игре подопечные Рода Бриндамора выглядели куда более похожими на ту версию себя, которую мы и ожидали увидеть – если в матче №1 свою мощь «ураганы» показывали лишь проблесками, то спустя пару дней их преимущество было куда более очевидным.

При этом «Канадиенс» всё равно создали сопернику достаточно большие трудности – усилиями оформившего дубль Джоша Андерсона команда Мартена Сан-Луи смогла увести игру в овертайм, однако в дополнительное время Николай Элерс достаточно быстро принёс победу «Харрикейнз» и не дал «Хабс» вернуться в Квебек с крайне комфортным преимуществом.

Не секрет, что симпатии нейтральных болельщиков в этой серии находятся преимущественно на стороне «Монреаля» – и многие из них ждали, что на своей арене канадцы поведут игру в более свойственном для себя ключе. В том числе и потому, что «Каролина» Бриндамора исторически не очень хороша (мягко говоря) в выездных матчах полуфиналов.

Но и «Канадиенс» нельзя назвать домашней командой – в нынешнем плей-офф они забрали всего две из шести игр на своей площадке. С другой стороны, это были именно третьи матчи серий – поэтому тенденция говорила в пользу «Хабс».

Впрочем, «ураганам», которым было необходимо взять реванш за оплеуху в стартовой встрече ещё и в логове противника, видимо, забыли об этом рассказать – потому что первая двадцатиминутка прошла при их большом преимуществе. Захватить инициативу «Монреалю» не помогло даже большинство – гости достаточно спокойно отбились и через пару минут после выхода Джейлена Чатфилда из штрафного бокса соорудили атаку, которая закончилась точным броском Шейна Гостисбера.

Моменты слабости «Харрикейнз» возникали крайне редко, но один из таких «Хабс» всё-таки подкараулили. В очередной раз сработало, пожалуй, лучшее звено канадцев в этом плей-офф – Алекс Ньюхук, Джейк Эванс и Иван Демидов не дали соперникам вывести шайбу из их зоны и совместными усилиями вывели на бросок Майка Мэтисона. Один из самых критикуемых защитников «Монреаля» в этом плей-офф на этот раз показал себя с хорошей стороны – его попадание сделало счёт равным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Радовались домашние трибуны недолго – меньше минуты потребовалось «Каролине», чтобы вернуть себе лидерство. А помогло им в этом выигранное вбрасывание: тройка Логана Стэнковена, которая была лучшей у «ураганов» в первых двух раундах, но до сих пор молчала в полуфинале, смогла буквально задавить оппонентов и воплотить прессинг в гол Тейлора Холла.

На этот гол «Канадиенс» тоже нашли ответ — и довольно красивый. Если первым большинством хозяева не воспользовались, то вторым распорядились идеально — Коул Кофилд и Лэйн Хатсон вдвоём разобрались со всей четвёркой «Харрикейнз», и защитник в очередной раз восстановил равновесие в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Хабс» же могли вырвать победу в третьем периоде. Шайба даже побывала в воротах Фредерика Андерсена, однако зоркие глаза видеотренеров «Каролины» углядели, что Кофилд находился в офсайде при входе в зону атаки — судьи приняли решение отменить гол.

В остальном у «Монреаля» мало что получалось в нападении — за последнюю двадцатиминутку основного времени хозяева нанесли всего один бросок в створ. У «Харрикейнз» их было на шесть больше, но избежать второго подряд овертайма это не помогло.

В самом начале дополнительного периода «Канадиенс» имели пару неплохих моментов, чтобы вырвать победу, но в убойных ситуациях игроки хозяев не могли попасть в створ. Андерсену снова пришлось вступить в игру лишь однажды, а вот Добеша нагрузили куда больше — за 14 минут овертайма по его воротам бросили шесть раз. Последняя попытка оказалась ключевой — Хатсон совершил неточный поперечный пас на выходе из своей зоны, и «Каролина» моментально наказала соперника за такую нерасторопность.

Пожалуй, главным героем решающего эпизода стал Андрей Свечников — именно он совершил перехват, а через несколько секунд нанёс последний бросок в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Харрикейнз» снова сделали 3:2 в овертайме и впервые повели в этом полуфинале — послезавтра «Монреаль» попробует вернуться в серию.