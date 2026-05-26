США и Швеция провалятся, не выйдя в плей-офф? Расклады на финал группового этапа ЧМ-2026
Владимир Лаевский
Одна топ-сборная уже точно не пройдёт в следующую стадию. Зато туда могут попасть Латвия и Австрия.

Сегодня, 26 мая, завершится групповой этап ЧМ-2026. И это может быть по-настоящему грандиозный день для хоккея, ведь в себе он затаил массу интриг и потенциальных сенсаций.

Уже определились две сборные, которые вылетели из элитного дивизиона, но ещё непонятно, кто в итоге окажется в плей-офф. Перед заключительным днём группового этапа известны только пять из восьми участников.

Оглушительная сенсация на ЧМ по хоккею! Норвегия хлопнула Чехию и сыграет в плей-офф

А главное — сразу несколько топ-сборных могут не попасть в топ-8. Включая действующих чемпионов мира!

Кто же пройдёт в следующую стадию, кто сенсационно пролетит мимо, а кто окажется в лидерах? Все расклады на последний день группового этапа ЧМ-2026.

Группа А

Какие матчи будут сыграны (время – московское)

  • 13:20: Венгрия — Латвия
  • 17:20: США — Австрия
  • 21:20: Швейцария — Финляндия. 

Расклады

Великобритания уже покинула элитный дивизион, Венгрия же, обыграв соперника в очном противостоянии, избежала вылета и успокоилась. При этом в плей-офф пока обеспечили себе место только Швейцария и Финляндия. Эти сборные ещё не теряли очков на турнире, так что они в очном матче разыграют первое место в группе.

Куда интереснее обстоят дела с двумя последними путёвками в плей-офф. Пока они принадлежат Германии (10) и Австрии (9), но за них ещё борются Латвия (9) и США (8). Если Латвия победит Венгрию в основное время, то обеспечит себе место в плей-офф.

На ЧМ не скучают по сборной России? Хоккейные «карлики» больше не статисты турнира

Примечательно, что, скорее всего, судьба одной из путёвок решится в очном матче между австрийцами и американцами. Победа в основное время любой из сборных гарантирует ей попадание в топ-4. Австрию устроит успешный результат и за пределами 60 минут игры. А вот если победят США и сделают это не в основное время, тогда придётся чертить мини-таблицу на троих — американцев, австрийцев и немцев — и учитывать результаты очных встреч. В таком случае место в плей-офф достанется… Германии!

Получается, чтобы не зависеть от других и точно попадать в топ-8, действующим чемпионам мира нужна победа исключительно в основное время.

Если коротко

Латвия выходит в плей-офф, если:

  • обыгрывает Венгрию в любом формате;
    ИЛИ
  • проигрывает Венгрии за пределами основного времени, но Австрия обыгрывает США в любом формате или США обыгрывают Австрию за пределами основного времени.

Австрия выходит в плей-офф, если:

  • не проигрывает США.

США выходят в плей-офф, если:

  • обыгрывают Австрию в основное время;
    ИЛИ
  • обыгрывают Австрию за пределами основного времени, а Латвия проигрывает Венгрии в любом формате. 

Германия выходит в плей-офф, если:

  • Латвия проигрывает Венгрии в основное время.
Матч США — Латвия

Группа В

Какие матчи будут сыграны

  • 13:20: Норвегия — Дания
  • 17:20: Швеция — Словакия
  • 21:20: Чехия — Канада.

Расклады

В этой группе один из главных матчей уже состоялся. Сборным Италии и Словении выпало в очной встрече выяснить, кто из них останется в элите. Словению устраивал любой результат, кроме поражения в основное время. Собственно, команда не без труда обыграла итальянцев и отправила тех из элиты.

Италия вылетела из элиты, на турнире первая крупная неожиданность. Итоги дня на ЧМ

Канада в последний игровой день никуда подвинуться не могла — «кленовые» уже застолбили за собой первую строчку в группе. Норвегия и Чехия также забронировали себе места в плей-офф, хотя ещё не решено, с каких мест туда попадут.

А вот последнюю путёвку в плей-офф в очном матче разыграют Словакия и Швеция. Тут всё просто: «Тре Крунур» устроит только победа в основное время. При всех остальных раскладах шведская сборная не попадёт в плей-офф.

Что касается борьбы за второе место, то тут всё куда сложнее. Тем не менее фаворитом является Норвегия, которой достаточно в основное время обыграть немотивированную Данию. Хотя это место может достаться даже словакам, если те победят шведов, а норвежцы и чехи дружно проиграют в основное время.

Турнирная таблица ЧМ-2026

Впрочем, главным в группе всё равно будет матч между Словакией и Швецией — битва за последнее место в топ-4.

***

Конечно, считается, что самое интересное начинается в плей-офф, но на деле именно последние дни группового этапа становятся чем-то особенным. Именно в эти дни могут случиться сенсации, о которых и подумать было сложно.

Но если на предыдущих турнирах в этом плане всё оказывалось более предсказуемым, то на сей раз может быть — и наверняка будет — очень увлекательная и неожиданная развязка. Одна из топ-сборных точно покинет ЧМ уже на групповой стадии — и под угрозой ещё как минимум одна, причём действующий победитель турнира.

И как можно не любить чемпионаты мира, когда там разворачиваются такие драмы?

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
