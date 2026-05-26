Последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею: кто выйдет в плей-офф, все пары, расклады, онлайн

Неужели США и Швеция — мимо плей-офф? Последний день группового этапа ЧМ по хоккею. LIVE!
Егор Торишный
Следим за формированием всех пар четвертьфинала.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

На чемпионате мира по хоккею выдаётся интересный групповой этап, что для этого турнира большая редкость. Сегодня последний день матчей в группе, и на текущий момент в зоне плей-офф идут, например, сборные Австрии и Норвегии, а вне зоны плей-офф — американцы и шведы.

Все расклады на последний день группового этапа:
США и Швеция провалятся, не выйдя в плей-офф? Расклады на финал группового этапа ЧМ-2026

Но у обеих топ-сборных ещё есть шанс избежать провала, и всё решится сегодня. Кроме того, определятся все пары четвертьфиналистов мирового форума. В режиме онлайн они выглядят так:

  • Швейцария — Словакия;
  • Финляндия — Чехия;
  • Норвегия — Германия;
  • Канада — Австрия.

«Чемпионат» следит за играми последнего дня группового этапа и формированием пар плей-офф в режиме онлайн.

Live Лев Лукин

Последний игровой день группового этапа на чемпионате мира по хоккею уже стартовал двумя матчами.

ЧМ-2026 . Группа B
26 мая 2026, вторник. 13:20 МСК
Норвегия
3-й период
3 : 2
Дания
1:0 Коблар (Мартинсен, Брандсегг-Нюгор) – 11:55     1:1 Блихфельд – 27:53     2:1 Мартинсен – 30:42 (pp)     3:1 Коблар (Крогдаль, Косастуль) – 34:00     3:2 Блихфельд (Олесен, Бруггиссер) – 35:02 (pp)    

Главная сенсация мирового форума — сборная Норвегии — в случае победы над потерявшими шансы на плей-офф датчанами гарантирует себе второе место в своей группе.

ЧМ-2026 . Группа A
26 мая 2026, вторник. 13:20 МСК
Венгрия
3-й период
1 : 5
Латвия
0:1 Балцерс (Вилманис, Тралмакс) – 09:48 (pp)     0:2 Смирнов – 18:38 (pp)     0:3 Тралмакс (Эгле, Дзиеркалс) – 19:47     0:4 Андерсон (Батня, Крастенбергс) – 27:53 (pp)     0:5 Туманов (Анджанс, Смирнов) – 34:51     1:5 Nemes (Хадобаш, Хорват) – 37:57    

Если Латвия обыгрывает Венгрию, то поднимается на третье место в своей группе и бронирует за собой место в плей-офф.

