Кузьменко не видят в «Лос-Анджелесе». Андрей найдёт команду в НХЛ или вернётся в КХЛ?

Карьера Андрея Кузьменко в НХЛ – настоящие американские горки. После невероятного дебюта за «Ванкувер» последовали резкий спад и обмен в «Калгари». В составе «огоньков» своим Кузьменко так и не стал и транзитом через «Филадельфию» оказался в «Лос-Анджелесе». Где вроде бы нашёл себя и освоился в системе Джима Хиллера.

Кузьменко подписал удачный годичный контракт-мостик, но вновь стал испытывать игровые трудности. А затем и вовсе получил тяжёлую травму, и, пока он был в лазарете, ситуация в «Кингз» изменилась кардинально. Примерно на его позицию приехал Артемий Панарин, сменился главный тренер, который уже не особо видит Андрея в составе.

Теперь, по слухам, «Лос-Анджелес» не будет предлагать нападающему новый контракт. Главный вопрос – найдёт ли он себе работу в НХЛ или уже этой осенью вернётся в Россию?

Есть хоккеисты, про которых мы можем месяцами ничего не слышать, но они стабильно играют в НХЛ. Среди таких, например, Илья Михеев или Алексей Торопченко – полезные двусторонние форварды, которые пусть не столь результативны, зато от и до выполняют всю черновую работу на площадке. А есть такие ребята, как Андрей Кузьменко, когда после сезона с 39 голами мы слышим про обмен за обменом. Казалось, что ужасный прошлый сезон позади, когда из «Калгари», где он оказался не по своей воле, его отправили в «Филадельфию», которая не понимала, зачем им Андрей и как его использовать, и, только пройдя через короткое, но яркое испытание Джоном Тортореллой, он оказался в «Лос-Анджелесе» Джима Хиллера. Несмотря на то что это вполне себе системная команда, им не хватало «наконечника» на большинство – и им стал как раз таки Кузьменко.

Неплохая концовка регулярного чемпионата – 17 (5+12) очков в 22 встречах и 6 (3+3) очков в шести играх плей-офф — позволили Андрею подписать приличный годичный контракт на $ 4,3 млн. Рисковать долгосрочным соглашением с нестабильным россиянином в менеджменте «Кингз» не захотели, а для 29-летнего россиянина это были солидные деньги. Дальше все ждали продолжения банкета, однако на дистанции вновь стали проявляться очевидные минусы в игре Кузьменко, о которых и так все знали, но пытались закрывать на них глаза. У Андрея сумасшедший бросок, особенно кистевой, едва ли не лучший в лиге. Шутка ли, Андрей в топе всей НХЛ по проценту реализованных бросковых попыток. Однако в игре без шайбы, в действиях при отборе, в игре в своей зоне проблемы у Кузьменко были ещё в России, и в плотном силовом хоккее НХЛ они только усугубились.

Андрей должен играть в топ-6 и выходить в первой спецбригаде большинства – иначе от него мало смысла. Поэтому стоило Кузьменко сбавить в результативности, как Хиллер вытащил его из первой тройки с Анже Копитаром и Адрианом Кемпе. Держать его в четвёртой тройке, выпуская только под неравные составы, звучало безумием, но и так Андрея пытались внедрить в систему игры «Кингз», чтобы не рушить общий баланс команды. Лучший хоккеист в истории Якутска выходил на лёд фрагментарно, часто просто для того, чтобы затыкать дыры в случае травм партнёров. Проблески в его действиях были, всё же, помимо непосредственно броска, у Андрея элитное видение площадки, хоккейный интеллект и классная обводка. Его январский гол «Миннесоте» после сольного прохода стал одним из самых красивых в сезоне для «Лос-Анджелеса». Был и дубль в ворота «Сиэтла», первый с января 2025 года.

Но окончательно карьеру Кузьменко в Калифорнии погубила обидная травма. Стоило ему хотя бы немного обрести себя, как Андрей лёг на операционный стол из-за разрыва мениска. И это на фоне смены главного тренера – Хиллера на фоне неубедительных результатов уволили и поставили временно исполняющим обязанности Ди Джей Смита, известного по работе с «Торонто» и «Оттавой», а также по обмену Артемия Панарина. Звёздный форвард выбрал «Кингз» и в каком-то смысле перекрыл для воспитанника «Красной армии» перспективы вернуться в состав в качестве основного игрока на большинство. Ему, конечно, дали сыграть в двух последних встречах первого раунда с «Колорадо», но даже с учётом перенесённой травмы и общей безнадёги «Кингз» в плей-офф Кузьменко смотрелся печально. 0 бросков при полноценных двух минутах розыгрыша лишнего – явно не этого ждали от игрока.

Неудивительно, что теперь по обе стороны океана активно обсуждаются слухи о будущем Андрея. Есть вероятность, что «Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт. Ему уже 30 лет, и он свободный агент, что делает поиск нового места работы проще. Но будут ли в НХЛ соискатели на россиянина? На пятый год Андрея за океаном все прекрасно понимают плюсы и минусы хоккеиста. «Кузьменко – уморительный игрок для наблюдения, начиная уже с того, как у него намотана лента на клюшке. Такое ощущение, что он вообще не понимает, как играть в рамках какой-то системы. Бросает откуда угодно. Куча рискованных решений «на авось». Трудно представить, что партнёры по звену в восторге от игры с ним – если только он не поймал кураж. Абсолютно непредсказуемый», – высказался об игре Андрея экс-защитник «Сент-Луиса», ныне телеэксперт Джордан Шмальц.

Шмальц верно подметил, что тренеры будут терпеть подобное поведение, только если ты стабильно набираешь очки. Если забрасываешь под 40 шайб — никаких вопросов, но если к половине регулярного сезона с трудом набирается десяток голов… Журналист The Hockey Writers Мэтью Зейтер размышляет о возможном возвращении в «Ванкувер», откуда Андрей и начинал свою заокеанскую карьеру.

«Воссоединение дуэта Кузьменко и Элиаса Петтерссона может помочь обоим вернуться к своей наиболее результативной игре», – пишет автор. Только пока мы не знаем, кто возглавит «касаток» в следующем сезоне и захочет ли новый тренер возиться с ещё одним «капризным» игроком. И если Петтерссон в любом случае ходит со статусом суперзвезды и к нему приходится подстраиваться, то у Кузьменко подобных привилегий нет и близко. Ему для успеха надо пахать и адаптироваться – а с этим из раза в раз случаются проблемы.

Хороший пример для Андрея – это Павел Дорофеев. Человек, которого списали сначала в «Металлурге», а затем не дали даже шанса в «Тракторе», пробился в состав одного из самых звёздных и дорогих клубов лиги и прямо сейчас идёт вместе с «Вегасом» за Кубком Стэнли. Андрею вполне могут предложить минимальное соглашение, особенно клубы, не претендующие на плей-офф прямо сейчас. Но хватит ли Кузьменко выдержки зацепиться за этот шанс, который уже точно станет последним? Тем более когда агенты заманивают в КХЛ, где Андрей будет самым желанным лотом на рынке. На Андрея уже выходили и представители СКА, где тот играл четыре года, в списке желающих наверняка будут и «Авангард» с «Ак Барсом», и многие другие. Но если учитывать талант Кузьменко, это будет выглядеть как белый флаг.