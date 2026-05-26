«Югра» — чемпион России по хоккею! Изгнанный из КХЛ клуб доминирует в другой лиге

ВХЛ – последняя из крупных лиг в России, где до сегодняшнего дня был неизвестен чемпион. В КХЛ и МХЛ «Локомотив» и «Локо» сделали «золотой» дубль, поочерёдно завершив финальные серии в шести матчах.

Во Всероссийской хоккейной лиге в финал вышли «Югра», которая едва не отдала 3-0 в серии с «Нефтяником», и «Химик», который второй год подряд по ходу плей-офф получает мощное усиление из «Спартака» и выходит в финал.

В первых двух встречах, которые проходили в Ханты-Мансийске, «Химик» выглядел немного солиднее и вполне мог увозить две победы. Однако одно меньшинство в конце второго периода первого матча прибило воскресенцев – команда пропустила две шайбы и уступила со счётом 1:2.

Но когда серия переехала в Воскресенск, ситуация в корне изменилась – уже «Югра» контролировала ситуацию и одержала две победы.

Домой «мамонты» возвращались заканчивать сезон триумфом, а «Химик» пытался откопать конспекты «Нефтяника» и вернуть серию домой.

Уязвить оборону соперника гостям удалось только во второй игре, сегодня активный первый период, где «Химик» имел двукратное преимущество по броскам, ни к чему не привёл – Сохатский со своими партнёрами был практически безупречен.

Игра была нервная, начиная со второй половины матча уже шла до первой ошибки, которую в итоге допустил «Химик». Никита Буруянов в конце двадцатиминутки получил удаление за выброс шайбы, которое безупречно реализовали Казаков и Макеев – Алексей сделал поперечную передачу, а Максим не промахнулся из выгодной позиции.

Отыгрываться у «Югры» является сложной задачей, ханты-мансийцы славятся надёжностью в обороне, однако деваться «Химику» было некуда – на кону стоял сезон.

Тем обиднее, что вторую шайбу пропустили в стандартном положении. Воскресенцы растеряли игроков соперника после вбрасывания в своей зоне, а тот же Макеев вновь наказал.

Он же «Химик» и добил. Когда гости пошли ва-банк, позабыв об обороне, Алексей выскочил один на один и спокойно пустил шайбу под щитком Волохина. После этого «Югра» забросила ещё одну в пустые и бросилась праздновать успех.

«Югра» становится чемпионом России по хоккею! Изгнанный из КХЛ клуб доминирует в ВХЛ, в четвёртый раз (больше всех) в истории становясь победителем. Два раза триумф «мамонты» оформляют после того, как покинули главную лигу страны.