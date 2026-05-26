«Пингвин» навсегда!» Евгений Малкин остаётся в НХЛ и продолжит играть за «Питтсбург»

Этим летом две легенды российского хоккея, продолжающие свои великие карьеры, могли формально выйти на рынок свободных агентов. Хотя правильнее будет сказать иначе — у Александра Овечкина и Евгения Малкина закончились действующие контракты. Да, в теории они могли стать 1 июля неограниченно свободными агентами, но все прекрасно понимают, что оба хоккеиста связаны в НХЛ с конкретными клубами — «Вашингтоном» и «Питтсбургом». И ни о каком выходе на рынок в случаях с Ови и Джино речи идти не могло — они либо подписывают новый контракт со ставшими родными командами, либо завершают карьеры в лучшей лиге мира.

При этом стоит признать, что разговоры и слухи, что «Питтсбург» и Малкин могут расстаться, циркулируют с разной степенью интенсивности в последние несколько лет. Скажем, про хоть какую-то вероятность разрыва «Вашингтона» и Овечкина никто даже не шутил. Неизвестно, был ли когда-нибудь Евгений действительно близок к тому, чтобы уйти из «пингвинов» в другой клуб НХЛ, однако теперь разговоры об этом снова придётся отложить. Малкин остаётся в Северной Америке, и остаётся именно в «Питтсбурге».

Сегодня Евгений, которому через два месяца исполнится 40 лет, заключил новый контракт с «Пингвинз». Он рассчитан на один год, зарплата — $ 5,5 млн. Малкин провёл хороший прошлый сезон, несмотря на травму, полученную в декабре, и после вылета «пингвинов» из плей-офф говорил, что рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ, не рассматривая предложения из России.

Тогда же Евгений упомянул, что для руководства «Питтсбурга» это будет тяжёлым решением, потому что для того, чтобы возвращаться в список претендентов на Кубок Стэнли, «Пингвинз» нужно омоложение, а за это приходится иногда платить болезненную цену. Но, вероятно, повышение потолка зарплат в НХЛ позволило генменеджеру «Питтсбурга» Кайлу Дубасу обойтись без радикальных мер, которые не поддержали бы ни в болельщицкой среде, ни внутри команды. Ведь известно, что икона «Пингвинз» Сидни Кросби хочет играть с Малкиным до самого конца. И вот Евгений подписывает годичный контракт на условиях, которые приемлемы для всех.

«В прошлом сезоне игра Евгения на льду постоянно демонстрировала его высокий уровень и помогала «пингвинам» добиваться успехов. За пределами льда он проявил себя как выдающийся лидер, помогая нашим молодым русскоязычным игрокам адаптироваться к нашей команде и нашему городу.

В течение последних нескольких недель мы с [главным тренером] Дэном Мьюзом открыто обсуждали с Евгением и его окружением его возвращение в следующем сезоне, как будет развиваться его роль и каковы наши ожидания на данном этапе карьеры Евгения и текущем этапе развития «Пингвинз». Результатом этого процесса стало возвращение Евгения в «Пингвинз» на его 21-й сезон в клубе. Мы надеемся, что Джино продолжит дарить городу Питтсбургу прекрасные моменты, помогая нам вернуть «Пингвинз» в число претендентов на Кубок Стэнли благодаря своей игре на льду и лидерским качествам вне его», — цитирует Дубаса пресс-служба клуба.

Евгений Малкин в «Питтсбурге» Фото: AP/TASS

Реакция Малкина тоже не заставила себя долго ждать. Кажется, Евгений искренне счастлив, что остаётся в НХЛ и продолжит играть дома.

«Лучший город, лучшие фанаты! Я остаюсь ещё на один год. Бинго! Сколько там мне предложили зарплату, я не знаю? Может, я смогу прибавить к сумме нолик. Лучший день в моей жизни!» — сказал Малкин.

«Переживали? «Пингвин» навсегда!» — написал Малкин в своём аккаунте в соцсети.

Что ж, один из величайших игроков поколения продолжит играть на высочайшем уровне ещё как минимум год. Наверное, этой новости рады везде, кроме Магнитогорска, где Евгения, разумеется, ждут в любой роли. Впрочем, на родине Малкина всё равно желают своему главному воспитаннику только всего самого лучшего, а новый контракт в НХЛ приближает Евгения к этой цели.

При этом понятно, что выиграть ещё один Кубок Стэнли Малкину в составе «пингвинов» практически нереально. «Питтсбург» сейчас далёк от того состояния, когда можно реально претендовать на такой трофей. Но вряд ли ситуация поменялась бы, если бы «Пингвинз» не стали продлевать Малкина — дело не только в одном игроке. И уж если «пингвинам» и продолжать ждать новое чемпионское окно, то лучше делать это вместе с легендой клуба, чем без него.