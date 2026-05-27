«Я не герой, а просто глупенький вратарь». Он стал главной сенсацией плей-офф НХЛ

Парадокс современного чешского хоккея: в НХЛ есть лишь два защитника, которые провели полный сезон в основе — Филип Гронек и Радко Гудас. Однако качественных вратарей там в разы больше, и трио голкиперов Чехии на Олимпиаде уступало по уровню только американцам, хотя «народны тим» оставила за бортом пару хороших кандидатов.

И чешские голкиперы сыграли важную роль в успехах своих команд. Карел Веймелка, который уехал в НХЛ в 25 лет без опыта хотя бы в Евротуре, стал самым побеждающим вратарём лиги этого сезона. Даниэль Владарж — ключевой фактор того, что «Филадельфия» прошла в плей-офф и выбила «Питтсбург» в первом раунде. Однако на первом плане пока находится человек, о котором до нынешнего сезона мало кто знал за пределами Монреаля — Якуб Добеш.

«Монреаль» в этом плей-офф зачастую не играет, а выживает, находясь под мощным прессом соперника и полагаясь на сокрушительные контратаки. В среднем за матч команда Мартена Сан-Луи наносит лишь 23 броска в створ и прошла «Тампу» в седьмой игре с девятью бросками за весь матч. Хоть «Канадиенс» и проиграли третий матч «Каролине» в овертайме, без Добеша они вряд ли бы добрались до него с разницей бросков 13:38.

Добеш — сын другого вратаря, но максимумом карьеры Зденека Добеша стали несколько матчей в главной чешской лиге, когда ему было чуть больше 20. Как и большинство юных чешских хоккеистов, Якуб уехал в американские юниорские лиги, но выбрал не самый типичный путь. Благодаря паутине хоккейных связей Добеш получил шанс заниматься во вратарской школе Брюса Расина, экс-вратаря «Сент-Луиса». Расин был большим фанатом «Монреаля» и конкретно Кэри Прайса, который как раз находился на пике своей формы, и начал прививать своим ученикам схожий с вратарём «Хабс» стиль.

Якуб Добеш в студенческой лиге Фото: Jaime Crawford/Getty Images

Параллельно Добеш играл в школьной лиге Миссури — это далеко не самый высокий уровень, но он занимался в частной школе «Шаминад». Через неё в своё время прошли братья Ткачук, Бен Бишоп и Пол Штястны. Добеш обучался английскому, который был ему очень нужен, потому что чех его не знал. «Я говорил ему, что нужно развивать правильные навыки (habits), а он просто стоял и смотрел. Я спросил: ты знаешь, что такое habits? Он не знал», — говорил тренер Расин, которому пришлось использовать в своей работе онлайн-переводчик.

Однако эти habits потом превратились в ключевой фактор прогресса Добеша. «Каждый день надо отрабатывать мелкие детали, и тогда ты к ним привыкаешь. Я помню, как тренер говорил это каждый день, и я прекрасно запомнил это», — говорил Добеш. «Он был невероятно сфокусирован. После плохого матча Якуб был готов тренироваться уже в шесть утра. Я знал, через что он прошёл, и этому нельзя научить — и он делал это на любом уровне – и в школьной лиге, и в молодёжном хоккее», — говорил Любош Бартечко, бывший игрок «Блюз», помогавший Добешу с адаптацией.

Когда «Монреаль» выбрал чеха в пятом раунде драфта-2020, это был просто один пик из многих: на тот момент Добеш был 20-м по проценту отражённых бросков в USHL – лиге, которая традиционно считается худшей среди всех больших канадских юниорок. Однако позже Якуб поступил в университет штата Огайо, где стал топовым вратарём своей конференции NCAA.

На момент подписания контракта с «Монреалем» у Добеша всё равно была относительно скромная карьерная история. Например, он не ездил в сборную Чехии ни на ЮЧМ, ни на МЧМ хотя бы третьим вратарём. В общем-то, из-за этого Якуб и поехал в Северную Америку: его котировали намного ниже, чем других местных вратарей. Некоторые из тех, кто тогда играл за молодёжную сборную, уже перешли в датскую лигу.

Добеш дебютировал в основе «Монреаля» в последние дни 2024-го: тогда «Канадиенс» увязли на дне таблицы, а второй вратарь Кейден Примо тотально проваливал сезон. В первом же матче чех отразил все 34 броска и оформил «сухарь» в матче с действующими чемпионами из «Флориды». За этим последовало ещё несколько ярких побед, однако вскоре наступил и спад. Болельщики поняли, что в их системе есть большой талант — но сколько вратарей ярко дебютировало в НХЛ, а потом пропадало с радаров.

Новый сезон Добеш начал как бэкап и спустя какое-то время выиграл конкуренцию у Сэма Монтембо. Вратарь, который расценивался как потенциальный претендент на место в канадской олимпийской сборной, чудовищно начал сезон, а потом у «Канадиенс» подрос и вратарь чемпионской американской молодёжки Джейкоб Фаулер. Вот так два молодых Якуба сделали своего более опытного и дорогостоящего конкурента третьим лишним, хотя тренеры позже давали Монтембо шансы себя проявить.

Сила Добеша в том же, в чём и у современных русских голкиперов — он хорошо подготовлен физически, подвижен и атлетичен. Легко быть быстрым и юрким голкипером, имея габариты условного Юусе Сароса или Юхи Метсолы, но у Добеша рост 193 см. Кроме того, чех неплохо работает с шайбой, и его иногда сравнивают с третьим защитником команды, а ещё он научился справляться даже с шайбами после подправлений.

Якуб Добеш Фото: AP/TASS

У «Монреаля» есть примеры взлётов вратарей-новичков во время успешных плей-офф. В 1971-м Кен Драйден подвинул в воротах куда более опытного Рогатьена Вашона, да так и остался на этом месте на много сезонов вперёд. После ухода легенды из хоккея «Хабс» перестали выигрывать Кубок Стэнли, пока в 1986-м 20-летний Патрик Руа не привёл команду к чемпионству. Естественно, никто об этом не говорит, но в помешанном на хоккее городе будут видеть в чехе реинкарнацию легенд прошлого.

«Я не герой, я это просто я. Просто глупенький вратарь, который отражает летящие шайбы. Я не могу назвать себя героем, я просто иду домой, ем, смотрю «Игру престолов» и ложусь спать. В этом нет ничего героического, это моя работа, и я стараюсь сделать всё, чтобы команда победила, чтобы клуб стал лучше, а фанаты – счастливее», — говорил прессе Добеш. Местные журналисты даже говорят, что клуб иногда не даёт чеху общаться с прессой: его ответы могут оказаться непредсказуемыми, а одноклубники говорят о странных ритуалах Якуба перед игрой.

Однако на нынешней стадии чеху придётся крайне сложно, ведь «Каролина» уже ведёт в серии 2-1 и наверняка будет осыпать Добеша градом бросков со всех дистанций, как это случалось в прошлых розыгрышах Кубка Стэнли. Ожидания от чеха уже высочайшие, его подпирает молодой конкурент Фаулер: так что уровень, заданный в плей-офф этого года, надо будет держать и на протяжении следующего сезона. Психологически играть в Канаде очень, очень тяжело.