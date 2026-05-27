Сенсация в плей-офф НХЛ! «Вегас» всухую закрыл «Колорадо» и вышел в финал Кубка Стэнли

«Лавины» так и не смогли ничего противопоставить команде Джона Тортореллы.

Серия финала Западной конференции между «Колорадо» и «Вегасом» развивалась по неожиданному сценарию. «Рыцари» взяли две гостевые игры, а потом оформили мощный камбэк в третьем матче и оказались на грани сухой победы. Мало кто ожидал, что «Вегас», который по ходу сезона возглавил тренер старой школы Джон Торторелла, наберёт такой ход в плей-офф, равно как и полный провал «Эвеланш» — едва ли не главного фаворита Кубка Стэнли — невозможно было предугадать.

У «Колорадо» была последняя возможность хотя бы вернуться в серию в четвёртом матче, который тоже проходил в Парадайсе. Но уже в начале игры оборона «лавин» запустила себе за спину Марка Стоуна и тот разобрался с Маккензи Блэквудом – 1:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вегас» оказался в комфортном положении, получив возможность действовать по счёту, а вот «Эвеланш» пришлось догонять, раскрываться. При этом у «лавин» не получалось завладеть преимуществом — хозяева ни в чём не уступали, имея шансы увеличить преимущество, и не собирались уходить в оборону. Чего только стоят шикарные моменты у Павла Дорофеева во втором периоде! Блэквуд не дал отличиться лучшему снайперу плей-офф и подарил надежду «Колорадо».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако всё было тщетно. «Лавины» никак не могли пробить Картера Харта, а на 55-й минуте «Вегас» забил второй гол. Он пришёл из выигранной у борта борьбы и ювелирной работы Коула Смита на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Колорадо», конечно, продолжал сражаться, и в конце концов Габриэлю Ландескогу удалось распечатать Харта, после чего у «Эвеланш» было ещё две минуты на спасение. Но «Вегас» удержал победу и оформил совершенно сенсационный «свип» в финале Западной конференции. Впервые с 2023 года «рыцари» сыграют в финале Кубка Стэнли, а их соперник определится в соперничестве «Каролины» и «Монреаля».