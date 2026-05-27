Вегас всухую обыграл Колорадо в финале Западной конференции, обзор четвёртого матча, видео голов, Вегас в финале плей-офф НХЛ

Сенсация в плей-офф НХЛ! «Вегас» всухую закрыл «Колорадо» и вышел в финал Кубка Стэнли
Лев Лукин
«Лавины» так и не смогли ничего противопоставить команде Джона Тортореллы.

Серия финала Западной конференции между «Колорадо» и «Вегасом» развивалась по неожиданному сценарию. «Рыцари» взяли две гостевые игры, а потом оформили мощный камбэк в третьем матче и оказались на грани сухой победы. Мало кто ожидал, что «Вегас», который по ходу сезона возглавил тренер старой школы Джон Торторелла, наберёт такой ход в плей-офф, равно как и полный провал «Эвеланш» — едва ли не главного фаворита Кубка Стэнли — невозможно было предугадать.

Как «Вегас» вытащил невероятный матч:
У «Колорадо» была последняя возможность хотя бы вернуться в серию в четвёртом матче, который тоже проходил в Парадайсе. Но уже в начале игры оборона «лавин» запустила себе за спину Марка Стоуна и тот разобрался с Маккензи Блэквудом – 1:0.

«Вегас» оказался в комфортном положении, получив возможность действовать по счёту, а вот «Эвеланш» пришлось догонять, раскрываться. При этом у «лавин» не получалось завладеть преимуществом — хозяева ни в чём не уступали, имея шансы увеличить преимущество, и не собирались уходить в оборону. Чего только стоят шикарные моменты у Павла Дорофеева во втором периоде! Блэквуд не дал отличиться лучшему снайперу плей-офф и подарил надежду «Колорадо».

Однако всё было тщетно. «Лавины» никак не могли пробить Картера Харта, а на 55-й минуте «Вегас» забил второй гол. Он пришёл из выигранной у борта борьбы и ювелирной работы Коула Смита на пятачке.

«Колорадо», конечно, продолжал сражаться, и в конце концов Габриэлю Ландескогу удалось распечатать Харта, после чего у «Эвеланш» было ещё две минуты на спасение. Но «Вегас» удержал победу и оформил совершенно сенсационный «свип» в финале Западной конференции. Впервые с 2023 года «рыцари» сыграют в финале Кубка Стэнли, а их соперник определится в соперничестве «Каролины» и «Монреаля».

