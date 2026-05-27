Их осталось пятеро. Кто из россиян завоюет Кубок Стэнли — 2026?

Про Петра Кочеткова тоже не забываем, но у него особый случай.

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» достаточно неожиданно всухую разобрался с «Колорадо Эвеланш» (4-0 в серии), став первым участником финала плей-офф. Теперь ждём, кто окажется сильнее в противостоянии между «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс» (2-1 в серии), после чего хоккейных болельщиков ждёт одно из главных событий сезона.

Примечательно, что во всех оставшихся командах есть наши соотечественники, а это значит, что кто-то из пятерых россиян точно поднимет над головой заветный трофей. Так кому же посчастливится стать обладателем Кубка Стэнли?

«Вегас Голден Найтс»

н. Павел Дорофеев, 16 игр, 14 (10+4) очков, показатель полезности «+5»

н. Иван Барбашёв, 16 игр, 12 (5+7) очков, показатель полезности «+4»

«Золотые рыцари» при Джоне Торторелле у руля набрали какую-то невероятную форму. Вынести «Колорадо» в полуфинале со счётом 4-0 получится далеко не у каждого. Да, на игре «лавин» сказались травмы лидеров, но «Вегас» в любом случае оказался гораздо сильнее.

Здорово, что большой вклад в успех нынешней команды из штата Невада вкладывают российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашёв, без которых сложно представить нынешний костяк «Голден Найтс». При этом оба на хорошем счету у тренерского штаба, а сработаться с Тортореллой сможет далеко не каждый.

При этом у Барбашёва уже есть два Кубка Стэнли в коллекции. Для Дорофеева финал станет первым в карьере. В чемпионском для «Вегаса» сезоне-2022/2023 он провёл 18 матчей в регулярке, но в победном плей-офф не сыграл ни разу.

«Каролина Харрикейнз»

з. Александр Никишин, 9 игр, 0 (0+0), «-1»

н. Андрей Свечников, 11 игр, 5 (2+3), «-2»

За долгожданным Кубком Стэнли несутся «ураганы» из Роли, но серия с «Монреалем» в самом разгаре, поэтому недооценивать соперника точно нельзя. В составе «Каролины», как и у «Вегаса», сразу двое россиян. Защитнику Александру Никишину приходится нелегко: опыта игры в плей-офф НХЛ у него нет, поэтому времени на льду россиянин получает немного, плюс почти не выходит в большинстве. Отсюда и скромные статистические показатели.

У форварда Андрея Свечникова они ожидаемо лучше, но и от него тренерский штаб «Харрикейнз» ждёт более мощной и результативной игры. Но главное, что оба россиянина стабильно появляются в основном составе и в случае завоевания «Каролиной» Кубка Стэнли станут законными обладателями титула.

А вот у вратаря Петра Кочеткова своя история. На сегодняшний день он не соответствует критериям обладателя Кубка Стэнли. Чтобы имя игрока появилось на трофее, человек должен либо сыграть 41 матч в регулярном чемпионате, либо провести одну встречу в финальной серии. Для вратарей нужно быть заявленным на игру 41 раз в регулярке или один раз в финале. Увы, постоянные травмы Петра серьёзно бьют по его карьере. Сейчас он третий голкипер команды и находится вне заявки.

Но есть нюанс. Если «Каролина» станет чемпионом, но Кочеткова так и не задействует, то клуб может обратиться к комиссионеру лиги с просьбой добавить имя хоккеиста на кубок. Травма, мучившая Кочеткова, станет для него смягчающим обстоятельством.

«Монреаль Канадиенс»

н. Иван Демидов, 17 игр, 9 (3+6), «+3»

Молодой нападающий Иван Демидов, проводящий первый полноценный сезон в НХЛ, уже стал одним из главных любимчиков местной публики. Было сразу заметно, что Демидов — талант, который должен стать главной звездой «Канадиенс» на ближайшие годы.

Прекрасно это понимает и главный тренер команды Мартен Сан-Луи: он старается доверять и всячески помогать форварду. Иван отвечает взаимностью: показатели для плей-офф у него очень хорошие. Видно, что хоккеист прогрессирует, двигается вперёд, проявляет себя, влияет на результат. Серия с «Каролиной» складывается для «Монреаля» сложно, но шансы по-прежнему есть. Заслужил ли Демидов Кубок Стэнли? Вполне, но всё решится только на льду.