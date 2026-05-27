«Вегас» уничтожил «Колорадо» в финале Запада. Что это означает для НХЛ?

В марте 2000-го «Нью-Джерси» лидировал в Восточной конференции с хорошим отрывом от второго места, был вторым по результативности командой НХЛ. Внезапно генменеджер Лу Ламорелло уволил главного тренера Робби Фторека за восемь матчей до конца сезона. Инсайдеры утверждали, что команда перестала слушать Фторека, и на момент отставки «дьяволы» выиграли лишь 4 из 10 последних матчей. Фторека сменил его помощник Ларри Робинсон, о котором сразу говорили, что он поддерживает тёплые отношения с хоккеистами — и три месяца спустя «Дэвилз» праздновали победу в Кубке Стэнли.

Ситуации в «Нью-Джерси» и в «Вегасе» во многом схожи, и не только временем отставки — за семь-восемь матчей до конца регулярки. По всем версиям, «Вегас» шёл как минимум в пятёрке фаворитов этого чемпионата — и по букмекерским котировкам, и по математическим моделям, и по предсказаниям экспертов. То, что команда в регулярке проиграла матчей больше, чем выиграла, стало сенсацией. Правда, у Джона Тортореллы была совершенно другая репутация: человека, которого многие игроки ненавидят и который перед увольнением из «Филадельфии» публично пообещал похоронить защитника Кэма Йорка.

Вообще, Торторелла не единственный в этом сезоне тренер-ветеран, по ходу сезона пришедший в тонущий клуб и придавший ему импульс. 71-летний Рик Боунесс чуть не вытащил «Коламбус» в плей-офф: после проваленной концовки сезона Рик жёстко разнёс команду за отношение к игре и работе. Но даже так при Боунессе команда набрала 63,5% очков — лишь один полный сезон «Коламбуса» был круче. Что сделал с «Вегасом» 67-летний Джон Торторелла, вы и так видите — Тортс вышел в свой второй в карьере финал Кубка Стэнли.

Можно сказать, что успешный приход Тортореллы на финише регулярки обесценивает работу главного тренера. Однако данный факт скорее показывает, что в этой профессии теперь самое главное — психология и немножко педагогика, а опытные деды хорошо знают, как держать коллектив в руках. Посмотрите, какой цирк начался в «Реале» после того, как из клуба ушёл Карло Анчелотти. Папа Карло не был модным тактическим гиком, но понимал, сколько свободы и в каких рамках давать своим суперзвёздам.

Торторелле тоже не надо было заново учить хоккеистов играть. Во-первых, Айкел, Стоун, Марнер, Теодор и компания и так прекрасно знают, как играть в хоккей — состав у «Вегаса» отличный, глубокий и сбалансированный. Во-вторых, при Брюсе Кэссиди содержание игры и не было плохим: команда шла пятой в лиге по разнице ожидаемых голов, являлась лучшей по соотношению опасных моментов. Ни одна команда НХЛ не допускала у своих ворот меньше «Голден Найтс», но кошмарная игра вратарей нивелировала это.

Игровые стили в НХЛ очень сильно унифицировались, ярко выделяются на фоне других немногие. Тренеры теперь чаще теряют свою работу из-за того, что команда перестаёт их слышать, а не из-за того, что они плохо двигают фишки на доске. Если учесть прежнюю историю Кэссиди с увольнениями, легко представить, что он потерял раздевалку. Возможно, если бы Торторелла отработал весь сезон, то тоже бы команде надоел, однако у тренера-ветерана сейчас суперспринт.

Отдельно остановимся на Марнере. Митч уходил из «Торонто» с несмываемым клеймом игрока не для плей-офф, и нельзя сказать, что оно появилось на ровном месте. В шестых и седьмых матчах серий Митча было сложно заметить на чужой половине площадки, а иногда он допускал критические ошибки — как в седьмой встрече с «Бостоном» в 2024-м, когда в овертайме проиграл борьбу. Казалось, у тренера, который заработал репутацию кубриковского сержанта Хартмана, нежный цветок совсем увянет.

Однако этого не случилось. И если успехи против «Анахайма» и «Юты» хейтеры Марнера связывали с тем, что на Востоке он против таких слабых соперников не играл (на самом деле играл), то выступления в серии с «Колорадо» заставили всех замолчать. Скорее всего, дело здесь тоже в психологии. Торонто — родной город Марнера, и более истеричной фан-базы, чем там, в НХЛ просто нет. Инсайдеры говорили, что Митч часто читал комментарии болельщиков, расстраивался и верил им больше, чем тому, что ему говорили одноклубники.

«Вегас» даёт совершенно другие условия. Да, арена здесь всегда битком, билеты расходятся дорого, однако хоккей в Городе грехов воспринимают не как дело жизни и смерти, а как ещё одно из многочисленных развлечений. Кроме того, западные команды по ряду причин привлекают меньше медийного внимания — и, судя по всему, именно отсутствие постоянного психологического прессинга позволило Марнеру расправить крылышки. Ожидаемые голы наконец-то начали конвертироваться в реальные.

Ну а вылет «Колорадо» очень сильно напоминает вылет «Питтсбурга» в 2013-м. Тогда с отрывом лучшая восточная команда регулярки, имея Кросби и Малкина в самом соку, прикупила на дедлайне Джерома Игнилу, Брендена Морроу и ещё пару опытных игроков. Казалось, это суперфаворит если не Кубка Стэнли, то как минимум Востока, и вдруг в финале конференции «Бостон» полностью переехал соперника плотной защитой. За четыре матча «пингвины» наскребли аж два гола.

Сейчас «Колорадо» забил в 3,5 раза больше, но это болельщиков не порадует, потому что даже в одну победу это не конвертировалось. Фанаты ругают звёзд — ставшего «невидимым» Нечаса (который всегда был ориентирован скорее на пас) и самого Маккиннона: мол, слишком много берёт на себя и не задействует одноклубников. Удивительно, конечно, насколько два Мака схожи в своих ментальных слабостях.

Можно продолжить параллели с «Питтсбургом»: в 2013-м критиковали Дэна Байлсму, у которого после чемпионства накопилась череда болезненных ранних вылетов из плей-офф. Джаред Беднар, за исключением чемпионского года, постоянно терпел неприятные тренерские поражения из-за того, что соперники плотно играли в средней зоне. «Питтсбург» убрал Диско Дэна через год после бостонского провала, однако для второго и третьего чемпионств позже потребовалась ещё одна смена тренера.

Проблема этого «Колорадо» в том, что лидеры «лавин» старше, чем были у тогдашнего «Питтсбурга». При этом Маккиннон по лидерским качествам даже близко не Кросби, своего Малкина в команде нет, а Кейл Макар очень скоро потребует очень большие (и вполне заслуженные) деньги по новому контракту. Так что следующий сезон, пока действует старый контракт Макара, может стать последним, когда «лавины» располагают такой силой и глубиной. Возможно, резать по живому надо уже сейчас — у очередного пролёта Маккиннона и Макара мимо главного финала не будет оправданий.

Ну а «Вегас» теперь в режиме ожидания соперника по главному финалу. Как ни парадоксально, но более скромный по именам и результатам «Монреаль» может стать куда более неудобным соперником, нежели опытная «Каролина». У «Харрикейнз» – богатейший опыт поражений в матчах с тотальной инициативой, а у «Хабс» – опыт выживания в играх, где они безоговорочно уступали.