«Сожалений нет — мы сделали большой шаг вперёд». В «Ак Барсе» подвели итоги сезона

«Ак Барс» многих удивил по итогам плей-офф. В команду тотально не верили большинство экспертов, однако коллектив Анвара Гатиятулина уверенно прошёл на своём пути «Трактор», минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург», после чего до последнего старался навязать конкуренцию в финале «Локомотиву».

И всё-таки по итогам сезона вопросов осталось больше, чем ответов. Каким был «Ак Барс» настоящим – во время удачных отрезков либо в моменты кризиса? И что будет с командой дальше, ведь едва ли не впервые в истории КХЛ у финалиста остаются без контракта сразу 17 хоккеистов, нет на руках пока контракта и у главного тренера.

Контуры будущего постарались обозначить Анвар Гатиятулин, который как минимум до 31 мая ещё работает в клубе, и генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин.

пресс-конференция «Ак Барса» по итогам сезона КХЛ — 2025/2026 Фото: ХК «Ак Барс»

Для начала самая главная новость – Анвар Гатиятулин на 99,9% остаётся в команде. Есть определённые нюансы, из-за которых объявить официально о продлении соглашения на пресс-конференции стороны не могли, но они дали чётко понять, что как Анвар Рафаилович доволен работой в Казани, так и его действиями на посту главного тренера «Ак Барса» в руководстве клуба удовлетворены.

«Мы проделали большой путь, из того, что мы планировали, многое удалось, есть, конечно, недосказанность, хотелось бы продолжить эту работу.

Вчера собирались с руководством, сделали краткий отчёт по сезону, ждём решение руководства. Отвечать на вопрос некорректно. Мне бы хотелось остаться, «Ак Барс» – это клуб с большой историей, большая честь здесь работать. Здесь всегда ставят самые амбициозные цели», – сказал Гатиятулин.

Высказался о возможном продлении контракта с тренером и генменеджер Марат Валиуллин. По слухам, новое соглашение будет рассчитано на два года. «Вчера было совещание с руководством клуба, по срокам контракта и когда будет принято решение по продолжению работы, не могу сказать. Может, сегодня, может, завтра, в ближайшее время, но точно сказать пока не могу», – заявил Валиуллин.

Анвар Гатиятулин Фото: ХК «Ак Барс»

Дальше – по игрокам. Общий вектор трансферной политики на лето – необходимо максимально сохранить всех, кого только можно, поскольку эти ребята уже доказали свой уровень тем, что помогли выйти в финал. А вот на рынке не так и много сильных кандидатур на замену.

«У нас у 17 игроков заканчиваются контракты, свой костяк мы хотим сохранить, особенно глядя на общий рынок. Но команда вышла в финал, аппетиты у игроков растут. Бюджет, что касается потолка зарплат, хоть и подняли в КХЛ, но это не так существенно для тех требований, которые заявляют некоторые игроки.

Под потолком на данный момент у нас есть деньги, и до 31 мая мы хотим увидеть определённые вещи, как мы будем в потолок укладываться, каким будет рынок неограниченно свободных агентов», – в этих словах Валиуллина чувствуется определённое волнение, поскольку сохранить вообще всех не получится физически, учитывая ограничения регламента от КХЛ.

Марат Валиуллин Фото: ХК «Ак Барс»

К слову, про регламент: Валиуллин высказал пожелание как можно реже его менять, чтобы генеральным менеджерам было удобнее работать. Спросили Марата Фаритовича и о возможном расторжении контракта с Владимиром Алистровым. Хоккеист не провёл ни одного матча в плей-офф, и едва ли на него рассчитывают в клубе, при том что его зарплата на будущий сезон – 53 млн рублей. До 31 мая клуб ещё может разорвать сделку без последствий, а с лета по новым правилам часть этой суммы в любом случае будет учитываться в платёжной ведомости по примеру НХЛ.

«На Владимира Алистрова есть спрос, с ним годовой контракт подписывался после СКА, и он не такой большой, как был, там сумма разделена по двум сезонам. Мы его не планируем расторгать, парню 25 лет – это актив для обмена в том числе, он показал определённый уровень, это игрок сборной Беларуси», – исходя из этого ответа, понятно, что как минимум на время Алистров останется игроком «Ак Барса» и, возможно, даже получит шанс на предсезонке.

Владимир Алистров Фото: ХК «Ак Барс»

Особенно с учётом большого числа хоккеистов, потенциально готовых уйти. Правда, Марат Фаритович заявил, что Александр Барабанов и Нэйтан Тодд, которых пресса уже успела отправить в другие команды, настроены остаться в клубе:

«Александр Барабанов и Нэйтан Тодд провели хороший сезон, у нас идёт с ними диалог, по нашим возможностям, по их желанию. Оба игрока хотят остаться, посмотрим по потолку зарплат.

Илья Карпухин и Степан Фальковский – неограниченно свободные агенты, у обоих есть предложения, по ним мы думаем, вопрос цена/качество, ту цену, которую они видят, у нас есть своя цена в голове, изучаем, будут ли игроки сильнее их, дешевле, будем смотреть.

Никита Евсеев возвращается из аренды, посмотрим, в каком он сейчас состоянии, хочется посмотреть на него, он провёл в целом неплохой сезон в Хабаровске, первую половину вообще здорово, в 21 год тоже непросто так переходить в другой клуб, под другие требования».

Не факт, что и Илья Сафонов покинет «Ак Барс» и перейдёт в «Ванкувер», хотя, казалось бы, после обмена из «Чикаго» центральный нападающий точно воспользуется шансом и попытается закрепиться в НХЛ, учитывая все кадровые проблемы «косаток» прошлого сезона.

«По Илье Сафонову мы знали, когда ещё в прошлом сезоне подписывали контракт, что он съездит за океан, посмотрит, что там. «Ванкувер» выходил на него, разговаривали с ним. И если зимой было ощущение, что он на 100 процентов уедет, то сейчас ещё есть шанс, что он останется у нас.

Важна совокупность факторов: тут и семья, и маленькие дети. Какое будет предложение от «Ванкувера», вероятнее всего, будет двухлетний контракт новичка, важно, в какой роли они его видят. Бывает, что приглашают, говорят одно, но тут же спускают в АХЛ. Конечно, если он твёрдо будет уверен, что он игрок второго-третьего звена, – он поедет. Возможной отсылкой в аренду будет контракт, как у Ильи Набокова, он отыграл плей-офф и поехал туда сразу.

Сафонов – один из сильнейших центральных лиги, мы видим его прогресс из года в год, работая над собой индивидуально, он выходит на этот уровень. Смотрим и понимаем, что равноценную замену найти будет сложно. Что касается ребят из других команд, то каждый стремится сохранить своих, смотрим и на североамериканский рынок», – сказал Валиуллин.

Илья Сафонов Фото: ХК «Ак Барс»

А вот кем уже в НХЛ, видимо, не интересуются – так это Артёмом Галимовым. Судя по всему, Джоэлю Кенневилю в его «Анахайме» нестабильный игрок из России неинтересен и свой момент Галимов упустил. Вот что сказал генеральный менеджер «Ак Барса» о продлении контракта с хоккеистом:

«По Артёму Галимову переломный момент был в прошлом году, сложный для нас в плане подписания и срока контракта, мы хотели трёх-четырёхлетний контракт. Он нам сказал, что 35 шайб – это не предел, он постарается побить свой рекорд и подписать контракт уже на других условиях, в этом году поменьше забил и потенциал в сезоне полностью не раскрыл свой, в том числе мы же видели, как он может играть в плей-офф.

Диалог у нас идёт, по «Анахайму» новостей нет, если в прошлом году он с ними разговаривал, на руках был контракт практически, то сейчас такой информации нет. У нас есть желание продлить контракт, но сколько будет — непонятно: год, два или три. Понятное дело, что для клуба лучше на более долгий срок подписать, к тому же он будет свободным агентом на следующий сезон».

Артём Галимов Фото: ХК «Ак Барс»

Неясно, что делать с Дмитрием Яшкиным. Понятно только, что роль лидера и человека, чей контракт в 95 млн рублей в самом верху зарплатного рейтинга, он уже не тянет. Но при этом как сам Дмитрий не против остаться в клубе, несмотря на зимний конфликт и снятую капитанскую нашивку, так и в «Ак Барсе» готовы разговаривать с Яшкиным о продлении контракта.

«У Дмитрия Яшкина действительно первая часть сезона была сложная, он не играл некоторое время, это больше внутренние дела были команды. После дедлайна новую роль ему нашли, он привык больше в первых звеньях играть, был голеадором. Но ту роль, какую ему дали, – он её забрал, хоть и сложно было перестроиться.

Сейчас мы анализируем, что случилось, возможно, ему мешало что-то в плане лидерства, капитанства. А по будущему мы должны понимать, что будет по потолку зарплат и цена/качество. Яшкин – это один из самых высокооплачиваемых игроков не только команды, но и всей лиги был, важен возраст, его желание, с ним всё обсудим, мы на связи», – прояснил Валиуллин.

Дмитрий Яшкин Фото: ХК «Ак Барс»

Важно и не прогадать с Григорием Денисенко. Его трансфер из «Локомотива» прошлым летом был настоящим сериалом с несколькими сюжетными поворотами, и неоднозначный сезон поставил казанцев в затруднительное положение.

«Григорий Денисенко долгое время провёл в Северной Америке, там хоккей немного другой, вопрос, какие требования были к нему там, мы ему другую роль предоставили, и время на адаптацию могло на весь сезон затянуться.

По матчам мы видели, насколько это сильный индивидуально игрок, чуть точности добавить в бросках, надеемся, что в следующем сезоне, если он останется в команде, то увидим большее, потенциал не раскрыт, потенциал у него есть, и интерес оставить его в команде тоже есть», – высказался об экс-нападающем «Локомотива» Валиуллин.

Григорий Денисенко Фото: ХК «Ак Барс»

Рассказал о своём видении игры Григория и Гатиятулин, во многом по инициативе которого и произошёл выкуп прав в обмен на Андрея Пустового и 50 млн финансовой компенсации для Ярославля:

«Григория Денисенко я знаю с детских лет, тогда мы с «Трактором» соперничали с тюменским «Газовиком», часто пересекались, это всегда был яркий игрок, техничный, на уровне молодёжной сборной он был одним из самых сильных игроков.

Но время идёт, он получил опыт, в чём-то не хватало ему уверенности, что-то он растерял в Северной Америке. Мы много разговаривали, изначально чуть другую роль видели для него, но в этом сезоне всё было поставлено на результат, и Гриша принял эту роль достойно.

Мне приходилось с ним разговаривать, объяснять, для чего это нужно, он понял ситуацию, не весь сезон провёл ровно, но он показал свои лучшие стороны, и я считаю, что этот сезон пошёл ему на пользу. Дальше надеюсь, что он вернёт свои лучшие качества, которые показывал на молодёжном уровне».

Важнейший момент – вратарская линия. Без контракта на будущий сезон пока первый номер команды – Тимур Билялов. И хотя ряд экспертов высказываются о необходимости идти дальше и делать ставку на Максима Арефьева, Валиуллин настроен сохранить Тимура в команде:

«С Тимуром Биляловым у нас идёт общение, и по плей-офф, и по сезону. Наверное, сейчас стоит пока дождаться момента, когда мы определимся с главными тренерами, и уже потом переходить к конкретике на будущий сезон».

Тимур Билялов Фото: ХК «Ак Барс»

В качестве резервного варианта клуб держит связь со своими воспитанниками в Северной Америке. Так в системе «Каролины» играет (хотя, вернее сказать, числится) Амир Мифтахов, в системе «Торонто» — Артур Ахтямов и Вячеслав Пекса.

Игрой первого недовольны, третьего рассматривают, скорее, под ВХЛ, а вот Ахтямова, кажется, хотели бы видеть в Казани, но реально ли это? Валиуллин сомневается:

«За нашими ребятами за океаном следили, с Артуром Ахтямовым разговаривали ещё перед дедлайном, но он подписал полноценный контракт с «Торонто», думаю, что он принимал решение, в том числе глядя на то, как прогрессировал Максим Арефьев, как играл Тимур Билялов, и принял такое решение. С «Торонто» у нас в принципе есть возможность договориться на аренду на год, но нужно подумать, надо нам это или нет, зная гарантированно, что он уедет.

Артур Ахтямов Фото: ХК «Ак Барс»

Амир Мифтахов провёл, прямо скажем, неоднозначный сезон, не так много игр провёл, на него рассчитывали бэкапом в «Каролине» изначально, но сложно прошла у него предсезонная подготовка, к тому же конкуренция была в фарм-клубе «Чикаго», так что тяжёлый сезон.

Что касается Вячеслава Пексы, то он не так много играл в сезоне. Наше предложение для него – это вернуться на двусторонний контракт или на просмотровый, посмотреть, в какой он форме. У нас есть два фарм-клуба, пройдя с нами предсезонную подготовку, мы бы увидели его уровень, он давно не был в России, по антропометрическим данным он хороший вратарь, но нужно изучать и смотреть.

Также за океаном много других россиян, за всеми смотрим, мы видим по иностранцам в лиге, что на уровне сыграл только Зак Фукале, который давно уже здесь, так что брать иностранца – это большой риск. Приедут ли они помогать нам или просто зарабатывать».

Амир Мифтахов Фото: ХК «Ак Барс»

Уже сейчас понятно, что в клубе не будет челябинцев Евгения Кузнецова и Евгения Дадонова – их кандидатуры клубом не рассматриваются. При этом найти кого-то на рынке тяжело, и даже с Андреем Кузьменко, которому «Лос-Анджелес» не собирается предлагать новый контракт, пока держит паузу.

«Смотрим на рынок, вернёмся к этому вопросу ещё, но прежде всего желательно сохранить костяк, я считаю, что у нас одни из сильнейших игроков во всех линиях и многие хотели бы их получить к себе. Точечно будем усиливаться, но у этих ребят есть и другие предложения, говорим в том числе с теми, кто у нас был ранее. Каждый год, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь, всегда нужна свежая кровь.

Кузьменко ждёт открытия рынка свободных агентов за океаном, многие будут ждать 1 июля. Поэтому по большим трансферам ничего сказать не могу, главное – сохранить костяк. По Ремпалу, думаю, все общаются, но у нас была возможность прошлым летом, когда мы вели его, в этом году он вернулся в Уфу, его всё устраивает в плане команды, финансов», – сказал Валиуллин.

Кого хотел бы Марат Фаритович вновь увидеть в команде, так это Дмитрия Воронкова, у которого возникли проблемы в «Коламбусе» после того, как «Блю Джекетс» возглавил Рик Боунесс:

«Он хорошо играл в «Коламбусе», подписал солидный контракт, но где-то с новым тренером у него была уже другая роль, в последних матчах он не принимал участия, ещё и травма. Смотрим за ситуацией, возможно, будет обмен или выкуп контракта. Пока на связь не выходил, хочется поговорить с ним и понять, как он видит эту ситуацию».

А вот об уходе Александра Радулова, недавно заявившего в интервью о том, что не хотел покидать Казань в 2024 году, Валиуллин не жалеет:

«Саша Радулов – молодец, мы поздравляем его с двумя кубками. Это игрок мирового уровня, в таком возрасте достичь таких результатов – это здорово. Но мы пошли по другому пути, мы благодарны ему, я разговаривал с ним на Матче звёзд, возможно, будет ещё возможность поговорить с ним. Но сожаления нет, мы выбрали свой вектор, по которому пошли».

Александр Радулов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Решение об уходе Радулова, так же как и других возрастных лидеров того «Ак Барса» — Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Дмитрия Кагарлицкого, — принимали с учётом взглядов на хоккей только-только возглавившего клуб Анвара Гатиятулина.

«Мы проводили анализ сезона, когда я только приходил в клуб, помню, тогда перед этим вылет был в первом раунде, состав по именам был хороший, я информацию получил, были сделаны определённые выводы, и было принято совместное решение пойти на перестройку клуба, на вторых ролях были талантливые ребята, многие затем заявили о себе, раскрыли свой потенциал, но ещё не достигли потолка.

История «Ак Барса» учит тому, что когда много хороших игроков – это не всегда гарантирует результаты, поэтому говорить о сожалении не приходится, у всех свой путь, у нас есть свой, по которому мы двигаемся, в том числе и в этом сезоне», – высказался Анвар Рафаилович об уходе Радулова в «Локомотив».

Вообще, Гатиятулин много говорил об атмосфере в команде и том, что некоторым игрокам приходилось наступать себе на горло ради общего результата и это дало свои плоды:

«Отмечу наших лидеров, в том числе и ребят постарше, они не достигли своего потолка, многие ребята новые роли приняли и могут ещё расти. Степан Терехов сделал шаг вперёд, оправдал доверие тренерского штаба, мы смотрим на него как на игрока, он двигается, новые цели, направление. Задача каждого тренера – раскрывать потенциал каждого игрока.

С самого начала сезона мы заостряли внимание на командном результате, непривычно было многим ребятам, в других командах у них было больше игрового времени, но вся работа шла на общекомандный результат, в каком составе мы пойдём в плей-офф. И даже те, кто не играл в плей-офф, хочу отдать им должное, это был непростой момент, но они были в тонусе, все тренировки проводили с нами, ребята проявили себя как профессионалы».

Степан Терехов Фото: РИА Новости

Вспомнил Гатиятулин и тяжёлый старт сезона, когда в сентябре всерьёз обсуждалась его отставка. Помог приободряющий звонок президента «Татнефти» Наиля Маганова:

«Сентябрь был для нас непростой месяц, были причины, которые повлияли на такой результат, они определили вектор. Мы много разговаривали с ребятами, что хотим от них видеть, отмечу поддержку руководства, звонок Наиля Ульфатовича Маганова, нам было оказано полное доверие, сказали не обращать внимания, сосредоточиться на работе и готовить команду.

Октябрь был хороший, и в плане результата, и, главное, многое стало получаться из того, что мы нарабатывали, мы увидели свои козыри, увидели свой потенциал и начали уже готовиться к плей-офф, поняли, что наша командная работа дала этот результат. Всегда, если тренер ощущает поддержку – это даёт уверенность, в будущем важно ощущать эту поддержку, это передаётся и на команду».

Анвар Гатиятулин Фото: ХК «Ак Барс»

При этом от поражения в финале морально Гатиятулин не отошёл до сих пор и в поисках причин поражений смотрит в первую очередь на физическое состояние игроков в этом финале:

«В финале можно говорить и о моих личных ошибках: всегда, когда смотришь на матчи, анализируешь, что можно было слова какие-то другие сказать, какие-то решения другие принимать…

Детальный анализ будет сделан чуть позже, если сравнивать команды, то «Локомотив» обладал своими сильными сторонами, но в первую очередь решало восстановление. С точки зрения энергозатрат серия не так сложилась, как мы хотели, даже в четвёртом матче, где мы победили, нам пришлось отыгрываться. Сильная сторона этой команды – это игра по счёту, нам приходилось отыгрываться, сверхусилия принимать, и в пятом матче это отразилось.

Забей мы первыми – было бы проще, поэтому где-то не хватило энергии, рациональности, поэтому и уступили. Пример приведу: «Локомотив» строится уже четыре года и подбор игроков там точный под систему.

Были моменты, когда они могли бежать в контратаку, но они этого не делали, если понимали, что это уже конец смены, они просто доставляли шайбу в зону и шли меняться. Мы же пытались выжимать всё из любой возможности, такой подход не исключён, если ты забиваешь – это хорошо, но не забиваешь – попадаешь на наложения».

Важным моментом для Гатиятулина стал тот факт, что даже попавшие в глубокую ротацию хоккеисты с достоинством относились к сложившейся ситуации и старались приободрять коллектив.

«Отмечу тех, кто не попадал в состав, и отдельно Альберта Яруллина, он большую роль сыграл в раздевалке, много позитива было от него, лично поблагодарю.

Был непростой сезон, он выбыл из-за травмы, мы долго думали, нет такого, что встали на лыжи, и один состав у нас. Вы знаете наш подход, за счёт чего мы выбираем ребят, и с этим составом мы прошли весь плей-офф, решали самые сложные задачи.

Перед каждой игрой думали, в том числе и по Альберту Яруллину, он был готов играть, мы проводили анализ каждого матча, состояния команды, решили, что мы пойдём таким составом», – сказал тренер о защитнике, не игравшем с мартовских матчей первого раунда против «Трактора».

Гатиятулин уверен, что многому научился по ходу этого сезона, и даже из проигранного финала пытается найти плюсы – как для личного роста, так и для шага вперёд всего коллектива:

«Это был мой первый финал, каждый сезон анализируешь, не факт, что то, что работало в предыдущем сезоне, будет работать и в следующем, поэтому всегда смотришь, делаешь анализ. Нужно время, мне есть с чем сравнивать. По итогам прошлого сезона мы выделили, в каких компонентах будем работать, и с первого дня предсезонной подготовки объявили ребятам, что будем воплощать. Во многих компонентах мы сделали шаг вперёд.

Хоккей – непредсказуемая игра, смотришь, почему сезон закончился так, а не по-другому, и в НХЛ показывают, что есть чему учиться, стараюсь и НХЛ смотреть, и чемпионат мира, мы анализируем свой сезон, не так много времени было пока, но изучаем расценки, приоритеты, где можно улучшиться.

И до стажировки в Северной Америке у меня был неплохой опыт работы в других командах КХЛ, и в сборной, я любую возможность использую, чтобы получать информацию. Опыт общения с североамериканскими специалистами даёт много информации, но я и с нашими тренерами общаюсь, любую возможность использую для своего роста. Каждый день мы получаем опыт, который используем».

Анвар Гатиятулин Фото: ХК «Ак Барс»

По ходу сезона Гатиятулина часто спрашивали о необычной второй тройке нападения, где в одном звене сошлись три номинальных центральных нападающих – с Кириллом Семёновым играли вместе Нэйтан Тодд и Александр Хмелевски. Но, оглядываясь назад, Анвар Рафаилович считает это решение правильным:

«Мы изучаем, где будет больше наших сильных сторон, так что это не спонтанное решение, была проведена огромная работа, если внимательно смотреть матчи, то по плей-офф у нас были перемены звеньев, но затем мы возвращались к прежним сочетаниям, смотрели, как они работают, что мы можем усилить.

У Александра Хмелевского и Нэйтана Тодда был опыт игры в центре, но у меня есть требования к каждой позиции, поэтому приняли решение их в край поставить. Свой функционал был у каждой тройки, в зоне атаки у нас на вбрасывание всегда выходили звенья Сафонова, Семёнова и Фисенко, у Кателевского была другая роль».

Александр Хмелевский Фото: ХК «Ак Барс»

Уверен Гатиятулин и в том, что сверхрезультативная игра Митчелла Миллера связана с тем, что он играл в паре с не менее креативным игроком обороны – Никитой Лямкиным. А от последнего он ждёт дальнейшего прогресса:

«С Никитой Лямкиным мы вчера виделись, сказал ему, чтобы он не успокаивался, я как считал, так и считаю, что он может ещё добавить. У нас по звеньям и по парам защитников был определённый план, опыт по сезону, кто с кем взаимодействует.

Когда мы составляли пары защитников, у нас были моменты, когда мы разбивали Никиту с Митчем, смотрели, как они выглядят на фоне других партнёров, провели анализ и решили наигрывать их и дальше вместе. Они дополняли друг друга, и по плей-офф мы увидели, что самое важное, кто больше контролирует шайбу, у того будет преимущество».

Что касается общефилософских взглядов Гатиятулина на хоккей – он доволен тем, что команда в прошлом году стала более равной и сплочённой, на первые роли могли выйти неожиданные ребята, как чисто с хоккейной, так и с ментальной точки зрения лидерские качества проявляли в разные моменты почти все игроки:

«Каждый матч – это новая история, так же как и каждый сезон – новая история. То, что работало в этом сезоне, не факт, что будет работать в следующем. Но нужно с первого дня работать, только честный труд поможет, результат – это не какая-то случайность, это кропотливая работа. Только через неё можно достичь результата.

В предыдущем сезоне нам не хватало где-то лидерских качеств, лидер сейчас – это штучный товар, мы ставку сделали на костяк лидеров, это же и касалось игры в четыре полноценных звена, которые влияли на результат. Каждый мог быть в роли лидера, наш подход, что теперь не один лидер, а раздевалка лидеров, сработал, в этом направлении мы сделали шаг вперёд, и это одна из составляющих результата.

Про будущее пока говорить не могу, но отмечу, что команда добавила и в плане общекомандного лидерства, это видно».

ХК «Ак Барс» Фото: ХК «Ак Барс»

Краткий итог – масштабной перестройки в Казани постараются не допустить, а сделав выводы из неудачных аспектов этого сезона, опираясь на позитивный опыт, будут двигаться дальше. И глядя на то, что дважды чемпионом становится «Локомотив», где из года в год был примерно один и тот же костяк, – это решение смотрится наиболее логичным и правильным.