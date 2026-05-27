Расписание спортивных матчей 28 мая 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Египет — Россия, Канада против США на ЧМ по хоккею и битва за финал ЕЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 мая 2026 года
Комментарии
Мощное 28 мая: «Ролан Гаррос», «Монреаль» — «Каролина» в плей-офф НХЛ, а также Финляндия — Чехия в четвертьфинале чемпионата мира!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: «Монреаль» сравняет счёт?

Во второй и третьей игре «Монреаль» действовал по одинаковой системе – пытался сдержать все атаки «Каролины» и поискать минимальные шансы у чужих ворот. Такая тактика почти дала дивиденды – обе встречи ушли в овертайм. Правда, и тот, и другой «Хабс» проиграли. Изменится ли рисунок матча в этот раз?

Статистика плей-офф НХЛ
Свечников забросил победную шайбу в овертайме третьего матча
Свечников забросил победную шайбу в овертайме третьего матча

🎾 14:00*: Анна Калинская (Россия, 22) – Алина Корнеева (Россия, Q), «Ролан Гаррос», 2-й круг

Интрига: чем завершится первое российское дерби на «Ролан Гаррос»?

Дебютантка «Ролан Гаррос» Алина Корнеева успешно преодолела барьер первого круга и теперь во втором раунде сразится с соотечественницей Анной Калинской. Это будет первое российское дерби на турнире. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Юлия Путинцева — Камила Осорио.

18-летняя Алина успешно дебютировала на французском мэйджоре:
Калинская в Париже выбила сенсацию прошлого «РГ»! Дальше — русское дерби с Корнеевой

🎾 14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 25) – Маккартни Кесслер (США), «Ролан Гаррос», 2-й круг

Интрига: побьёт ли Шнайдер свой рекорд на «Ролан Гаррос»?

Диана Шнайдер успешно прошла во второй круг на «Ролан Гаррос», повторив свой рекорд на этом турнире (2023, 2025, 2026). Теперь, чтобы улучшить этот результат, россиянке необходимо справиться с американкой Маккартни Кесслер. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Александра Олейникова — Кимберли Биррелл.

Диана не испытала проблем на старте турнира:
Шнайдер — во втором круге «Ролан Гаррос»: Диана повторила личный рекорд на турнире

🏒 17:20: Финляндия — Чехия, ЧМ-2026, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: чехи преподнесут сенсацию?

Чехи на этом чемпионате мира выглядят крайне неуверенно – команда Рулика проиграла Словении и Норвегии и едва не поделилась очками с Италией. Последний матч с Канадой, в котором Чехия вела 2:0, внушил немного оптимизма, но вопросы всё равно оставил. Финляндия – явный фаворит четвертьфинала. Оправдает ли Суоми статус фаворита?

Как Чехия проиграла Норвегии?
Оглушительная сенсация на ЧМ по хоккею! Норвегия хлопнула Чехию и сыграет в плей-офф

🏒 17:20: Канада — США, ЧМ-2026, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: канадцы возьмут реванш за финал ОИ?

У сборной Канады наверняка ещё свежи в голове воспоминания о февральском матче на ОИ, где команда упустила золотые медали, проиграв главному конкуренту в овертайме. Конечно, состав у североамериканцев не тот, однако кленовые привезли боевой состав, который точно рассчитывает на чемпионство. Сидни Кросби, который не смог сыграть в финале Олимпиады, поможет команде шагнуть в полуфинал?

Оливье – о тяжёлом поражении США в группе
🏀 19:00: УНИКС — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, седьмой матч

Интрига: кто сыграет с ЦСКА в финале?

«Зенит» вёл со счётом 3-1, но УНИКС совершил камбэк и сумел дотянуть до седьмого матча. В заключительной игре полуфинала у казанцев будет преимущество домашнего паркета. Поможет ли это команде Перасовича или же питерцы справятся с таким давлением?

Кого потеряли бело-голубые?
Минус главный по атаке. «Зенит» лишился лидера и получил седьмой матч с УНИКСом

⚽️ 21:00: Египет — Россия, товарищеский матч

Интрига: чем завершится выезд для России?

Редкий случай: сборная России играет выездной матч. Команда Валерия Карпина отправилась в Африку для встречи с Египтом. Ранее сборные рубились в 2018 году: тогда во 2-м туре группового этапа ЧМ-2018 наша команда одержала победу (3:1). После этого россияне и египтяне также встречались, но там были молодёжные составы. Теперь же нас ждёт битва с участником ЧМ-2026 с Мохамедом Салахом в составе.

В сборной дебютирует игрок «МЮ»?
Карпин вызвал в Россию 18-летнего игрока «МЮ»! Ибрагимов — мимо сборной Англии?

🏒 21:20: Швейцария — Швеция, ЧМ-2026, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: хозяева в очередной раз выйдут в полуфинал?

Швейцарцы на последних двух турнирах доходили до финала, однако до золота команда дотянуться так и не смогла. В этом году сыровары принимают чемпионат мира и в группе показали, что они в очередной раз являются полновесными фаворитами – семь побед в основное время одержала команда Кадьо. Шведы, которые еле вышли в плей-офф, навяжут борьбу?

Все четвертьфинальные пары ЧМ
