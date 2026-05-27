Топ-матчи четверга: Египет — Россия, Канада против США на ЧМ по хоккею и битва за финал ЕЛ

Мощное 28 мая: «Ролан Гаррос», «Монреаль» — «Каролина» в плей-офф НХЛ, а также Финляндия — Чехия в четвертьфинале чемпионата мира!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: «Монреаль» сравняет счёт?

Во второй и третьей игре «Монреаль» действовал по одинаковой системе – пытался сдержать все атаки «Каролины» и поискать минимальные шансы у чужих ворот. Такая тактика почти дала дивиденды – обе встречи ушли в овертайм. Правда, и тот, и другой «Хабс» проиграли. Изменится ли рисунок матча в этот раз?

🎾 14:00*: Анна Калинская (Россия, 22) – Алина Корнеева (Россия, Q), «Ролан Гаррос», 2-й круг

Интрига: чем завершится первое российское дерби на «Ролан Гаррос»?

Дебютантка «Ролан Гаррос» Алина Корнеева успешно преодолела барьер первого круга и теперь во втором раунде сразится с соотечественницей Анной Калинской. Это будет первое российское дерби на турнире. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Юлия Путинцева — Камила Осорио.

🎾 14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 25) – Маккартни Кесслер (США), «Ролан Гаррос», 2-й круг

Интрига: побьёт ли Шнайдер свой рекорд на «Ролан Гаррос»?

Диана Шнайдер успешно прошла во второй круг на «Ролан Гаррос», повторив свой рекорд на этом турнире (2023, 2025, 2026). Теперь, чтобы улучшить этот результат, россиянке необходимо справиться с американкой Маккартни Кесслер. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Александра Олейникова — Кимберли Биррелл.

🏒 17:20: Финляндия — Чехия, ЧМ-2026, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: чехи преподнесут сенсацию?

Чехи на этом чемпионате мира выглядят крайне неуверенно – команда Рулика проиграла Словении и Норвегии и едва не поделилась очками с Италией. Последний матч с Канадой, в котором Чехия вела 2:0, внушил немного оптимизма, но вопросы всё равно оставил. Финляндия – явный фаворит четвертьфинала. Оправдает ли Суоми статус фаворита?

🏒 17:20: Канада — США, ЧМ-2026, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: канадцы возьмут реванш за финал ОИ?

У сборной Канады наверняка ещё свежи в голове воспоминания о февральском матче на ОИ, где команда упустила золотые медали, проиграв главному конкуренту в овертайме. Конечно, состав у североамериканцев не тот, однако кленовые привезли боевой состав, который точно рассчитывает на чемпионство. Сидни Кросби, который не смог сыграть в финале Олимпиады, поможет команде шагнуть в полуфинал?

🏀 19:00: УНИКС — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, седьмой матч

Интрига: кто сыграет с ЦСКА в финале?

«Зенит» вёл со счётом 3-1, но УНИКС совершил камбэк и сумел дотянуть до седьмого матча. В заключительной игре полуфинала у казанцев будет преимущество домашнего паркета. Поможет ли это команде Перасовича или же питерцы справятся с таким давлением?

⚽️ 21:00: Египет — Россия, товарищеский матч

Интрига: чем завершится выезд для России?

Редкий случай: сборная России играет выездной матч. Команда Валерия Карпина отправилась в Африку для встречи с Египтом. Ранее сборные рубились в 2018 году: тогда во 2-м туре группового этапа ЧМ-2018 наша команда одержала победу (3:1). После этого россияне и египтяне также встречались, но там были молодёжные составы. Теперь же нас ждёт битва с участником ЧМ-2026 с Мохамедом Салахом в составе.

🏒 21:20: Швейцария — Швеция, ЧМ-2026, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: хозяева в очередной раз выйдут в полуфинал?

Швейцарцы на последних двух турнирах доходили до финала, однако до золота команда дотянуться так и не смогла. В этом году сыровары принимают чемпионат мира и в группе показали, что они в очередной раз являются полновесными фаворитами – семь побед в основное время одержала команда Кадьо. Шведы, которые еле вышли в плей-офф, навяжут борьбу?