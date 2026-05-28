«Под слоем эйфории скрывается очень важный вопрос». В Америке не рады контракту Малкина?

Одна из самых ожидаемых саг межсезонья-2026 в НХЛ завершилась, когда сезон ещё не подошёл к концу. В ходе всего чемпионата высказывались разные предположения о том, что ждёт Евгения Малкина, чей контракт истекал после сезона-2025/2026. Более того, нападающего вроде как изначально даже не хотели продлевать в «Питтсбурге».

Тем не менее выдающееся выступление 39-летнего россиянина — 61 (19+42) очко в 56 матчах с учётом плей-офф — заставило руководство «пингвинов» пересмотреть свои приоритеты. Малкину предложили новый контракт сроком на один год и с суммой $ 5,5 млн, и Джино поставил под ним свою подпись.

Хоккеист, которому в конце июля исполнится 40, ещё на год остаётся в ставшим для него родным Питтсбурге.

С одной стороны, это отличная сделка для «Пингвинз». С другой, у болельщиков есть причины переживать.

Об этом же говорит и питтсбургский журналист The Athletic Джош Йохе. «Чемпионат» приводит перевод текста североамериканского обозревателя, который близок как к клубу, так и к игроку.

«Желание Евгения Малкина исполнилось. Как и желание Сидни Кросби. Как и желание болельщиков.

В том, что Джино получил однолетний контракт на $ 5,5 млн, есть много хорошего. Малкин — икона франшизы «Пингвинз» и в, возможно, последнем сезоне в НХЛ он получит достойные проводы.

Немногие легенды Питтсбурга были удостоены такой чести. Яромира Ягра обменяли — и он больше не вернулся в команду. Терри Брэдшоу повредил локоть в Нью-Йорке. Франко Харрис перешёл в «Сиэтл Сихоукс». Роберто Клементе трагически погиб в 38 лет. Трой Поламалу получил звонок от Майка Томлина в середине межсезонья, чтобы получить известие, что с ним не будут продлевать контракт. Джек Ламберт получил травму пальца ноги и закончил карьеру.

Малкин — такая же легенда, как и все они.

Что ж, в следующем сезоне на протяжении 42 домашних матчей Малкин будет окружён любовью, как то и должно быть. В Питтсбурге мы умеем хорошо предаваться ностальгии и чтим легендарных игроков лучше, чем в большинстве мест. Для Кросби, Малкина и Криса Летанга дело никогда не было в деньгах. Дело никогда не было в славе. Они любят спорт и любят играть перед питтсбургскими болельщиками. Из всех великолепных качеств «большой тройки» «Пингвинз» преданность, пожалуй, стоит на первом месте. Эти трое — «пингвины» до мозга костей.

Однако под слоем эйфории скрывается очень важный вопрос: что дальше?

Следующий сезон «Питтсбург» начнёт с 39-летним Кросби, 40-летним Малкиным и 39-летним Летангом. Защитнику Эрику Карлссону, который блестяще играл в этом сезоне, через несколько дней исполнится 36 лет.

Кайл Дубас постоянно говорит о необходимости омоложения состава «Пингвинз». Пока их главные хоккеисты не регрессируют достаточно серьёзно, они вряд ли получат выбор в первой пятёрке драфта в ближайшее время. Кросби слишком хорош для этого. Учитывая серию успехов Дубаса за последние 18 месяцев, он тоже может оказаться слишком хорош для этого. И правда, клуб омолодил состав, сделав несколько впечатляющих приобретений. Но поражение в серии плей-офф с «Филадельфией» показывает, как долго им всё ещё предстоит идти.

Каким образом «Питтсбург» сможет быстро достигнуть своей заявленной цели — стать претендентом на Кубок Стэнли — если переподписывает 40-летних игроков?

Я не говорю, что им не следовало сохранять Малкина или что это плохая идея. Но каким образом потолок их возможностей может оказаться выше в следующем сезоне? Сергей Мурашов способен стать суперзвездой, но он всё ещё будет вратарём-новичком. И каким бы великолепным ни был Малкин в этом сезоне, разумно ли с нашей стороны ожидать от него повторения той же результативности? Вряд ли.

Летанг провёл не очень хороший сезон. Он был слабым звеном в большинстве матчей. Независимо от его игры в последних трёх встречах плей-офф, станет ли Крис вдруг лучше в 39 лет?

Мой лучший анализ этой ситуации: этот сезон поменял положение дел для Дубаса и «Пингвинз» и ключевой вопрос теперь заключается в том, был ли этот неожиданный успех настоящим шажочком к созданию крепкого фундамента или всё-таки иллюзией.

Я почти уверен, что Дубас не ожидал, что «Питтсбург» будет так хорош в этом сезоне. Мне кажется, он приобрёл Энтони Манту с намерением обменять форварда до дедлайна. Я также думаю, что Кайл считал, что «Пингвинз» будут испытывать серьёзные трудности и, возможно, получат выбор в первой пятёрке драфта. В тот момент Малкина уже не было бы в команде.

Прошлым летом я сообщал, что Дубас не намерен предлагать Малкину новый контракт после сезона-2025/2026. Я признаю свою ошибку. Малкина сохранили. Но я всё ещё придерживаюсь своих слов. Я точно знаю, что Дубас планировал расстаться с Малкиным после этого сезона. В противном случае они бы заключили новый контракт раньше. Дубас не ожидал, что «пингвины» окажутся настолько хороши. Вообще не ожидал. И если бы они не попали в плей-офф, то он бы ни за что не предложил Малкину новый контракт.

Затем произошло возрождение Карлссона. И Малкина. И Манты. Кросби остался Кросби. Бен Киндел провёл потрясающий дебютный сезон. Когда чемпионство стало реальностью, Дубас сделал мудрые ходы, выменяв Егора Чинахова и Эльмера Сёдерблома. Паркер Уозерспун стал настоящим открытием, как и Джастин Бразо — по крайней мере, на какое-то время. Райан Ши вроде как добрался до уровня защитника топ-4.

Эти 10 игроков — либо они превзошли разумные ожидания, либо их даже не ожидали увидеть в «Питтсбурге» в начале сезона. Это половина состава, и это объясняет, как «пингвинам» удалось относительно комфортно попасть в плей-офф, несмотря на довольно среднюю игру вратарей.

Но, опять же, что дальше?

План состоит в том, чтобы действовать ультраагрессивно? Попытаться выиграть всё что можно в следующем сезоне, пока главные звёзды ещё в команде? В принципе, теоретически я не против. «Пингвины» не выигрывали серии плей-офф уже восемь лет, так что, возможно, им стоит действовать агрессивно. Но мы годами только и слышим о надвигающейся волне молодых игроков. Да, эта волна приближается, но когда она наконец достигнет своей цели?

Дубаса пригласили в «Питтсбург» не для того, чтобы навсегда сохранить всех ветеранов, независимо от того, легенды они или нет. И он уж точно нанимал Дэна Мьюза на должность тренера не для этой цели. Мьюза выбрали в основном потому, что у него очень впечатляющая репутация в плане работы с молодыми игроками. Ещё одно доказательство, что Дубас не ожидал такого хорошего сезона в исполнении «пингвинов».

Нет ничего плохого в том, что с Малкиным подписали новый контракт. Я рад, что это сделали. Хоккей — это развлечение, и Джино — независимо от того, считаете ли вы его первым среди величайших игроков всех времён или 101-м, — бесспорно, один из самых зрелищных хоккеистов в истории НХЛ. Он неотразим. Евгений — это звезда, за которой необходимо следить. Его внутренняя энергия, которой он делится с питтсбургскими болельщиками, принадлежит ему и только ему.

Но вот отрезвляющая реальность: по моим подсчётам, лучшими игроками «Пингвинз» в этом сезоне были Кросби, Карлссон, Малкин, Чинахов, Манта, Брайан Раст и Рикард Ракелль. Как бы вы их ни оценивали, в следующем сезоне им будет 39, 36, 40, 25, 31, 34 и 33 года соответственно.

Это проблема, и Малкин её решить не сможет.

Сохранение Джино — это отличный исход для болельщиков, но Дубаса пригласили в «Питтсбург» не для того, чтобы радовать фанатов подписанием новых контрактов. Его пригласили, чтобы радовать их завоёванными кубками. Подписание контракта с Малкиным не вредит этой цели, но ещё больше размывает краткосрочные и долгосрочные планы Дубаса».

