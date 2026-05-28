Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Монреаль – Каролина – 0:4 – видео, голы, обзор четвёртого матча полуфинала Кубка Стэнли – 2026, плей-офф НХЛ

«Каролина» – в шаге от финала НХЛ! Уничтожили «Монреаль» в гостях всего за 3 минуты
Дмитрий Сторожев
Комментарии
Кажется, на Востоке тоже всё понятно.

Роскошь обыграть соперника за минимальные четыре матча в полуфинале Кубка Стэнли смог позволить себе лишь «Вегас» – после второй встречи в противостоянии «Каролины» и «Монреаля» стало понятно, что никакого свипа здесь, в отличие от западной баталии, не будет.

Впрочем, «Харрикейнз» забрали и первый матч в гостях, впервые с 2006 года поведя в финале конференции. «Канадиенс» не так часто доводили шайбу до Фредерика Андерсена, однако смогли забросить две шайбы и во второй раз подряд перевести игру в овертайм. И этого снова оказалось недостаточно.

У той победы был русский герой;
«Каролина» впервые повела в финале Востока НХЛ! В овертайме всё решил бросок Свечникова
«Каролина» впервые повела в финале Востока НХЛ! В овертайме всё решил бросок Свечникова

Если в третьей встрече «ураганы» трижды поразили ворота Якуба Добеша за 74 минуты, то в четвёртой с этой задачей они справились уже в первом периоде. Если быть точнее, то на три гола им понадобилось 2 минуты и 47 секунд – именно столько времени прошло между результативными бросками Себастьяна Ахо, который открыл счёт в большинстве, и Логана Стэнковена, отличившегося впервые в этой серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Положение, в котором подопечные Мартена Сан-Луи оказались после стартовой двадцатиминутки, кроме как безвыходным не назовёшь – на льду находилась преимущественно одна команда, и этот факт очень красноречиво давал о себе знать благодаря счёту на табло.

«Хабс» удалось остановить его рост в пользу соперника во второй двадцатиминутке. Плохие же новости для канадцев заключались в том, что и подобраться даже на один шаг ближе к «Каролине» у них не получалось – Андерсен, к которому были вопросы по этой серии, не давал себя переиграть.

Третья же часть основного времени прошла в похожем на первую ключе – «ураганы» были доминирующей силой на игровой площадке и не подпускали оппонентов к владениям своего голкипера. В финальной двадцатиминутке хоккеисты «Монреаля» нанесли всего три броска в створ – этого не хватило даже для одного взятия ворот, не говоря уже о трёх.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

Хотя итоговый дефицит и вовсе составил четыре гола. Как и пару дней назад, точку в матче поставил Андрей Свечников. Но если тогда его шайба позволила «Харрикейнз» вырвать победу в овертайме, то сейчас она лишь подвела черту под успешным перформансом американского клуба в этом матче и влетела уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

4:0 – команда Рода Бриндамора одерживает третью победу подряд и теперь находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Неужели и на Востоке тоже всё понятно?

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android