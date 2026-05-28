«Каролина» – в шаге от финала НХЛ! Уничтожили «Монреаль» в гостях всего за 3 минуты

Роскошь обыграть соперника за минимальные четыре матча в полуфинале Кубка Стэнли смог позволить себе лишь «Вегас» – после второй встречи в противостоянии «Каролины» и «Монреаля» стало понятно, что никакого свипа здесь, в отличие от западной баталии, не будет.

Впрочем, «Харрикейнз» забрали и первый матч в гостях, впервые с 2006 года поведя в финале конференции. «Канадиенс» не так часто доводили шайбу до Фредерика Андерсена, однако смогли забросить две шайбы и во второй раз подряд перевести игру в овертайм. И этого снова оказалось недостаточно.

Если в третьей встрече «ураганы» трижды поразили ворота Якуба Добеша за 74 минуты, то в четвёртой с этой задачей они справились уже в первом периоде. Если быть точнее, то на три гола им понадобилось 2 минуты и 47 секунд – именно столько времени прошло между результативными бросками Себастьяна Ахо, который открыл счёт в большинстве, и Логана Стэнковена, отличившегося впервые в этой серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Положение, в котором подопечные Мартена Сан-Луи оказались после стартовой двадцатиминутки, кроме как безвыходным не назовёшь – на льду находилась преимущественно одна команда, и этот факт очень красноречиво давал о себе знать благодаря счёту на табло.

«Хабс» удалось остановить его рост в пользу соперника во второй двадцатиминутке. Плохие же новости для канадцев заключались в том, что и подобраться даже на один шаг ближе к «Каролине» у них не получалось – Андерсен, к которому были вопросы по этой серии, не давал себя переиграть.

Третья же часть основного времени прошла в похожем на первую ключе – «ураганы» были доминирующей силой на игровой площадке и не подпускали оппонентов к владениям своего голкипера. В финальной двадцатиминутке хоккеисты «Монреаля» нанесли всего три броска в створ – этого не хватило даже для одного взятия ворот, не говоря уже о трёх.

Хотя итоговый дефицит и вовсе составил четыре гола. Как и пару дней назад, точку в матче поставил Андрей Свечников. Но если тогда его шайба позволила «Харрикейнз» вырвать победу в овертайме, то сейчас она лишь подвела черту под успешным перформансом американского клуба в этом матче и влетела уже в пустые ворота.

4:0 – команда Рода Бриндамора одерживает третью победу подряд и теперь находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Неужели и на Востоке тоже всё понятно?