«Раньше такое никогда не загадывали». Нас ждёт удивительный матч плей-офф на ЧМ по хоккею

Для сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею случился четвертьфинал, куда она вышла после разгрома Венгрии. Были определённые ожидания, кто попадется латвийцам — чехи или норвежцы, и волею судеб команда Харийса Витолиньша вышла именно на главную сенсацию нынешнего турнира.

ЧМ-2026 довольно интересен в плане выступлений малых сборных, и всё-таки некая интрига висела и в матче Чехия — Канада, но «кленовые» добились победы и вышли на сборную США. Так что же Латвия? Фаворитом в её паре большинством сторонних наблюдателей сейчас считаются «викинги», однако парни Витолиньша находятся в воодушевлении после того, как добились очень важных побед во встречах со сборными США, Великобритании и Венгрии на групповом этапе. Ключевые очки были отобраны у американцев. Довольно интересно, что сборная Норвегии выходила в четвертьфинал в последний раз в 2012 году, но на этом ЧМ смогла обыграть шведов и чехов, а также увести в овертайм канадцев.

Свой комментарий дал бывший хоккеист сборной Норвегии Уле-Эскильд Дальстрём:

«Из всех команд, которые вышли в четвертьфинал, сборная Латвии — лучший шанс, чтобы пробиться в полуфинал. Мы раньше никогда такое не загадывали, но сейчас смотрим на это как на что-то реальное. Тут действительно будет борьба, где шансы 50 на 50».

Сборная Норвегии на ЧМ-2026 Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

Сейчас многие вспоминают «бронзовую» для Латвии весну 2023 года, когда главным героем был голкипер Артур Шилов, очаровавший своей стабильной игрой. Сейчас есть надежда на то, что Кристерс Гудлевскис обрадует так же. Чего только не было на этом чемпионате мира с Кристерсом — на руках болельщики носили, судьи на камеру хвалили. Сейчас, кажется, нет сомнений, кто будет защищать ворота в четвертьфинале.

Довольно примечательно, что эти две сборные, которые неожиданно друг для друга встретились в четвертьфинале, существенно обновили свои составы по сравнению с прошлыми турнирами. У норвежцев целых шесть хоккеистов моложе 23 лет, причём двое из них набирают кучу очков на этом ЧМ, а остальные задрафтованы в НХЛ. Тинус Люк Коблар вообще набрал уже восемь очков, это говорит о желании юных дарований показать себя во всю мощь. Латвийцы не могут похвастаться совсем молодым составом, однако свои козыри у них тоже есть. Буквально недавно к национальной команде присоединился Эдуард Тралмакс, и за две игры форвард набрал шесть очков. Это случилось как раз на фоне разногласий между бывшим голкипером сборной Латвии Эдгарсом Масальскисом и теми, кто не смог по семейным обстоятельствам поехать на ЧМ.

Ещё примечательно и любопытно, что норвежцы и латвийцы уже встречались в контрольных матчах перед ЧМ-2026, и оба раза побеждала Латвия. Единственное – игры не завершились в основное время и ушли в овертайм. В общем, есть о чём подумать хоккеистам обеих команд, в плане интриги матч должен быть очень жарким, ведь никто не собирается уступать. Обе сборные считаются проходными для любого соперника по полуфиналу, но чем чёрт не шутит?

Сборная Латвии на ЧМ-2026 Фото: Andreas Becker/AP Photo/ТАСС

Все хоккейные переплетения тоже выглядят красиво — Рудольф Балцерс вообще дважды становился чемпионом в норвежской лиге и знает почти всех в этой сборной как свои пять пальцев. В недавнем интервью Рудольф напомнил, что ребята в Норвегии играют сейчас намного лучше, чем раньше: «В целом нам всё равно против кого биться в четвертьфинале, но норвежцы сейчас не так просты, у них поднялся уровень хоккея. Игра будет очень тяжёлой, тут без иллюзий. И самое сложное в том, что они играют максимально просто, без излишеств. Мой бывший тренер снова у руля, Петтер Торесен знает, как и чем занять молодых перед важными матчами».

В свою очередь, тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш практически нашёл своё любимое работающее звено на этом турнире с Балцерсом и Денисом Смирновым, однако оды поёт другому молодому игроку — Сандису Вилманису. В недавнем коротком комментарии Витолиньш с большим восторгом отозвался о молодом игроке: «Я поражён его силой и выносливостью, ещё и так играть за сборную в 22 года! Он из тех, кто понимает, что нужно тянуть игру за всех, кто не смог приехать защищать наш флаг».

Сейчас довольно ностальгическое время для сборной Латвии, потому что те, кто раньше был неотъемлемой частью команды под карминным флагом, уже не играют, а дают интервью, ставят свои палатки у арены в Риге, приглашают болельщиков смотреть хоккей вместе. На днях Сандиса Озолиньша спросили, какой гол за всю историю сборной Латвии был, по его мнению, самым важным, красивым, историческим, и тот назвал буллит Александра Ниживия в матче со шведами в 2009 году. Сам Ниживий нечасто появляется в СМИ, но своё мнение перед встречей с Норвегией всё-таки высказал: «А вот сейчас будет действительно серьёзная игра. Это будет проверка на прочность после Венгрии и Великобритании. Парням нужно выдать максимум из того, что они могут».

Все пары четвертьфинала ЧМ с грозными вывесками, а вот соперничество Латвии и Норвегии вызывает скорее удивление и умиление, и хочется увидеть здесь реально задорный хоккей. Это будет поздний матч, но есть уверенность, что две страны спать точно не будут.