Не всё так радужно, как кажется на первый взгляд.

В ИИХФ аннулировали бан России в мировом хоккее! Что это значит и что будет дальше?

В те редкие дни, когда сезон в главных лигах России закончился, а рынок свободных агентов ещё не открылся, тяжело ждать каких-то громких инфоповодов. Однако громыхнуло оттуда, откуда уже будто никто давно ничего не ждёт.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале написал:

«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В решении указано, что представленные ИИХФ аргументы и отчёты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

Напомню, на последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с ИИХФ. По регламенту первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Продолжаем кропотливую юридическую работу».

Через некоторое время ФХР дала свой комментарий, который лишними иллюзиями не брызгал:

«Федерация хоккея России и Министерство спорта Российской Федерации благодаря совместной работе достигли значительного прогресса на пути возвращения сборной России на международную арену.

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, рассмотрев жалобу ФХР, аннулировал решение Совета ИИХФ от 21 января 2026 года не допускать сборные команды России до соревнований ИИХФ в сезоне-2026/2027 из-за обеспечения безопасности. Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточного количества аргументов для запрета на участие. Представленные ИИХФ отчёты по оценке рисков в сфере безопасности не являются исчерпывающими и содержат лишь общие положения.

Отметим, аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных на турниры ИИХФ. Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента ИИХФ. ФХР продолжит совместную с Минспорта России и Олимпийским комитетом России работу по возвращению наших сборных на международные соревнования», — говорится в официальном заявлении на сайте ФХР.

Однако общественная реакция часто работает так, что для бума достаточно заголовка, а последний абзац в заявлении ФХР остался незамеченным.

Давайте разбираться, что это всё значит?

Во-первых, сборная России пока никуда не допущена, был лишь аннулирован запрет, который основывался на невозможности обеспечить безопасность. Это означает, что эксцентричный довод ИИХФ, которым она, впрочем, пользовалась несколько лет, признан несостоятельным.

Во-вторых, тяжело представить, что фантазии ИИХФ хватит лишь на одну причину, по которой может быть не допущена сборная России. Не сработал этот довод? Можем придумать другой. А пока ФХР будет подавать апелляцию, разбираться с несправедливостью отстранения по той или иной причине, пройдёт ещё немало времени.

В-третьих, нельзя забывать и об ещё одном факте. Сборная Украины в этом году обеспечила себе выступление в элитном дивизионе на чемпионате мира 2027 года. В связи с этим надеяться на возвращение нашей команды на большие турниры становится всё сложнее. Сталкивать лбами и провоцировать западную общественность в нынешних обстоятельствах никто не будет. Для ИИХФ здесь выбор будет очевиден.

Да, хорошо, что какие-то подвижки в направлении возвращения сборной России на международную арену есть, однако радость эта должна быть сдержанной. До итогового решения ещё очень далеко. К тому же начнут наверняка с того, что сначала восстановят в правах юниорскую и молодёжную команды. Со взрослой почти наверняка будут тянуть до последнего.