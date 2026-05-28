Норвегия — теневой фаворит ЧМ. Отец Торесена собрал грозу авторитетов даже без Цуккарелло

К чемпионату мира без сборных России и Беларуси можно относиться по-разному, однако трудно отрицать одно – такие турниры дарят нам совершенно выдающиеся сюжеты. Когда ещё мы увидели бы четвертьфинальную пару Норвегия – Латвия? Но если успех наших географических соседей удивляет не так сильно – всё-таки примерный уровень латвийского хоккея мы представляем – то как в плей-офф оказалась Норвегия?

Норвежцев не было на этой стадии с 2012 года, а сейчас они вполне могут дойти до полуфинала и, глядя на их выступление в групповом этапе, понимаешь, что даже это далеко не предел. При этом главные звёзды норвежской команды – нападающий Матс Цуккарелло и защитник Эмиль Лиллеберг — не приехали, отказались от участия и другие опытные игроки. Петтер Торесен собрал костяк из яркой молодёжи, чтобы на равных с ними сыграть против мировой элиты. Неужели перед нами новое «золотое» поколение?

Сборная Норвегии на ЧМ-2026 Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

Сборная Норвегии на стыке нулевых и 10-х была очень яркой командой. Они трижды заходили в плей-офф – в 2008, 2011 и 2012 годах, обыгрывая по ходу дела записных фаворитов, таких как Швеция, США или Чехия. Причём, в отличие от классической команды-середняка, норвежцы никогда не скатывались до схем 1-4 с вбросом шайбы в зону соперника и заградительными редутами в средней зоне и на своей синей линии. Они пытались играть в атакующий хоккей, с переменным успехом, но смотреть за ними всегда было любопытно, чего стоит хотя бы матч с Германией на ЧМ-2012, когда норвежцы отгрузили немцам 12 шайб, хотя у последних на воротах был Дмитрий Кочнев из «Атланта» и Денис Ройль из системы «Каролины». Им не хватало системности, однако таланта было достаточно, чтобы действовать ярко и креативно.

Неудивительно, что многие лидеры той норвежской сборной затем проявили себя в КХЛ и даже в НХЛ. Матис Олимб отметился в «Колорадо», «Монреале» и «Чикаго», Оле-Кристиан Толлефсен играл за «Коламбус» и «Филадельфию», пробовались в Америке и Мортен Аск с Андерсом Бастиансеном, Ларс Хёуген стал любимчиком болельщиков минского «Динамо», Юнас Холёс после «Колорадо» провёл несколько ярких сезонов в «Локомотиве». Отдельной строкой, разумеется, идёт Патрик Торесен, чья карьера в НХЛ хоть и не получилась звёздной, зато в КХЛ он стал дважды обладателем Кубка Гагарина и настоящим лидером сначала «Салавата Юлаева», а затем и СКА. Но постепенно результаты пошли на спад – символично, что именно после провала в олимпийской квалификации Торесен завершил карьеру в 41 год.

Патрик Торесен Фото: РИА Новости

Всё ещё в деле другой норвежский ветеран – Матс Цуккарелло. И не просто в деле — в свои 38 лет он показывает отличную результативность в «Миннесоте» и здорово дополняет нашего Кирилла Капризова. Только ни его, ни Эмиля Лиллеберга, одного из ведущих защитников «Тампы», на этом чемпионате мира нет. Хватает отказников и из европейских чемпионатов, поэтому изначально от команды Петтера Торесена, отца Патрика, никто ничего не ждал. Тем удивительнее смотрится их выступление. Норвежцы за семь встреч группового этапа проиграли только дважды и всего лишь раз остались без набранных очков. Стартовый матч со Словакией – худшая игра Норвегии на турнире, где у них действительно мало что получалось. И казалось, что это и есть настоящий уровень норвежцев, чья задача – борьба за сохранение прописки в элите. С которой они справились без проблем, уверенно одолев Данию и Словению.

Но вот дальше пошли сенсации. Сначала – матч-триллер с Канадой, где норвежцы отгрузили команде с Сидни Кросби и Маклином Селебрини пять шайб и были в 90 секундах от победы, уступив в итоге только в овертайме. Затем – победа в основное время над Швецией, где были две шайбы в меньшинстве, и крупная победа (4:1) над Чехией. Показательно, что в третьем периоде, когда Чехии уже надо было отыгрываться, более звёздный соперник долгое время даже не мог хотя бы бросить в створ норвежских ворот – контроль игры полностью был за коллективом Торесена. В итоге Норвегии удалось выйти в плей-офф с высокого второго посева и получить комфортную сетку. В четвертьфинале им будет противостоять Латвия, а в вероятном полуфинале – победитель встречи Финляндия – Чехия. Ни с Канадой, ни с хозяевами турнира – Швейцарией – Норвегия не встретится вплоть до финала.

Хоккеисты Норвегии отмечают победу над сборной Чехии Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

При таких раскладах медали для сборной Торесена не выглядят чем-то невероятным, а если они дойдут до финала, то кто знает, на что будут способны на эмоциях дальше? Главный козырь этой команды – скорость и желание показать себя на мировой арене. Норвегия – третья по молодости сборная этого ЧМ. Со времён ЧМ-2012 остались только опытные Якоб Берглунд и Андреас Мартинсен. Средний возраст – всего 26 лет, меньше – только у Словакии, где идёт смена поколений, и у США, которые сознательно набрали ребят из колледжей. Часть хоккеистов уже играют в системе североамериканских клубов – Матиас Эмилио Петтерсен выступает за фарм «Далласа», защитник Стиан Сольберг – за фарм «Анахайма». К слову, 20-летний Стиан – первый в истории норвежский игрок, которого выбрали в первом раунде драфта (23-й общий номер 2024 года). Приехал и 20-летний Микаэль Брандсегг-Нюгор, которого постепенно подключают к основе «Детройта».

Хватает и других задрафтованных проспектов, пока что играющих в Европе – 18-летние Миккель Эриксен (четвёртый раунд, 111-й номер, «Нью-Йорк Рейнджерс») и Тинус Люк Коблар (второй раунд, 64-е место, «Торонто») были выбраны на ярмарке талантов 2025 года. А 21-летний Ноа Стеен на контракте с «Тампой», но пока что играет в аренде в шведском «Эребру». Коблар – лучший бомбардир и снайпер команды – 8 (5+3) очков, так что отъезд за океан – дело времени. Пять шайб и у Стеена. Отметим и 24-летнего Эскильда Бакке Ольсена, выступающего за «Линчёпинг», но после такого турнира он явно должен заинтересовать североамериканских скаутов. Здорово смотрятся и 23-летний Миккель Эби-Ольсен, 21-летний Петтер Вестерхейм, в воротах хоть больше ставку делают на опытного 31-летнего Хенрика Хёукеланна (и он доверие оправдывает), в случае чего готов и 24-летний Тобиас Норманн, здорово сыгравший на прошлом ЧМ.

Ноа Стеен Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

Поэтому история этой сборной Норвегии, по идее, только начинается, и через несколько лет при должном развитии всей собранной Торесеном молодёжи мы можем увидеть реального претендента на чемпионство. Особенно если хоккеисты, пока ещё не готовые к НХЛ или не подходящие под североамериканский хоккей, приедут в Россию. Каждый из вышеперечисленных ребят точно усилил бы наши клубы, и раньше норвежцы охотно ездили в КХЛ. Сейчас им мешают свои же собственные политики, которые просто-напросто тормозят развитие спорта и лезут в жизни самостоятельных взрослых людей.