Олимпиада чуть-чуть отомщена. Канада выбила США из плей-офф чемпионата мира

Даже странно, что в плей-офф ЧМ Канада и США так редко пересекались. В современную эпоху это лишь пятая их встреча на выбывание, если вычесть «бронзовую» игру, в предыдущие разы канадцы побеждали трижды. Ещё и составы не всегда были хорошими: в 1995-м из-за локаута никто из НХЛ приехать не смог, в 2021-м из-за ковида большинство ведущих игроков остались дома. За Штаты тогда выступал и забивал Саша Хмелевски, считавшийся одним из немногих перспективных игроков тогдашнего «Сан-Хосе».

Возможно, кто-то помнит четвертьфинал постолимпийского ЧМ-2010 Россия — Канада. Тогда у России собралась «команда мстителей за Ванкувер» с Овечкиным, Малкиным, Дацюком, Ковальчуком и другими звёздами. У Канады от олимпийского состава был лишь Кори Перри, который захотел за один год выиграть и ОИ, и ЧМ, а окружала его толпа сверхперспективной молодёжи. Россия уверенно победила 5:2.

Ситуация частично повторилась: у того, кто уступил на Олимпиаде, в реванше на ЧМ был лучший состав. У Канады от той команды – лишь Кросби и Селебрини, зато их окружают чуть ли не все отрезанные от миланской сборной в последний момент люди. У Штатов Мэттью Ткачук играл с молодёжью, однако по статусу и уровню это совсем не 20-летние Стэмкос, Таварес, Эберле и Ко, что выходили с Перри в 2010-м.

Групповой этап команды провели так, как и можно было ожидать с их составами. Канадцы забрали все матчи, чуть помучились с Данией два периода и одолели Норвегию во внезапной перестрелке. США со своим составом пытались играть красиво, в пас, однако в каких-то встречах их подводили вратари — особенно Джозеф Уолл, у которого сезон в «Торонто» не получился. В теории американцы могли и пролететь мимо плей-офф, однако в концовке собрались и уверенно переиграли Австрию в ключевом матче.

«Горилл из клетки» канадцы на старте не показали (гориллы на международном уровне — вымирающие животные), однако провели довольно активный старт встречи. Когда игра немного успокоилась, Райан Линдгрен силовым приёмом снёс голову Эвану Бушару. Лидер «Эдмонтона» долго не мог подняться со льда и потом на площадку не вернулся. Судьи, что логично для правил ИИХФ, выписали Линдгрену 5+20. Однако канадцы мало что показали в несгораемом большинстве, и чуть ли не самый опасный момент создали американцы в контратаке, где счёт мог открывать Алекс Стивз из «Бостона».

Канада — США Фото: EPA/TASS

Однако канадцы открыли счёт в большинстве — и сделал это 19-летний капитан. Во втором меньшинстве за матч американцы слишком уж пассивно сыграли, когда Маклин Селебрини затащил шайбу в зону и лидер «Сан-Хосе» бросил в девятку. Селебрини на этом ЧМ не только набирает много очков, но и делает это в самый важный момент — ещё одно его качественное отличие от Коннора Бедарда, который два года назад против сильных команд на ЧМ потерялся.

Во втором периоде канадцы провели первые смены очень активно, однако много моментов не создавали. Штаты успели поиграть в большинстве, но попытки американцев вышли довольно вялыми. Зато канадцы удвоили счёт в контратаке: Дилан Холлоуэй из «Сент-Луиса» сам создал себе момент и сам добил шайбу в ворота после того, как соперник её заблокировал. По обеим шайбам вопросов к Девину Кули не было.

Только в концовке периода более скоростные американцы стали создавать моменты — в первую очередь они возникали у звена Ткачука. В последних сменах Штаты благодаря дальней лавке даже прижали канадцев в зоне, но позиционная оборона канадцев отработала чётко даже после травмы своего ведущего игрока.

На старте третьего периода Ткачук потолкался с Дарнеллом Нурсом, с которым должен быть хорошо знаком по дерби «Калгари» и «Эдмонтона», однако эмоции от лидера сборной этой команде не помогли. Канадцы чуть сбавили обороты и стали играть плотнее в средней зоне. Американцы уткнулись в стену и никак не могли её пробить: более того, канадцы создавали более опасные моменты после контратак.

Попытка Штатов поиграть вшестером закончилась очень быстро после гола Коннора Брауна в пустые ворота. При 0:3 Гранато использовал тайм-аут, и американцы, которым было уже все равно, снова вышли с лишним полевым. Вторая попытка подарила Кросби первую шайбу на ЧМ: на групповом этапе Сид набрал 0+9.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IIHF.

Канадцы пробились в четвертьфинал и теперь будут ждать соперника по полуфиналу: на этой стадии случается перепосев команд. Американцы довольно предсказуемо вышли в плей-офф и сразу же из него вышли: у Штатов раньше были скромные команды, которые брали медали, но их отличали боевитость и напор. Коли уж Ткачук хотел выиграть и ЧМ с наскока, то ему надо было уговорить поехать в сборную хотя бы брата Брэди.