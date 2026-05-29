«Весь «Вашингтон» почти парализован этим вопросом». Овечкин всё же не останется в НХЛ?

Пока Александр Овечкин решает, каким будет его будущее, по обе стороны океана размышляют, чего можно ждать от нападающего и от «Вашингтона».

В конце мая появились слухи, что «Кэпиталз» не готовы предлагать Великой восьмёрке контракт на больший срок, нежели один год. Тем не менее СМИ растиражировали слова бывшего журналиста The Washington Post, ныне сотрудничающего с The Athletic, Барри Сврлуги совершенно неправильно. На самом деле обозреватель дал своё видение и понимание ситуации. Это не было инсайдом.

Очевидно, что в «Вашингтоне» дадут Овечкину такой контракт, который он сам попросит. Так что теперь всё зависит от самого Александра.

Но о чём же тогда на самом деле писал Сврлуга и какие у него есть аргументы за и против нового контракта капитана «столичных»? «Чемпионат» приводит перевод материала нашего североамериканского коллеги.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

«Никто не станет спорить с тем, что Алекс Овечкин заслужил право решать, соглашаться ли ему на свой 22-й сезон за «Вашингтон» в 41 год или нет. Он величайший голеадор в истории хоккея. Он самая влиятельная фигура в истории «Кэпиталз». Он вполне может быть самым важным спортсменом в истории Вашингтона. Можно обсуждать это сколько угодно.

Но пока в НХЛ финалы конференций приближаются к своей развязке, «Кэпиталз» всё дальше от разочаровывающего сезона, в котором они финишировали всего в трёх очках от зоны плей-офф. Вся франшиза чувствует себя словно застывшей на месте, почти парализованной двояким вопросом: останется ли Ови ещё на один год или нет?

«Вот что я сказал ему: «Ты должен быть эгоистом, ведь ты Алекс Овечкин. Можешь ли ты остаться и помочь нам снова попасть в плей-офф?.. Я не могу говорить о твоём физическом состоянии за тебя». Это тоже нужно учитывать, потому что, если он получит травму, это будет совсем не хеппи-энд», — сказал в середине мая владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

А ведь именно этого все и хотят для лучшего голеадора НХЛ всех времён: хеппи-энда.

Как этого добиться? Разбираемся в аргументах обеих сторон, потому что ситуация не так проста.

Аргументы в пользу ещё одного сезона

Давайте внесём ясность: никто не говорит о двухлетнем контракте. Это будет контракт на сезон-2026/2027 — и Овечкину придётся столкнуться с неизбежными прощальными церемониями ото всех остальных команд НХЛ.

Этот аргумент довольно прост: даже в 40 лет Овечкин стал лидером «Вашингтона» по количеству голов как в целом (32), так и в равных составах (27), по количеству очков (64), при этом он ещё и сыграл во всех 82 матчах. Алекс уже не тот игрок, каким был 10 или 15 лет назад, что вполне понятно. Никому из нас не суждено оставаться на пике вечно. Но статистика, похоже, указывает на то, что Ови может быть эффективным игроком ещё один сезон — даже если в сентябре ему стукнет уже 41.

Для справки: наибольшее количество голов, забитых игроком в возрасте 41+ – 31 в исполнении 41-летнего Горди Хоу в сезоне-1969/1970. Было всего шесть случаев, когда игроки в возрасте 41 года и старше забрасывали не менее 20 шайб за регулярку. Если Овечкин забьёт столько же, сколько и в сезоне-2025/2026, то оформит ещё один рекорд — собственно, именно этим он занимается и занимался на протяжении всей своей карьеры.

Но ещё одна причина, чтобы остаться, не имеет ничего общего с индивидуальными показателями.

«Что меня в нём восхищает, так это то, что он был очень, очень расстроен тем, что мы не попали в плей-офф. А потом, когда «Питтсбург» попал в топ-8, все подумали: «Что вообще произошло?» — сказал Леонсис, который провёл немало времени с Овечкиным в последние недели сезона.

Многие люди внутри организации заявили, что обсуждения Овечкина с руководителями команды — включая президента по хоккейным операциям Брайана Маклеллана, генерального менеджера Криса Патрика и Леонсиса — были полны вопросов о том, как может выглядеть состав и как планируют заполнить пробелы в атаке.

«Ови встречался и с Крисом [Патриком], и с Маком [Маклелланом]. Он спрашивал: «Как нам построить отличную команду? Что нам нужно сделать? Что мы будем делать на драфте? Что мы будем делать с обменами? Какими будут наши действия на рынке свободных агентов?» Я думаю, что всё это будет влиять на его решение. Алекс очень много думает», — сказал Леонсис.

Александр Овечкин с Крисом Патриком Фото: Patrick Smith/Getty Images

Овечкин также получил заряд энергии, играя с молодыми хоккеистами Ильёй Протасом и Коулом Хатсоном в конце сезона. Центральный нападающий и защитник — обоим к началу следующего сезона будет по 20 лет — как ожидается, получат важные роли в команде. «Вашингтон» хочет стать моложе и быстрее.

Так что аргументы в пользу ещё одного сезона таковы: Овечкин по-прежнему забивает, он не хочет заканчивать карьеру без последнего захода в плей-офф, и вокруг него есть несколько молодых игроков, которые могут ассистировать ему.

Аргументы в пользу завершения карьеры

Начнём с большинства. Два десятилетия Овечкин обеспечивал успех спецбригад «столичных». Но значительную часть прошлого сезона большинство «Вашингтона» было ужасным. В сезоне-2025/2026 «Кэпиталз» реализовали всего 17,8% попыток, в итоге заняв 25-е место в лиге по этому показателю. До этого «столичные» занимали настолько низкое место всего один раз за 21 сезон Овечкина — в его дебютной кампании-2005/2006. Тогда большинство Кэпс» было 26-м.

Прежде чем вы успеете сказать: «Ну, вообще-то, мы знаем, что проблема спецбригад не в Ови, потому что никто никогда не забивал в большинстве чаще него» — пересмотрите матчи. Одна из причин, по которой у «Вашингтона» были проблемы с игрой в большинстве, заключается в том, что Овечкин стоит на синей линии на левом фланге и не участвует в вводе шайбы в зону. Это фактически превращает формат «пять на четыре» в «четыре на четыре», затрудняя проникновение в зону соперника. За предыдущие 20 сезонов Овечкин в среднем забивал более 16 голов в большинстве за чемпионат. В сезоне-2025/2026 — пять голов — рекордно низкий показатель за карьеру.

Но это не единственные ограничения, с которыми команда сталкивается из-за стареющего Овечкина. Главный тренер Спенсер Карбери настолько неохотно использовал звено Алекса на вбрасываниях в защитной зоне, что не делал этого ни разу — до 73-го матча сезона. К тому времени это уже стало отдельной сюжетной линией. Опять же, это не такая уж большая проблема, но это, несомненно, влияет на решения Карбери при выборе остального состава и тех, кого он может поставить на вбрасывание в тот или иной момент.

Стоит повторить, что никто не ожидал, что игра Овечкина в 40 лет будет такой же, что и в 25. Поэтому на заключительной пресс-конференции сезона с Маклелланом и Патриком я спросил, как бы они оценили выступление Алекса в целом.

«Для нас было очень важно, что он был с командой, так что, когда он решит уйти, это оставит большую пустоту. Что касается важности его личности и лидерских качеств, заметно, как он проявляет себя — в полёте, в поездке, в раздевалке, на предматчевой разминке. Его присутствие чувствуется, и сейчас он приносит огромную пользу команде именно этим», — сказал Маклеллан.

Брайан — настоящий профессионал. Отлично увернулся от вопроса.

Очевидно, это очень деликатная тема. У любого игрока, будь ему 15 или 41, есть свои сильные и слабые стороны. Но Овечкину — и только Овечкину — нужно оценить свою игру и состояние своего тела и найти ответ на вопрос: «Могу ли я отыграть ещё годик?»

Судя по всему, решение будет принято не раньше драфта НХЛ (26-27 июня) или начала периода свободных агентов 1 июля. Но это не обязательно означает, что Алекс мешает «Вашингтону» реализовывать план на межсезонье. Леонсис сказал, что у руководства есть планы на оба исхода — если Овечкин останется и если не останется.

Хорошие новости: по данным Spotrac, у «Кэпс» есть свободные $ 36 млн под потолком зарплат. В клубе ожидают, что Ови не будет требовать непомерную сумму — скорее всего, что-то ниже и, возможно, значительно ниже, чем $ 9,5 млн, которые он заработал в последний год своего истекающего контракта. Даже если он подпишет новое соглашение, скажем, на $ 6 млн или около того — Маклеллан и Патрик смогут потратить кругленькую сумму на талантливых игроков, которые укрепят ядро команды. Карбери, в свою очередь, получит возможность ограничить игровое время Алекса и использовать его так, чтобы это помогло команде с большими амбициями.

Так что держитесь крепче. Это не решение Маклеллана или Патрика. Это даже не решение Леонсиса. Это решение Александра Михайловича Овечкина.

«Ему есть над чем подумать, — сказал Леонсис. — Я не оказываю на него никакого давления, не пытаюсь склонить к тому или иному варианту. Я сказал ему: «Знаю, что ты не согласишься на новый контракт, если не сможешь на 110% отдаться команде, болельщикам и победе. И я не смогу оценить твоё состояние. Ты должен сделать это самостоятельно».