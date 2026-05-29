Исторический успех Норвегии на чемпионате мира! Обыграли Латвию и вышли в полуфинал

Решающая часть чемпионата мира по хоккею — 2026 набирает обороты. Стадия плей-офф стартовала с североамериканского дерби, в котором Канада крупно и всухую обыграла США, а также со встречи Финляндии и Чехии, где Суоми одержали убедительную победу.

Во втором временном слоте 28 мая принимали участие хозяева турнира из Швейцарии, сражавшиеся со Швецией, и два неожиданных соискателя медалей — сборные Норвегии и Латвии.

Скандинавы сенсационно заняли второе место в группе В, пропустив вперёд только родоначальников хоккея и опередив чехов, шведов, а также не попавших в плей-офф словаков. Подопечные Петтера Торесена потерпели всего два поражения на предварительном этапе, лишь одно из которых было в основное время, а также пропустили только 14 шайб – на одну больше, чем канадцы.

Латвийцы по ходу турнира были разгромлены сборной Финляндии, однако в следующей встрече одержали самую важную победу, которая и принесла им преимущество в борьбе за попадание в лучшую четвёрку группы А – три очка в матче с США во многом стали ключевыми с точки распределения путёвок в стадию игр на вылет.

Представить себе кого-либо из дуэта Норвегия – Латвия в полуфинале чемпионата мира до начала турнира было практически невозможно. Однако очный четвертьфинал сделал такой расклад на 100% реальным – победитель этого противостояния попадал в четвёрку сильнейших сборных по итогам чемпионата мира.

Ставки были очень высоки, а потому первого шага в этом матче пришлось ждать довольно долго – до середины второго периода. Юный талант норвежцев Микаэль Брандсегг-Нюгор, который пополнил состав команды по ходу турнира и провёл две шикарных игры с Чехией и Данией, за счёт обманного манёвра смог нанести бросок по воротам Кристерса Гудлевскиса, а на добивание первым успел ещё один молодой бриллиант сборной Тинус Люк Коблар – 1:0.

Латвийцы, которые в первых двух периодах в совокупности нанесли всего 15 бросков в створ, в решающей трети основного времени бросили все силы, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм. Подопечные Харийса Витолиньша проверили Хенрика Хёукеланна аж 19 раз – однако ни одна из попыток так и не оказалась успешной.

А Норвегия в этой встрече успела сказать ещё одно слово – за 16 секунд до финальной сирены Ноа Стеен поразил пустые ворота и поставил точку в исторической для его сборной игре. Никогда ранее скандинавы не принимали участия в полуфиналах – и вот теперь это произойдёт впервые!

Соперниками подопечных Торесена станут швейцарцы, которые в параллельном матче переиграли шведов и продолжили идти по дистанции домашнего турнира без потерь. Так что норвежцам будет крайне тяжело продолжить свою сказку.

С другой стороны, на них в предстоящей встрече не будет абсолютно никакого давления (разве что кроме гула швейцарских трибун) – может, это сыграет им на руку?