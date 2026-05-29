Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 28 мая 2026 года, результаты четвертьфиналов, кто сыграет в полуфинале, пары, расписание

Есть полуфиналисты ЧМ по хоккею! Нас ждут сенсационный матч и битва канадцев и финнов
Владимир Лаевский
Определились полуфиналисты ЧМ по хоккею
Комментарии
«Кленовые» и команда Суоми не испытали проблем, Швейцария выбила Швецию, а Норвегия сотворила историю.

28 мая в Швейцарии состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх проведённых встреч.

Сборная Финляндии победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026

В Цюрихе, Швейцария, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Чехии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:1. Таким образом, Финляндия вышла в полуфинал турнира.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
Чехия
1:0 Маннинен (Пульюярви) – 07:33     2:0 Лунделль (Хямеэнахо, Вааканайнен) – 14:32     3:0 Хелениус (Барков, Гранлунд) – 21:35     3:1 Гронек (Кубалик, Червенка) – 30:51 (pp)     4:1 Хямеэнахо (Маннинен) – 55:31    

На восьмой минуте Сакари Маннинен открыл счёт в матче. На 15-й минуте форвард Антон Лунделль удвоил преимущество финнов. На 22-й минуте нападающий Конста Хелениус забросил третью шайбу команды Суоми. На 31-й минуте защитник Филип Гронек размочил счёт. Но на 56-й минуте форвард Ленни Хямеэнахо вернул Финляндии былое преимущество, поставив точку во встрече — 4:1.

ЧМ-2026 — хоккей Подробнее

Канада вышла в полуфинал ЧМ-2026, всухую обыграв сборную США

Во Фрибуре, Швейцария, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и США. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 4:0. Таким образом, Канада вышла в полуфинал турнира.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 0
США
1:0 Селебрини (Шайфли, Матейчук) – 18:31 (pp)     2:0 Холлоуэй (Шайфли) – 29:48     3:0 Браун (Уайтклауд, О'Райлли) – 58:01     4:0 Кросби (Козенс, Нурс) – 58:41    

На 19-й минуте нападающий сборной Канады Маклин Селебрини открыл счёт в матче. На 30-й минуте форвард Дилан Холлоуэй удвоил преимущество канадцев. Под конец третьего периода сборная США сняла голкипера, однако это не помогло: сначала Коннор Браун поразил пустые ворота, а спустя 40 секунд отличился и Сидни Кросби, забивший свой первый гол на этом ЧМ.

Олимпиада чуть-чуть отомщена. Канада выбила США из плей-офф чемпионата мира
Сборная Норвегии всухую обыграла Латвию и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ

Во Фрибуре, Швейцария, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Латвии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали норвежские хоккеисты со счётом 2:0. Таким образом, Норвегия вышла в полуфинал турнира.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 0
Латвия
1:0 Коблар (Брандсегг-Нюгор, Диллинг Хуррёд) – 27:10     2:0 Стеен (Петтерсен) – 59:44    

Первый период остался без заброшенных шайб. На 28-й минуте Тинус Люк Коблар вывел норвежскую сборную вперёд. Этот гол долгое время был единственным в матче, однако на последних минутах латвийская сборная заменила голкипера, и Ноа Стеен воспользовался этим, поразив пустые ворота.

Таким образом, Норвегия вышла в полуфинал чемпионата мира впервые в своей истории. Лучшим достижением скандинавской команды было четвёртое место ЧМ 1951 года, но тогда не было плей-офф.

Норвегия — теневой фаворит ЧМ. Отец Торесена собрал грозу авторитетов даже без Цуккарелло
Сборная Швейцарии выбила Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

В Цюрихе, Швейцария, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Швеции. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали «крестоносцы» со счётом 4:1. Таким образом, Швейцария вышла в полуфинал турнира.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 1
Швеция
0:1 Карлссон (Хейнеман, Экман-Ларссон) – 06:21     1:1 Йози (Мальгин) – 13:23     2:1 Мальгин (Йози, Мозер) – 32:58     3:1 Тюркауф (Хишир, Йози) – 36:31 (pp)    

На шестой минуте Линус Карлссон вывел шведскую сборную вперёд. На 14-й минуте Роман Йози с передачи Дениса Мальгина сравнял счёт. На 33-й минуте отличился уже сам Мальгин, которому ассистировали Йози и Янис Мозер. На 27-й минуте Кэлвин Тюркауф реализовал большинство и увеличил преимущество Швейцарии.

Таким образом, «крестоносцы» попали в полуфинал ЧМ в третий раз подряд. Швейцария — единственная сборная, которая выходила в 1/2 финала три последние года.

Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2026

Определились все участники полуфинальной стадии чемпионата мира — 2026 в Швейцарии.

Сборная Швейцарии, ставшая лучшей командой группы А, встретится с Норвегией, которая финишировала второй в группе В. Лучшая команда группы В Канада сыграет со второй командой группы А Финляндией.

Обе встречи будут проведены 30 мая. Матч Швейцария — Норвегия стартует в 16:20 мск, встреча Канады и Финляндии начнётся в 21:00 мск.

Полуфинальные матчи 30 мая

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Не начался
Норвегия
ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
