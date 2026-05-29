Хороший человек — это профессия. Гатиятулин — лицо нового тренерского цеха в КХЛ

Сезон КХЛ официально завершён. Следом за последними матчами финала Кубка Гагарина лига подвела итоги, наградив лучших из лучших в разных номинациях. Так, тренером года стал наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Он обошёл Андрея Разина и Виктора Козлова, при том что тренер чемпионов Боб Хартли из «Локомотива» не вошёл даже в шорт-лист.

Учитывая, что голосовали сами представители клубов, оценка успехов Гатиятулина на посту главного тренера казанцев максимально репрезентативна. И подводит важную черту под тенденциями, связанными с тренерским цехом. Анвар Рафаилович – специалист новой формации, и он смог доказать, что его подходы приносят результат.

Конец сентября. В Казани всерьёз думают об отставке Гатиятулина. Причин достаточно – команда под его руководством и близко не показывает свой потенциал. По итогам нестабильной регулярки-2024/2025 казанцы не смогли даже обеспечить себе преимущество домашней площадки в первом раунде. На морально-волевых во втором овертайме седьмого матча забрали серию у «Автомобилиста» и даже взяли две стартовые игры у «Динамо» в Москве, но закончилось всё поражением 1:6 в шестом матче на домашнем льду. Первые разговоры об увольнении пошли ещё весной, однако тогда в руководстве «Татнефти» решили дать тренеру ещё один шанс и посмотреть, как всё будет развиваться дальше. И каким получился старт сезона-2025/2026? Четыре победы и шесть поражений в сентябре – 1 октября казанцы даже не попадали в плей-офф.

Кто знает, хватило бы стойкости боссам клуба, проиграй «Ак Барс» ещё и «Барысу» с «Металлургом». А ведь по логике вещей казанцы должны были уступить. В Астане подопечные Михаила Кравца играли куда лучше, но не смогли реализовать свои моменты. В Магнитогорске команда Андрея Разина повела 3:0 уже к середине матча, после чего буквально остановилась, позволив Григорию Денисенко запустить эффектный камбэк. С точки зрения качества хоккея всё в любом случае было плохо, и разговоры о необходимости спасать сезон звучали всё громче и громче. По слухам, были даже пробные звонки свободным специалистам, у которых узнавали их готовность возглавить казанский клуб в случае необходимости. Но без одобрения гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова и раиса Татарстана Рустама Минниханова никто решение об отставке тренера принять не мог.

Маганов не стал рубить сплеча, а, наоборот, позвонил Гатиятулину со словами поддержки. «Сентябрь был для нас непростым месяцем, были причины, которые повлияли на такой результат, они определили вектор. Мы много разговаривали с ребятами, что хотим от них видеть, отмечу поддержку руководства, звонок Наиля Ульфатовича Маганова, нам было оказано полное доверие, сказали не обращать внимание, сосредоточиться на работе и готовить команду», – вспоминал этот отрезок в своей работе наставник казанцев уже в мае, подводя итоги сезона. Сезона, в котором его команда была в двух победах от Кубка Гагарина. Результат для «Ак Барса» с учётом тех вводных, которые мы видели на старте сезона, – фантастический. Неудивительно, что за Гатиятулина проголосовали в три раза больше, чем за Боба Хартли. Одно дело – работать с чемпионской командой, совсем другое – довести до финала разрозненный коллектив.

Главная проблема команды из Татарстана была не собственно в хоккее. Исполнителей в Казани всегда было достаточно, другое дело, что они слабо подходили друг другу в первую очередь в ментальном плане. Конфликты в раздевалке были и до прихода Гатиятулина, с его назначением на время всё успокоилось, однако в какой-то момент ситуация усугубилась и стала напрямую влиять на результат. Даже смена капитана не помогла, скорее наоборот, Дмитрий Яшкин долго отходил и не сразу принял свой новый статус. И как вытаскивать из ямы команду должен был человек, про которого никто даже слова плохого не скажет? Максимально тактичный, вежливый и приятный – полная противоположность тому, что приходит в голову, когда мы говорим о хоккейном тренере. Поправка: успешном хоккейном тренере. В этом виде спорта другие законы и порядки.

Когда я спрашивал о Гатиятулине у хоккейных людей, самая частая реплика, которую можно было услышать, закрывалась одной яркой фразой: «Он очень хороший человек. Но хороший человек не профессия». Мы настолько привыкли к тому, что успешный специалист должен быть тираном и деспотом, что не верили в победы от тренера, который даже после самого тяжёлого поражения будет общаться с игроками с уважением и теплотой. Причём это касается не только хоккея, это наше общее заблуждение о методиках работы в спорте. Владимир Алекно и Николай Карполь в волейболе, Евгений Трефилов в гандболе, Этери Тутберидзе в фигурном катании, Евгений Пашутин в баскетболе – все эти люди могли отправить в нокаут одним только взглядом. Дисциплина и тотальный контроль – только так достигаются большие победы. Что уж говорить про «суровый» хоккей, где многое основано на самопожертвовании.

Из всех специалистов, которых ранее лига называла лучшим тренером сезона, условным «дипломатом» можно называть разве что Вячеслава Быкова. И то с поправками. Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок, Милош Ржига, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли, Андрей Разин – каждый из них в первую очередь строил свою работу через попытки взять взрослых мужчин в ежовые рукавицы. Надо признать, что попытки эти были успешными, но впервые за долгое время мы увидели, что есть и альтернативный путь. Не обязательно уничтожать человека морально, загонять его физикой и отправлять в запас после первой же ошибки. Нет такого закона, согласно которому тренер должен быть холодным со своими игроками и они должны бояться своего наставника. В конце концов, покажите мне книгу, где будет чёрным по белому написано, что хоккейный тренер обязан быть жестоким и беспринципным?

Мир меняется, и хоккей, несмотря на всю свою консервативность, также переносит на себя этот гуманистический подход. Посмотрите вокруг – мы уже не считаем нормальным издевательства от начальства, всё больше говорим о ментальном здоровье и необходимости уважать свои границы. Причём существует множество исследований, которые доказывают – такая тактика может быть даже эффективнее привычного по старой эпохе тоталитаризма. Анвар Гатиятулин – он же не единственный такой тренер. Его главный конкурент в борьбе за звание лучшего тренера лиги Виктор Козлов из «Салавата Юлаева» также построил свою работу через доверие и разговор. Именно это и помогло уфимцам не развалиться в критический момент. Важно вспомнить и об Алексее Исакове из «Торпедо» и Игоре Гришине из «Нефтехимика». Именно через дипломатию при общении с игроками Исаков с Гришиным смогли выжать из скромных коллективов даже больше, чем максимум.

В качестве контрпримера вы можете вспомнить Джона Тортореллу, который ведёт сейчас «Вегас» к Кубку Стэнли. Никто не будет спорить с тем, что на коротком отрезке жёсткий подход может дать результат. Но если важна работа вдолгую – необходимо искать что-то новое. К тому же и Гатиятулин меняется. Это один из самых прогрессирующих тренеров лиги, он постоянно ищет способы стать лучше и умнее. Глубже понять хоккей. Для этого он ездил на стажировку в НХЛ, для этих целей консультируется с Зинэтулой Билялетдиновым. Между прочим, до этого «Ак Барс» пробовал тандем Билялетдинова со Знарком. Ожидаемо ничего хорошего не вышло – два харизматика не поделили между собой команду, и в итоге один выжил другого. Гатиятулину с Билялетдиновым комфортно, потому что он не видит ничего зазорного в советах опытного мэтра.

Наоборот, Анвар Рафаилович всегда отмечает, что рад любой помощи и свежему взгляду. И это тоже выгодно отличает его от тренеров прошлого, у которых (особенно после нескольких важных побед) обычно есть два мнения – их и неправильное. Они не склонны признавать свои ошибки, не могут меняться и подстраиваться. Поэтому их время и ускользает. Окончательно или нет — ещё вопрос, но в любом случае здорово, что мы потихоньку отходим от застоявшихся стереотипов.