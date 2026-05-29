«Тёмный день для всего хоккейного мира». Ушёл из жизни великий Клод Лемье

Нападающий запомнился как один из самых крутых и при этом ненавидимых игроков в истории НХЛ.

28 мая весь хоккейный мир был ошарашен печальной новостью: ушёл из жизни великий хоккеист Клод Лемье. Ему было всего 60 лет.

Практически сразу подоспели и чудовищные подробности его смерти. По сообщениям издания TMZ Sports, Лемье совершил самоубийство. Около трёх часов утра мужчину обнаружил его взрослый сын. Всё произошло на территории их семейного мебельного магазина. Родные забеспокоились, что Лемье не вернулся домой, и пошли проведать его. Ветеран НХЛ был найден в заднем складском помещении.

Эта новость ужасает сама по себе, но становится ещё страшнее, когда понимаешь, что всего два дня назад, 26 мая, Клод, улыбаясь, участвовал в церемонии с факелом на домашней арене «Монреаля» перед началом третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной». Лемье вынес факел с огнём на стадион «Белл-центр» под громкие овации местных болельщиков.

Клод Лемье Фото: Кадр из трансляции

Канадца многое связывает с «Хабс». Он был задрафтован «Монреалем» в 1983 году. «Канадиенс» выбрали нападающего во втором раунде под общим 26-м номером и не прогадали. Конечно, Клоду пришлось пару лет поиграть в низших лигах, однако в сезоне-1985/1986 он заслужил место в основе и блеснул в плей-офф. Примечательно, что в той регулярке канадец сыграл всего 10 матчей, набрав 3 (1+2) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли провёл в два раза больше встреч, наколотив 10 шайб и прибавив к ним шесть ассистов. Лемье внёс важный вклад в общие результаты команды — в том сезоне «Монреаль» завоевал Кубок Стэнли.

После этого Клод оставался важной частью «Канадиенс» на протяжении ещё четырёх сезонов. В сентябре 1990 года канадца обменяли в «Нью-Джерси», где он провёл пять успешных лет. С «Дэвилз» Лемье завоевал свой второй кубок в сезоне-1994/1995. В том плей-офф канадец блеснул особенно — оформил 16 (13+3) очков в 20 матчах и получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист розыгрыша!

После того сезона последовал обмен в «Колорадо», и это сыграло только на руку нападающему. «Эвеланш» провели грандиозный год, по итогам которого выиграли Кубок Стэнли. Для Лемье это была уже третья чашка в карьере. А главное не последняя! В ходе сезона-1999/2000 «Нью-Джерси» вернул свою легенду, и этот шаг себя полностью оправдал. В 23 матчах Клод набрал 10 (4+6) очков и помог «Дэвилз» взять ещё один трофей.

Потом ветеран поиграл ещё девять лет и в статусе заслуженной легенды завершил карьеру после сезона-2008/2009. На тот момент ему было уже 43.

Лемье вписал себя в историю хоккея. Клод — один из всего девяти хоккеистов, выигрывавших Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он также трижды забивал больше голов в плей-офф, нежели в регулярном чемпионате, да и вообще с 80 голами является девятым снайпером розыгрышей КС в истории. Всего же на счету канадца 21 сезон в НХЛ, 1215 матчей и 786 (379+407) очков в регулярных чемпионатах, а также 234 встречи и 158 (80+78) очков в плей-офф.

Тем не менее Лемье стал известен не только благодаря своим снайперским и бомбардирским успехам. Клод был довольно жёстким хоккеистом. В сезоне-1986/1987 у него 156 минут штрафа. Нападающий 10 раз добирался до отметки в 100+ минут за регулярку, суммарно за карьеру в НХЛ набрав 2306 минут.

Лемье регулярно попадал в списки самых «грязных» хоккеистов лиги и сводки новостей.

Клод Лемье Фото: Bruce Bennett Studios/Getty Images

Ещё во времена выступлений за «Монреаль» Клод в одном из матчей плей-офф с «Калгари» укусил нападающего «огоньков» Джима Пеплински. А после завоевания Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» и получения «Конн Смайта» выпалил трогательную речь, в которой напомнил о своём статусе.

«Это просто невероятно. Я смотрю на некоторые имена на этом трофее и на Кубке Стэнли — быть в такой компании просто невероятно. Быть частью команды, которая принесла первый Кубок Стэнли Нью-Джерси… кто мог подумать о таком?!

Что касается моего выступления в плей-офф, я сыграл хорошо. Это нечто особенное. Кубок Стэнли — вот ради чего мы выходим на лёд и бьёмся. Быть самым ненавидимым человеком в хоккее и видеть своё имя на «Конн Смайте» — это нечто по-настоящему особенное», — сказал Лемье, к тому времени уже изрядно поиздевавшись практически над каждым соперником в НХЛ.

Но самый яркий эпизод в его карьере случился уже в «Колорадо». В сезоне-1995/1996 «лавины» вышли на «Детройт» в финальной серии Западной конференции. В шестом матче противостояния Лемье толкнул форварда «красных крыльев» Криса Дрэйпера — лицом прямо в борт. В итоге хоккеист «Детройта» получил сотрясение мозга и серьёзные травмы лица — перелом челюсти, носа, скулы, что потребовало хирургического вмешательства. Клод же отделался большим штрафом, удалением до конца встречи и двухматчевой дисквалификацией.

Крис Дрэйпер и Клод Лемье Фото: Zuma/ТАСС

Именно Лемье стал причиной, почему в НХЛ появилось новое непримиримое соперничество. С того дня «Детройт» и «Колорадо» буквально возненавидели друг друга. Это было нечто большее, чем просто «грязный» толчок. Это было нечто личное. Поступок Клода настолько зажёг «Ред Уингз», что те выигрывали Кубок Стэнли следующие два года — а суммарно взяли три трофея за шесть лет.

Только в 2016 году, спустя 20 лет после того события, Лемье и Дрэйпер наконец пожали друг другу руки и помирились.

Впрочем, в такие дни, как сегодня, все старые обиды забываются. И вспоминается только самое важное.

«Мы потрясены известием о кончине Клода. Пепе был потрясающим хоккеистом, яростным соперником и чемпионом во всех отношениях. Он также был верным другом, готовым на всё ради своих одноклубников, и тем, на кого всегда можно было рассчитывать. А самое главное – он был замечательным семьянином, и больше всего на свете он любил проводить время со своими внуками. Сегодня очень печальный день для всей семьи «Эвеланш». Клода будет очень не хватать всем нам, кому посчастливилось его знать… Он ушёл, но никогда не будет забыт. Покойся с миром, мой друг», — сказал президент «Колорадо» Джо Сакик.

В родном «Монреале» о Клоде, конечно же, тоже не забыли.

«Сегодня — тёмный день для семьи «Канадиенс» и всего хоккейного мира. Я хочу выразить самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким Клода. Он был страстным соперником, который проявлял себя в решающие моменты, неуступчивым, смелым и упорным хоккеистом, приводившим команду к высочайшим достижениям. Он воплощал саму суть игрока «Канадиенс». Сегодня мы скорбим о безвременной кончине одного из наших чемпионов. Наши мысли с его семьёй в этот трудный день», — сказал владелец «Монреаля» Джефф Молсон.

Лемье был неоднозначной фигурой. Выдающийся нападающий, отменный тафгай, самый ненавидимый человек в хоккее, победитель и просто великий игрок. Клод навсегда вписал себя в историю. И как же печально, что он ушёл именно так.