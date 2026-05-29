ИИХФ отменила собственный бан России. Но не ждите Панарина с Капризовым на ЧМ через год

Когда министр спорта Михаил Дегтярёв, а вслед за ним и Федерация хоккея России сообщили о хороших новостях для российского хоккея, не хотелось радоваться раньше времени. Даже сама ФХР подчёркивала: решение Дисциплинарного совета ИИХФ по отмене решения её же Совета не означает, что сборные России тут же вернутся на международные соревнования.

Однако хотелось дождаться официального сообщения от ИИХФ, чтобы найти дьявола в деталях английских формулировок. И он там нашёлся: «В нaстoящее время Совет собирает всю необходимую информацию, после чего примет решение о допуске России к будущим турнирам ИИХФ, приняв решение по каждому турниру в отдельности». Давайте разбираться, что это значит.

Вчера стало известно, что на международную арену вернули белорусские команды. Это решение коснулось юниорской сборной (U18), а также женской взрослой и женской юниорской сборных. С двумя женскими командами всё было просто: их до отстранения страны в принципе не существовало, поэтому они начинают свой путь наверх с самого слабого дивизиона — четвёртого.

А вот мужская команда U18 восстановлена в элитном дивизионе и через год поедет на ЮЧМ в Миннесоту. Белорусы заняли место вылетевшей из элиты Германии — а вот Швейцария, которая выиграла турнир в дивизионе 1А, не поднимется в высший дивизион и ещё год проведёт в пердиве. Это уже вызвало возмущение в западноевропейской хоккейной среде. Однако здесь ИИХФ чётко следует установленным собой же принципам.

Белорусские юниоры вернулись на мировую арену Фото: Nicholas T. LoVerde/Getty Images

В 2022-м на конгрессе организации комитет ИИХФ по соревнованиям установил правила потенциального возврата России и Беларуси. В случае возврата наших сборных все они будут восстановлены в тех дивизионах, в которых выступали на момент отстранения — а это на тот момент были элитные группы. При этом количество участников турнира не возрастало: в случае возврата РФ и РБ отменяется переход из подэлиты, как и случилось со Швейцарией сейчас.

Этот же конгресс установил дедлайн по возврату России и Беларуси: последняя игра группового этапа взрослого чемпионата мира. Белорусы успели втиснуться в последний вагон, благо, что подъехали и рекомендации МОК по полной реабилитации местного спорта. А вот наши команды, судя по всему, будут ждать ещё.

Возможно, международной федерации было бы как раз легче, если бы она не приняла решение, что Россия в случае возвращения должна вернуться туда, откуда и уходила. Тогда нашу сборную отправили бы в полуподвальный дивизион биться с Малайзией и ОАЭ, и для возвращения в элиту надо было барахтаться ещё пять-шесть лет. Однако никакого спортивного права так делать у ИИХФ не было. Когда-то давно в 70-х был прецедент с Канадой, которая после своего семилетнего отстранения вернулась сразу в элиту.

При этом дисциплинарный совет ИИХФ состоит из представителей стран, которые теперь в России проходят под брендом «недружественные», в основном это функционеры из Западной Европы и Северной Америки. Означает ли это, что мнение изменят другие представители тех же стран, которые заседают на уровне выше? Нет — как минимум из-за того, что решения по России от МОК, схожего с полным восстановлением Беларуси, до сих пор нет.

Есть и правовые аспекты, которые сильно затрудняют такую работу. Например, в Латвии в 2024-м принят закон, который запрещает местным спортсменам играть с российскими и белорусскими командами, даже если они выступают в нейтральном статусе. На ЮЧМ-2027 Латвия и Беларусь будут играть в разных группах — но что случится, если они пересекутся в плей-офф или в матче на вылет? Впрочем, мы знаем, что любой закон можно поправить, особенно с учётом того, что нынешнее правительство Латвии может смениться на сентябрьских выборах.

Есть угроза бойкота, который якобы бравируют бывшие партнёры России по Евротуру и из-за которых НХЛ якобы не пустила Россию на Кубок мира. Но и тут есть встречные вопросы: недавно мир видел, как те же ватерполисты спокойно играли с Францией и Британией. Если принципиальность европейцев будет распространяться только на те виды, где сборная России сильна, то её быстро приглушат одним или двумя техническими поражениями. Да и мнение самих хоккеистов может отличаться от позиций собственных федераций.

Увидим ли мы ещё матчи России и Швеции? Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

Но даже в самом оптимистичном случае решения ИИХФ не будут касаться взрослых команд. Да, отстранение по «причинам безопасности» уже не пройдёт и будет смотреться нелепо. Однако в силе остаются ограничения от Международного олимпийского комитета, которыми руководствуются остальные крупные международные федерации игровых видов спорта — например, ФИБА и ФИВБ. При этом баскетбольные и волейбольные власти допустили молодёжные команды, опять же, основываясь на других решениях МОК.

Базовый сценарий для российского хоккея — бороться за доступ на турниры сезона-2027/2028 юниорских команд обоих полов, а также женской взрослой команды, то есть пойти по белорусскому сценарию. Главным здесь становится допуск молодёжки (U20): МОК сам разрешил международным федерациям выбирать, кого считать юниорами, а кого — нет. Та же ФИБА готова допускать россиян на турниры категории U21. ИИХФ же, если смотреть на слова её представителей, пока ограничивает это U18.

Параллельно ФХР также подала иск и в Спортивный арбитражный суд, когда ИИХФ не одобрила возвращение наших юниорских команд. С учётом последнего решения Дисциплинарного комитета организации есть хороший шанс на положительное решение — однако в нынешней ситуации ждать, что скоро красный свитер с золотым гербом смогут надеть Капризов, Василевский и многие другие звёзды, точно не стоит.