«С Клодом Лемье странная история. Все в шоке». Интервью с экс-игроком «Колорадо» Каменским

Валерий Викторович рассказал, каким был его экс-одноклубник, а также высказался о сезоне КХЛ и возможном третьем кубке «Локомотива» подряд.

Валерий Каменский по праву считается одним из лучших российских хоккеистов в истории. Он более 10 лет провёл в НХЛ, где завоевал Кубок Стэнли — 1996 в составе «Колорадо». Но Валерий Викторович отметился достижениями не только в качестве игрока. Сейчас Каменский также занимает пост вице-президента КХЛ.

Мы связались с Валерием Викторовичем, чтобы обсудить ряд тем.

Прежде всего Каменский рассказал, каким был его бывший одноклубник по «Колорадо» Клод Лемье. 28 мая канадский хоккеист ушёл из жизни. А в бытность игроком Лемье оставил заметный след в НХЛ. Тройка Каменский — Петер Форсберг — Лемье наводила шороху в лиге и помогла «Эвеланш» добраться до первого Кубка Стэнли в истории клуба.

Помимо этого, мы обсудили итоги сезона КХЛ и возможное третье чемпионство «Локомотива» подряд.

Валерий Каменский Фото: РИА Новости

«Лемье вне льда был отзывчивый и приветливый парень, сильный духом человек»

— Каким Клод Лемье был, когда вы играли вместе?

— Клод — командный игрок, любил выигрывать. Когда он пришёл в «Колорадо», у него же был огромный опыт, он уже завоёвывал Кубок Стэнли. На льду Лемье был для каждой команды очень сложным соперником. Любил и потолкаться, и где-то исподтишка ударить, вывести из себя лидеров команды противника. А вне льда был отзывчивый и приветливый парень, сильный духом человек, хороший семьянин. Любил детей, любил общение, всегда любил компанию. Когда мы играли вместе с Клодом и с Петером Форсбергом, для меня это были, наверное, лучшие годы в НХЛ…

Поэтому, конечно, странная история. Непонятная. Неясно, как это всё произошло.

— Честно говоря, когда увидел эти новости, стало не по себе…

— Да все в шоке. Пока не могут понять, что произошло.

— Лично для вас какой главный эпизод в карьере Клода в «Колорадо»? То, как он помог команде взять Кубок Стэнли, тот самый легендарный эпизод с Крисом Дрэйпером или что-то другое?

— Момент с Крисом Дрэйпером — это всё-таки отрицательный эпизод. Конечно, такого нельзя делать, нельзя людей калечить. Но Клод всегда выходил на лёд в трудную минуту и помогал команде выигрывать, жил хоккеем. Это самое важное. А главный эпизод… Когда выигрываешь Кубок Стэнли, поднимаешь его над головой — это самый запоминающийся эпизод.

«КХЛ развивается в правильном направлении, если мы с каждым годом увеличиваем число болельщиков»

— Как оцените этот сезон КХЛ? Насколько успешным, на ваш взгляд, он получился?

— Я думаю, сезон был очень интересным. Мы установили рекорд по болельщикам, что самое главное для КХЛ, потому что ребята играют для зрителей, для своих фанатов. Лига развивается, работает на привлечение новых болельщиков, новых спонсоров, старается выходить на самоокупаемость.

Ну и плюс команды, конечно, показали хоккей, который нравится всем зрителям, всем телевизионным болельщикам и фанатам в целом. Финал был очень интересным, весь плей-офф получился захватывающим. Хотя там в первых раундах было и 4-0, и 4-1, но многие матчи заканчивались с разницей в одну шайбу, и, как говорится, игры были качельными. Было очень интересно смотреть такие встречи. Многие следили за КХЛ.

Я думаю, что лига развивается в правильном направлении, если мы с каждым годом увеличиваем число болельщиков, строятся новые стадионы. Мы много внимания уделяем детскому и юношескому хоккею, привлекаем много молодёжи, чтобы они пробовали свои силы в КХЛ. Работа идёт, и я думаю, что благодаря нашим руководителям лиги и вообще государству, которое поддерживает нас, этот проект получается очень интересным и захватывающим.

Игроки ХК «Локомотив» с Кубком Гагарина Фото: РИА Новости

— Что вы думаете о перекрёстном формате плей-офф? Несмотря на изменения, в следующем году его оставят в первом раунде.

— Он у нас уже третий год, и нареканий нет ни от хозяев клубов, ни от команд. Зрителям тоже нравится. Поэтому пока мы идём так. Пока всем нравится. В принципе, совет директоров лиги всегда может пересмотреть этот формат, если будут какие-то претензии, если будет уже неинтересно. Для этого и существует лига.

— Как вы думаете, «Локомотив» способен взять третий подряд Кубок Гагарина? Стать командой-династией.

— Если они сохранят свой состав, костяк команды и ветеранов, а также немного добавят молодости, то почему нет? У них сильный состав. Ярославль всегда находился наверху турнирной таблицы, всегда был в лидерах в КХЛ. Поэтому это вполне возможно.

Ну и нужно посмотреть, кто возглавит команду, как он сумеет перестроиться. Хартли после Никитина, видите, возглавил — и перестроился. А по составу, считаю, команда вполне способна повторить свой успех в третий раз подряд.

