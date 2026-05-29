ИИХФ высказалась о решении по России, «Локомотив» сохранил лидера. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 29 мая 2026 года.

«Авангард» продлил контракт с защитником Михаилом Гуляевым

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» продлил контракт с защитником Михаилом Гуляевым на два сезона.

В первый год Гуляев заработает 5 млн рублей, во второй — 30 млн. «Авангард» воспользовался инструментом выплаты бонусов после прохода двух раундов плей-офф, Гуляев получил 23 млн рублей премиальных, этим и обусловлена разница в зарплате по сезонам.

Также по этому пути клуб может пойти в ситуации с Чеккони и Долженковым. Переговоры с этими игроками – на финальной стадии.

В прошедшем регулярном сезоне Гуляев провёл 54 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф на счету игрока обороны 5 (1+4) очков за 17 встреч.

В ИИХФ высказались о решении Дисциплинарного совета отменить недопуск сборных России

Совет Международной федерации хоккея будет принимать решение о допуске россиян в индивидуальном порядке.

«Дисциплинарный совет постановил, что предыдущее решение не может быть оставлено в силе в его нынешней форме, и в связи с этим направил вопрос обратно в совет ИИХФ для повторного анализа на основе планов по безопасности, операционной деятельности и спортивным вопросам. В нaстoящее время совет собирает всю необходимую информацию, после чего примет решение о допуске России к будущим турнирам ИИХФ в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении Международной федерации хоккея.

Накануне стало известно, что дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027.

Чемпионат мира по хоккею 2030 года пройдёт в Финляндии и Латвии

Чемпионат мира по хоккею 2030 года пройдёт в Хельсинки и Риге, сообщает пресс‑служба Финского хоккейного союза. Такое решение принято на конгрессе Международной федерации хоккея. Глава Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен прокомментировал это решение.

«С принятием решения можно начинать подготовку к соревнованиям. Уже сейчас очевидно, что город Хельсинки, арена и другие ключевые заинтересованные стороны с большим энтузиазмом вовлечены в процесс — проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в столичном регионе было ожидаемым событием», — цитирует Хиетанена пресс-служба Федерации хоккея Финляндии.

Соревнования будут проходить с 17 мая по 2 июня 2030 года. Каждый город примет встречи одной группы и четвертьфиналы. Полуфиналы, а также финал и матч за третье место состоятся в Хельсинки.

«Спартак» подписал новый контракт с форвардом Иваном Морозовым

«Спартак» и нападающий Иван Морозов заключили новое соглашение сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний форвард провёл 44 матча, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Отметим, что несколько встреч хоккеист пропустил из-за дисквалификации из-за положительной допинг-пробы. В прошедшем плей-офф на его счету пять игр и 5 (2+3) очков. Он также стал лучшим бомбардиром «Спартака» в плей-офф.

За красно-белых Морозов выступает с 2023 года. Всего за это время он заработал 141 (51+90) очко в 173 встречах. В общей сложности Иван провёл в КХЛ 299 игр, в которых набрал 200 (76+124) очков при показателе полезности «+47».

Максим Берёзкин подпишет с «Локомотивом» новый контракт на два года

Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Максима Берёзкина, сообщил, что его клиент подпишет новый контракт с ярославским «Локомотивом». Действующее соглашение форварда с клубом истекает 31 мая 2026 года.

«Максим Берёзкин подпишет новый контракт с «Локомотивом». Срок соглашения составит два года», — приводит слова Романова ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате Берёзкин провёл 64 матча, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Также на его счету 22 игры в плей-офф и 8 (5+3) очков. Хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина вместе с «Локомотивом».