Опыт превзошёл молодость! «Каролина» — в финале Кубка Стэнли

«Монреаль» впервые в этом плей-офф оказался на грани вылета не в седьмом матче серии. «Хабс» в серии с «Тампой» и «Баффало» преимущественно вели в счёте, а в решающей встрече дожимали в концовке.

После победы в первой игре «Канадиенс» покинули силы, а «Каролина», нащупав тонус, потерянный после 12-дневной паузы, наоборот с каждым матчем набирала. При этом нельзя сказать, что у канадской команды не было шансов в предыдущих трёх встречах, потому что две из них закончились только в овертайме.

«Харрикейнз» в эпоху Рода Бриндамора проиграли все серии, в которых не выиграли две стартовые домашние игры. Статистика не говорила в пользу «ураганов» и в этот раз, однако годами сложившуюся тенденцию команда из Роли начала переламывать.

В пятом матче «Монреалю» нельзя было допустить ошибку предыдущей игры и давать огромное преимущество «Каролине» на старте. Но уже на второй секунде стало понятно, что привести этот план в действие будет крайне сложно. Майк Мэтисон потерял шайбу после выигранного вбрасывания, дав Блейку и Холлу убежать «два в один». Джексон момент не реализовал, но сразу обозначил, насколько команда заряжена.

А чуть позже случился момент, который мог бы вполне вызвать скандал. Блейк, Стэнковен и Холл, самая результативная тройка «Каролины» в этом плей-офф, организовала первый гол в матче. Но «Монреаль» взял запрос, который, как казалось, должен был сыграть, так как Логан Стэнковен завалился на щиток Добеша. Но арбитры посчитали, что это не помеха, и шайбу «Каролины» засчитали.

«Монреаль» в меньшинстве выстоял, однако в конце периода загнал себя в тяжелейшую ситуацию, пропустив ещё две шайбы. Сначала Логан Стэнковен отлично бросил из-под защитника и сделал счёт 2:0, а затем Каррье запустил парашют из своей зоны, который вывел реактивного Робинсона «один на один» с Добешом.

Во втором отрезке «Монреаль» раскрылся, побежал спасать сезон, но «Каролина» спокойно удерживала преимущество, параллельно прибив соперника ещё двумя голами. 5:0 после второго периода – такое отыграть уже было невозможно.

«Каролина» спустя 20 лет сыграет в финале НХЛ, там их уже ждёт «Вегас». Опыт «Харрикейнз», для которых эта стадия семь лет была не преступна, превзошёл молодость «Монреаля», который этим костяком впервые добрался до финала Востока.

Для любителей суеверий важно сказать, что игроки «Каролины» не прикоснулись к трофею Принца Уэльского, который даётся за победу в Восточной конференции. Так же было в 2006 году, когда «Харрикейнз» выиграли единственный трофей в истории.