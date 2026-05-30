«Вегас» — в финале Кубка Стэнли. Но его вообще не должно было быть в плей-офф

Совсем скоро стартует финальная серия Кубка Стэнли – «Каролина» будет оспаривать главный трофей НХЛ с «Вегасом». Обе команды ещё осенью многими назывались потенциальными фаворитами, только вот если команда из Роли демонстрировала сильную игру весь сезон, то клуб из Лас-Вегаса мотало из стороны в сторону всю регулярку.

В какой-то момент «рыцари» действовали настолько неубедительно, что руководству пришлось пойти даже на крайние меры и сменить главного тренера за несколько матчей до старта плей-офф. Ход с приглашением Джона Тортореллы сработал, и в плей-офф мы действительно видим чемпионский коллектив. Но насколько в принципе справедливо, что «Голден Найтс» остались в кубковых встречах, да ещё и получили весьма комфортную сетку?

Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Примерно с тем же успехом можно спорить об итогах регулярного чемпионата для «Вегаса». С одной стороны, команда выиграла свой дивизион и заслуженно имела преимущество домашней площадки в первых двух раундах. Но с другой – окажись «рыцари» в Восточной конференции, в этом году они бы даже не попали в плей-офф. У них равенство очков с тем же «Вашингтоном», только вот у «столичных» на четыре победы больше, и в сводной таблице лиги они выше. Только вот плотная конкуренция как в дивизионе, так и в конференции не позволила команде Александра Овечкина остаться в борьбе за Кубок Стэнли. В то время как в Тихоокеанском дивизионе у них были бы отличные шансы на выход в финал конференции. Ведь странная система распределения позиций в НХЛ работает и в плей-офф.

О том, что дивизионную систему надо менять, мы предупреждали ещё до плей-офф.

О кривой схеме розыгрыша Кубка Стэнли говорят все – журналисты, болельщики, руководители команд, сами игроки – но кажется, что в этом году она достигла своего апогея. Переместимся вновь на Восток, где в первом раунде играли между собой «Питтсбург» и «Филадельфия». Внимание, седьмая и восьмая команды своей конференции. В то время как другая пара – «Тампа» против «Монреаля», третья и четвёртая команды конференции. Здорово и справедливо, согласны? Никита Кучеров сделал всё, что было в его силах, против молодых и дерзких франкофонов из «Канадиенс», в то время как Матвей Мичков с трибуны наблюдал, как его команда обыгрывает с трудом попавших в плей-офф старичков из «Питтсбурга». Не меньший бред – «Даллас» против «Миннесоты» уже в первом раунде. Вторая и третья команды Запада! И в это же время играют «Эдмонтон» и «Анахайм», пятая и седьмая команды конференции.

Тихоокеанский дивизион НХЛ сейчас показывает странную аномалию. С одной стороны, это объективно слабейший дивизион лиги, команды из которого не выдерживают конкуренции на дистанции регулярного чемпионата. Но с другой – четвёртый год подряд команды из этого дивизиона играют в финале Кубка Стэнли. В 2023-м это был «Вегас», в 2024-м и 2025-м – «Эдмонтон», и вот в 2026-м – снова «Вегас». Но, не умаляя заслуг этих команд, насколько им помогает кривой регламент лиги? У тех же «рыцарей» в этом году были весьма тепличные условия. Сначала в первом раунде они играли против молодой «Юты», которая ещё не готова к большим свершениям. Затем во втором раунде – с «Анахаймом», чьи лучшие годы также ещё впереди. При этом в обоих случаях у «Голден Найтс» было ещё и преимущество своей площадки.

В это же время «Колорадо», с большим отрывом выигравший Президентский кубок, только в первом раунде получает относительно проходного соперника – «Лос-Анджелес». А уже сразу после «Кингз» играют против «Миннесоты», третьей команды конференции и одного из контендеров сезона. Уже в противостоянии с «дикарями» пошли первые травмы у лидеров – Натана Маккиннона, Кейла Макара и Валерия Ничушкина. И ведь во многом из-за этих проблем «лавины» ничего не смогли противопоставить коллективу Джона Тортореллы. Работа опытного Тортса может вызывать только восторг и уважение – он взял проблемный коллектив за две недели до старта плей-офф и вышел с ним в финал Кубка Стэнли. Таких сюжетов НХЛ ещё не знала и едва ли увидит в ближайшем будущем. Но смог бы повторить этот трюк Джон, если бы плей-офф в североамериканской лиге разыгрывался строго по спортивному принципу?

Альтернативная реальность – все пары Кубка Стэнли составляются строго по сводной таблице. В таком случае в первом же раунде «Вегасу» противостоял бы «Баффало», главный сюрприз всего этого сезона. И если даже испытание с «клинками» команда Тортореллы и прошла бы, то дальше их ждал бы не молодой «Анахайм», а, например, та же «Каролина», с которой они теперь встретятся в финале.

Хорошо, если вы считаете сводную таблицу перебором, то вернёмся к варианту с классическим розыгрышем плей-офф внутри конференций, на чём настаивают игроки. В таком случае первый раунд – это матчи с «Эдмонтоном», а второй – потенциальная встреча с ещё свежим «Колорадо» во втором круге. Как сложилось бы противостояние с командой Джареда Беднара в таких обстоятельствах, теперь можно только гадать.

Дивизионную систему НХЛ не критикует только ленивый, однако за неё отчаянно цепляется комиссионер лиги Гэри Беттмэн. По его мнению, она позволяет создавать больше принципиальных противостояний и повышает телерейтинги. Только такое искусственное стравливание соперников друг с другом по факту не работает на привлечение внимания. Наоборот, зрителя уже буквально тошнило от пары «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон», ставшей в какой-то момент мемом. Не говоря уже о том, что такой подход трудно назвать справедливым. В этом плане хочется похвалить КХЛ, где постоянно ведут поиск наиболее разумного регламента. Попробовали и перекрёстный плей-офф, с нового сезона будут перепосев во втором раунде и сводная таблица. Наша лига делает всё для того, чтобы розыгрыш Кубка Гагарина был максимально честным, а пары в плей-офф не приедались зрителю. Может, и НХЛ стоит обратить внимание на работу Алексея Морозова?

