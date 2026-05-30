«Вегас» — в финале Кубка Стэнли. Но его вообще не должно было быть в плей-офф
Рустам Имамов
Как «Вегас» попал в финал Кубка Стэнли
Комментарии
Система конференций и дивизионов в НХЛ изжила себя.

Совсем скоро стартует финальная серия Кубка Стэнли – «Каролина» будет оспаривать главный трофей НХЛ с «Вегасом». Обе команды ещё осенью многими назывались потенциальными фаворитами, только вот если команда из Роли демонстрировала сильную игру весь сезон, то клуб из Лас-Вегаса мотало из стороны в сторону всю регулярку.

В какой-то момент «рыцари» действовали настолько неубедительно, что руководству пришлось пойти даже на крайние меры и сменить главного тренера за несколько матчей до старта плей-офф. Ход с приглашением Джона Тортореллы сработал, и в плей-офф мы действительно видим чемпионский коллектив. Но насколько в принципе справедливо, что «Голден Найтс» остались в кубковых встречах, да ещё и получили весьма комфортную сетку?

Торторелла с «Вегасом» отмечает выход в финал Кубка Стэнли

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Примерно с тем же успехом можно спорить об итогах регулярного чемпионата для «Вегаса». С одной стороны, команда выиграла свой дивизион и заслуженно имела преимущество домашней площадки в первых двух раундах. Но с другой – окажись «рыцари» в Восточной конференции, в этом году они бы даже не попали в плей-офф. У них равенство очков с тем же «Вашингтоном», только вот у «столичных» на четыре победы больше, и в сводной таблице лиги они выше. Только вот плотная конкуренция как в дивизионе, так и в конференции не позволила команде Александра Овечкина остаться в борьбе за Кубок Стэнли. В то время как в Тихоокеанском дивизионе у них были бы отличные шансы на выход в финал конференции. Ведь странная система распределения позиций в НХЛ работает и в плей-офф.

О том, что дивизионную систему надо менять, мы предупреждали ещё до плей-офф.

Целый дивизион НХЛ превратился в посмешище. Как это получилось?

О кривой схеме розыгрыша Кубка Стэнли говорят все – журналисты, болельщики, руководители команд, сами игроки – но кажется, что в этом году она достигла своего апогея. Переместимся вновь на Восток, где в первом раунде играли между собой «Питтсбург» и «Филадельфия». Внимание, седьмая и восьмая команды своей конференции. В то время как другая пара – «Тампа» против «Монреаля», третья и четвёртая команды конференции. Здорово и справедливо, согласны? Никита Кучеров сделал всё, что было в его силах, против молодых и дерзких франкофонов из «Канадиенс», в то время как Матвей Мичков с трибуны наблюдал, как его команда обыгрывает с трудом попавших в плей-офф старичков из «Питтсбурга». Не меньший бред – «Даллас» против «Миннесоты» уже в первом раунде. Вторая и третья команды Запада! И в это же время играют «Эдмонтон» и «Анахайм», пятая и седьмая команды конференции.

«Даллас» против «Миннесоты» в Кубке Стэнли

Фото: David Berding/Getty Images

Тихоокеанский дивизион НХЛ сейчас показывает странную аномалию. С одной стороны, это объективно слабейший дивизион лиги, команды из которого не выдерживают конкуренции на дистанции регулярного чемпионата. Но с другой – четвёртый год подряд команды из этого дивизиона играют в финале Кубка Стэнли. В 2023-м это был «Вегас», в 2024-м и 2025-м – «Эдмонтон», и вот в 2026-м – снова «Вегас». Но, не умаляя заслуг этих команд, насколько им помогает кривой регламент лиги? У тех же «рыцарей» в этом году были весьма тепличные условия. Сначала в первом раунде они играли против молодой «Юты», которая ещё не готова к большим свершениям. Затем во втором раунде – с «Анахаймом», чьи лучшие годы также ещё впереди. При этом в обоих случаях у «Голден Найтс» было ещё и преимущество своей площадки.

За счёт чего «Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли и смял «Колорадо»:
В это же время «Колорадо», с большим отрывом выигравший Президентский кубок, только в первом раунде получает относительно проходного соперника – «Лос-Анджелес». А уже сразу после «Кингз» играют против «Миннесоты», третьей команды конференции и одного из контендеров сезона. Уже в противостоянии с «дикарями» пошли первые травмы у лидеров – Натана Маккиннона, Кейла Макара и Валерия Ничушкина. И ведь во многом из-за этих проблем «лавины» ничего не смогли противопоставить коллективу Джона Тортореллы. Работа опытного Тортса может вызывать только восторг и уважение – он взял проблемный коллектив за две недели до старта плей-офф и вышел с ним в финал Кубка Стэнли. Таких сюжетов НХЛ ещё не знала и едва ли увидит в ближайшем будущем. Но смог бы повторить этот трюк Джон, если бы плей-офф в североамериканской лиге разыгрывался строго по спортивному принципу?

Джон Торторелла

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Альтернативная реальность – все пары Кубка Стэнли составляются строго по сводной таблице. В таком случае в первом же раунде «Вегасу» противостоял бы «Баффало», главный сюрприз всего этого сезона. И если даже испытание с «клинками» команда Тортореллы и прошла бы, то дальше их ждал бы не молодой «Анахайм», а, например, та же «Каролина», с которой они теперь встретятся в финале.

Хорошо, если вы считаете сводную таблицу перебором, то вернёмся к варианту с классическим розыгрышем плей-офф внутри конференций, на чём настаивают игроки. В таком случае первый раунд – это матчи с «Эдмонтоном», а второй – потенциальная встреча с ещё свежим «Колорадо» во втором круге. Как сложилось бы противостояние с командой Джареда Беднара в таких обстоятельствах, теперь можно только гадать.

Ещё по ходу серии с «Вегасом» к работе Беднара были большие вопросы:
Дивизионную систему НХЛ не критикует только ленивый, однако за неё отчаянно цепляется комиссионер лиги Гэри Беттмэн. По его мнению, она позволяет создавать больше принципиальных противостояний и повышает телерейтинги. Только такое искусственное стравливание соперников друг с другом по факту не работает на привлечение внимания. Наоборот, зрителя уже буквально тошнило от пары «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон», ставшей в какой-то момент мемом. Не говоря уже о том, что такой подход трудно назвать справедливым. В этом плане хочется похвалить КХЛ, где постоянно ведут поиск наиболее разумного регламента. Попробовали и перекрёстный плей-офф, с нового сезона будут перепосев во втором раунде и сводная таблица. Наша лига делает всё для того, чтобы розыгрыш Кубка Гагарина был максимально честным, а пары в плей-офф не приедались зрителю. Может, и НХЛ стоит обратить внимание на работу Алексея Морозова?

Подробнее о предстоящем финале НХЛ и других событиях в мире хоккея – в телеграм-канале автора.
