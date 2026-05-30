Сенсация отменяется. Швейцария не заметила Норвегию и вышла в третий подряд финал ЧМ

Дания-2025 и Норвегия-2026 вошли в историю, когда впервые попали в полуфинал хоккейного ЧМ. Однако разница между ними велика. Дания год назад провела средний групповой этап, взяла очки там, где надо было брать, уступила всем топам, а в четвертьфинале сыграла неожиданно солидные 60 минут против звёздной Канады.

Норвегия после максимально серого 10-летия показывает, на что способно её новое поколение. Главная черта команды Петтера Торесена — злость, кусачесть, стремление задушить соперника даже в условиях больших площадок. И это дало эффект в матчах с сильными соперниками, так что второе место Норвегии в группе и четвертьфинал с Латвией были вполне заслужены. На фоне остальных четвертьфиналов вывеска могла смотреться слабо, но норвежцы в этом году на неё наработали.

Правда, с Латвией в итоге вышло чуть ли не сложнее, чем с той же Швецией. Северная команда забила один раз, а в третьем периоде пришлось с большим трудом оборонять минимальное преимущество, потому что латвийцы сильно надавили. Однако норвежцы во многом благодаря вратарю Хенрику Хёукеланну выстояли и попали на финального босса этого чемпионата — Швейцарию.

Сила хозяев в том, что это не только классная по мастерству команда, но и очень сыгранная: альпийские звёзды этого созыва регулярно ездят в сборную весной. Смена Патрика Фишера на тренерском мостике вообще никак не помешала, Швеция в четвертьфинале была пройдена спокойно даже с учётом 5+20 защитника Дина Кукана. Кукан на полуфинал вышел, а вот Тимо Майер получил одноматчевую дисквалификацию. Это разрушило его клубную связку с Нико Хиширом, и в первое звено поднялся Пиус Зутер из «Сент-Луиса».

Норвежцы начали полуфинал на равных — правда, с первых же минут пошли удаления, которые давали шанс шикарной швейцарской спецбригаде. Однако в равных составах команда Торесена выдерживала давление и сама огрызалась. Но докатать первый период с равным счётом норвежцам не удалось: Кристоф Берчи за чужими воротами выгрыз шайбу в единоборстве и после этого сделал всё сам, отправив шайбу в девятку.

Вторые периоды норвежцам на ЧМ обычно удавались получше, однако здесь ничего не получалось, швейцарцы сразу же захватили инициативу. В итоге второй гол хозяев пришёл после контратаки «два в одного», которую завершил Денис Мальгин, самый близкий для нас игрок в составах полуфиналистов. По такой игре норвежцам самим надо было забивать в большинстве, но свой шанс при 0:2 они не использовали и чуть не пропустили после контратаки.

Вскоре после удачной позиционной атаки отличилось и четвёртое звено швейцарцев, которое было чуть ли не лучшим у Швейцарии на Олимпиаде: Кен Егер сыграл на подставлении после наброса от синей. Игра у Норвегии совершенно не заладилась, гости продолжили удаляться, выстояли втроём, однако пропустили шайбу уже после выхода четвёртого игрока.

Самые скромные надежды на норвежский камбэк были разрушены Нико Хиширом уже в начале третьего периода, после чего команды могли думать о воскресных встречах. Кроме гола Тео Рошетта на последних сменах, в периоде почти ничего и не произошло. Швейцария за счёт своей хорошей физики смогла нивелировать лучшие качества Норвегии.

Швейцария выходит в свой третий финал ЧМ подряд — достижение, которое после введения плей-офф удавалось только Канаде, России, Чехии и Финляндии. Только вот в двух прошлых финалах альпийская команда не забросила ни одной шайбы. Сможет ли ситуация измениться на домашнем льду и с новым тренером?