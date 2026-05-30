Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Канада — Финляндия — 2:4 — видео, голы, обзор полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2026

Канада снова без золота! Финны прибили «кленовых» за полторы минуты
Дмитрий Сторожев
Отчёт Канада — Финляндия — 2:4
Комментарии
Главным героем матча стал проспект «Баффало».

Швейцария уже начинала готовиться к финалу на домашнем чемпионате мира по хоккею, когда в параллельном полуфинале в дело вступили Канада и Финляндия. «Крестоносцы» не оставили камня на камне от сборной Норвегии, устроив им вынос со счётом 6:0.

Скандинавы пострадали от хозяев:
Сенсация отменяется. Швейцария не заметила Норвегию и вышла в третий подряд финал ЧМ
Сенсация отменяется. Швейцария не заметила Норвегию и вышла в третий подряд финал ЧМ

Канадцы и финны не испытали абсолютно никаких проблем на стадии четвертьфиналов – родоначальники хоккея всухую обыграли своих североамериканских соседей из Соединённых Штатов Америки со счётом 4:0, а Суоми забрали победу у чехов 4:1.

На полуфинальную встречу «кленовым» пришлось выйти без одного из своих лидеров – Эван Бушар после столкновения с Райаном Линдгреном в предыдущем матче получил травму и не смог помочь своей команде в предпоследней встрече на турнире.

Что произошло?
Защитник сборной Канады Бушар выбыл до конца чемпионата мира — 2026 из-за сотрясения

Возможно, именно отсутствие Бушара сыграло свою роль в самом начале матча – проспект «Баффало» Конста Хелениус обокрал Габриэля Виларди в средней зоне, благодаря чему Патрик Пуйстола смог выйти на бросковую позицию и пробить Джета Гривза уже на четвёртой минуте игры.

У канадцев ушло совсем немного времени, чтобы восстановить равновесие в счёте – номинальные хозяева смогли запереть финнов в их зоне, после чего Дентон Матейчук совершил наброс в сторону ворот Юстуса Аннунена. Шайба попала в Дилана Холлоуэя, а затем отскочила на клюшку Роберту Томасу – благодаря рикошету от партнёра по «Сент-Луису» форвард «блюзменов» смог восстановить равновесие на табло.

Спустя несколько минут уже сам Холлоуэй вывел «кленовых» вперёд – выброс от Маклина Селебрини вывел нападающего на рандеву с Аннуненом, и последний во второй раз в матче не смог выручить свою команду.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
Финляндия
0:1 Пуйстола (Хелениус) – 03:30     1:1 Томас (Холлоуэй, Матейчук) – 08:17     2:1 Холлоуэй (Селебрини, Демело) – 14:26     2:2 Барков (Гранлунд, Лехтонен) – 20:49     2:3 Хелениус (Гранлунд, Барков) – 31:28     2:4 Рятю – 32:50    

Второй период оказался для канадцев крайне неудачным – в самом его начале капитан Суоми Александр Барков вовремя оказался на пятаке и добил шайбу в ворота после передачи от Микаэля Гранлунда.

На этом подопечные Антти Пеннанена не остановились – к концовке второй двадцатиминутки гости смогли не только выйти вперёд, но и укрепить своё преимущество. В середине встречи Гранлунд оформил ассистентский дубль, снабдив передачей проводившего отличный матч Хелениуса.

А спустя 92 секунды Аату Рятю совершил ещё одно успешное добивание в ворота Гривза – голкипер «Коламбуса» уже ничем не мог выручить сборную Канады и пропустил четвёртую шайбу в этой встрече.

В третьем периоде местные зрители не увидели ни одной шайбы – канадцы заменили голкипера шестым полевым игроком, однако не смогли хотя бы сократить отставание в счёте.

4:2 – Финляндия совершила камбэк и вышла в финал чемпионата мира. А сборная Канады поборется за бронзовые медали с норвежцами.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android