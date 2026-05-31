«Был контакт с «Динамо», но я остаюсь в «Авангарде». Интервью с Михаилом Бирюковым

Михаил Бирюков завершил свой первый сезона в качестве ассистента генерального менеджера «Авангарда». Он же мог оказаться для него и последним в Омске – в услугах 40-летнего функционера было всерьёз заинтересовано московское «Динамо».

О причинах, по которым Бирюков принял решение отказаться от предложения бело-голубых, итогах сезона для клубов системы «ястребов» в ВХЛ и МХЛ, а также взаимоотношениях с Ги Буше и Алексеем Сопиным Бирюков рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

– Как оцените выступления клубов системы «Авангарда» в ВХЛ и МХЛ?

– Довольны командой МХЛ. Понимали, что у нас собралась самая молодая команда за последние годы, делали это целенаправленно. Она в целом была одной из самых молодых команд в Золотом дивизионе. Довольны работой тренерского штаба и прогрессом ребят. Парни 2007-2009 года рождения получали много игрового времени. Было видно, что ребята прогрессируют по ходу сезона.

В предстоящем сезоне многие из них получат шанс в ВХЛ, мы на них очень надеемся. Получилось победить в дивизионе в регулярном чемпионате. К сожалению, немного не хватило в решающем матче с «Чайкой» опыта против более взрослой команды. Но это неоценимый опыт для ребят. Однозначно смотрим в будущее с позитивом.

Что касается команды ВХЛ – скажем так, непростой сезон. Был непростой опыт с североамериканским специалистом. Сезон оставил двоякое впечатление. Задачу-минимум выполнили – вышли в плей-офф, преодолели первый раунд. Но, конечно, спортсменам и руководителям клубов хотелось большего.

С другой стороны, посмотрите, как «Югра» сыграла в плей-офф – мы пока к такому уровню не готовы. Кроме первого матча, в каждой игре имели шансы, были рядом. 0-4 – как будто без борьбы, но мне показалось, что мы могли победить в одном-двух матчах. Положа руку на сердце, в этом сезоне нам было рано конкурировать с «Югрой».

– Продолжится ли работа с Луи Робитайлом? Насколько довольны им?

– Были хорошие вещи. У меня неоднозначное мнение. Лично для меня работа с североамериканским специалистом стала большим опытом. Луи прошёл школу сборных Канады на юниорском и молодёжном уровнях – однозначно это квалифицированный специалист.

Но давайте говорить честно – для него это был тяжёлый опыт. Он попал на другую планету – логистика, игроки, уровень команд. Ему было непросто. Пока не могу точно сказать, останется он или нет. В конце мая – начале июня наше руководство определится.

– Ги Буше после вылета из Кубка Гагарина посетовал на нехватку резерва. Как взаимодействовали с ним по ходу сезона и почему он не привлекал игроков из системы?

– Второй вопрос вам лучше адресовать ему лично. Думаю, что в конкретный момент имелась в виду травма Ивана Игумнова. Четвертая тройка начала испытывать проблемы. У нас отличная вертикаль, есть академия, которая даёт отличных выпускников. В ВХЛ и МХЛ есть достаточное количество игроков. Они готовы были помочь, но главный тренер принял такое решение.

– Разговаривали с ним об этом?

– Нет. Вы видели нерв и напряжение этой серии. Думаю, что на эмоциях он сказал не те вещи, которые хотел сказать. Возможно, его не так поняли. Могу только на это посетовать.

– Ходили слухи, что вы могли покинуть клуб.

– Не хотел бы комментировать слухи, но Леонид Григорьевич Тамбиев на своей пресс-конференции об этом официально заявил – что тут отнекиваться? Да, был контакт с московским «Динамо», мы достаточно тесно общались. Благодарен в первую очередь Тамбиеву за такое доверие, такое предложение бывает раз в жизни, и то не у всех. Отчётливо понимаю, что такого шанса больше может не быть. Но я остаюсь в системе «Авангарда», буду работать дальше вместе с Алексеем Николаевичем Сопиным. Вопрос решён.

– Если не секрет, почему приняли такое решение?

– Не хотел бы вдаваться в подробности. Их много – как со стороны «Динамо», так и «Авангарда». С большим уважением отношусь к обоим клубам. Повторюсь, благодарен и руководству, и Леониду Григорьевичу за такое доверие. Однако раскрывать детали из уважения к клубам мне бы не хотелось.

– В целом рассматриваете для себя работу спортивным директором в КХЛ в перспективе?

– Конечно. Но Алексей Николаевич Сопин сказал: «У тебя ещё год контракта, нужно его честно отработать, довести то, что мы вместе начали, до конца. А потом уже – думать о других предложениях». Это основная причина моего решения. Соглашусь с этой позицией – нужно довести дело до конца, а затем рассматривать другие варианты.