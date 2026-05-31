Ливо в «Авангарде»? Квартальнов возглавит «Локомотив»? Открытие рынка в КХЛ. LIVE!

«Авангард» расстался с Игумновым, Пилипенко и Войновым

Нападающие Иван Игумнов и Кирилл Пилипенко, а также защитник Вячеслав Войнов покинули «Авангард» в связи истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Спасибо за каждый матч в форме «ястребов», за самоотверженность и готовность сделать всё для команды. Желаем удачи в продолжении карьеры, а Ване Игумнову отдельно скорейшего восстановления и возвращения на лёд. P.S. С другими игроками, чьи договоры истекают 31 мая, продолжаются переговоры", — говорится в сообщении «Авангарда».