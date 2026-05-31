Ливо в «Авангарде»? Квартальнов возглавит «Локомотив»? Открытие рынка в КХЛ. LIVE!

1 июня в КХЛ открывается рынок свободных агентов, который ознаменует официальный старт межсезонья в лиге. Уже в понедельник пойдут новости о сделках и трансферах, команды начнут комплектовать свои составы на новый чемпионат. «Чемпионат» традиционно запускает онлайн-трансляцию и будет внимательно следить за главными трансферными новостями в главной российской хоккейной лиге.
«Торпедо» объявил об уходе Игоря Уланова из тренерского штаба команды. Специалист работал в клубе с января 2025 года.
«Хоккейный клуб «Торпедо» благодарит Игоря Уланова за проделанную работу в тренерском штабе нашей команды. Несмотря на то, что спортивные пути расходятся, мы благодарим за ваш опыт и тот вклад, который был внесён в общие результаты на протяжении последних сезонов. Желаем всяческих успехов и побед в жизни и дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении команды.
«Авангард» расстался с Игумновым, Пилипенко и Войновым
Нападающие Иван Игумнов и Кирилл Пилипенко, а также защитник Вячеслав Войнов покинули «Авангард» в связи истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.
«Спасибо за каждый матч в форме «ястребов», за самоотверженность и готовность сделать всё для команды. Желаем удачи в продолжении карьеры, а Ване Игумнову отдельно скорейшего восстановления и возвращения на лёд. P.S. С другими игроками, чьи договоры истекают 31 мая, продолжаются переговоры", — говорится в сообщении «Авангарда».
«Автомобилист» расторг контракт со Стефаном Да Костой
Ещё одна важная новость почти недельной давности — расторжение «Автомобилистом» контракта со Стефаном Да Костой. Француз, отыгравший в Екатеринбурге шесть сезонов, покинул команду, получив компенсацию. в «Автомобилисте» договорились о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию до 1 июня, то есть до вступления в силу поправок в регламент КХЛ, согласно которым 20% зарплаты расторгнутого хоккеиста помещаются под потолок зарплат клуба.
Пресс-служба «Амура» объявила о продлении контракта с вратарём Дамиром Шаймардановым. Новое двустороннее соглашение рассчитано на один год.
Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о продлении контракта с нападающим команды Глебом Кузьминым. Новое двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.
Пресс-служба «Адмирала» объявила о заключении нового соглашения с нападающим Дмитрием Завгородним. Срок действия одностороннего соглашения — до конца сезона-2026/2027.
«Северсталь» продлила контракты с Грегуаром и Аймурзиным
В конце мая активно вела себя «Северсталь». В Череповце подписали новые контракты с голкипером Всеволодом Скотником (два сезона) и защитником Томасом Грегуаром (один год). Кроме того, подписано новое двухлетнее соглашение с главной звездой команды Данилом Аймурзиным. Правда, поговаривают о том, что после открытия рынка Аймурзин со своим новым контрактом будет обменян в другой клуб.
«Спартак» и нападающий Иван Морозов заключили новое соглашение сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым, сообщает пресс-служба клуба. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на два года — до конца сезона-2027/2028.
«Авангард» официально объявил о продлении контракта с защитником Михаилом Гуляевым на два сезона.
«Барыс» официально объявил о продлении сотрудничества с защитниками – Артёмом Королёвым, Кириллом Никитиным, Бейбарысом Оразовым и нападающим Кириллом Ляпуновым. Новые контракты с Королёвым, Никитиным и Ляпуновым рассчитаны на один сезон, а с Оразовым — на два года. Все соглашения носят двусторонний характер.
«Ак Барс» продлил контракт с защитником Степаном Тереховым, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.
«Локомотив» продлил контракты с Берёзкиным и Мисюлём
Новости из стана чемпиона. «Локомотив» заключил новые двухлетние контракты с защитником Даниилом Мисюлём и форвардом Максимом Берёзкиным. В отношении ярославцев мы ждём главной новости — кто станет новым главным тренером, ведь Боб Хартли буквально на чемпионском льду объявил о завершении карьеры. Слухи настойчиво отправляют в «Локомотив» Дмитрия Квартальнова.
СКА ещё на три сезона продлил Андрея Педана, на два — Матвея Полякова, и на один год Никиту Дишковского.
В Нижнем Новгороде уже объявили о сохранении некоторых лидеров. С Андреем Белевичем заключён годичный контракт, с Василием Ананасовым — двухлетний договор.
Массовое прощание с игроками и в Новосибирске. После окончания контрактов «Сибирь» покинули защитники Егор Зайцев и Чейз Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семён Кошелев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Трактор» расстался с четырьмя легионерами
Так «Трактор» официально объявил об уходе защитников Логана Дэя, Джордана Гросса и Михала Чайковски, а также нападающего Джоша Ливо. Генменеджер челябинцев Алексей Волков ещё на итоговой пресс-конференции предупреждал, что клуб, скорее всего, расстанется со всеми иностранцами, и вот подтверждение. Весьма вероятно, что уже завтра о подписании Джошуа Ливо объявит «Авангард» — клуб и хоккеист заинтересованы в сотрудничестве, а о контракте с нападающим косвенно недавно уже намекнул генменеджер «ястребов» Алексей Сопин.
До 1 июня мы не увидим официальных сообщений о новичках клубов, зато сейчас активно поступают новости о действиях клубов с действующими контрактами. Одни сообщают о продлениях, другие — о том, с кем из игроков отношения продлевать не будут.