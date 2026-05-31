Хоккей больше не канадская игра. От них ушла чемпионская ментальность

Канада уступила в полуфинале чемпионата мира Финляндии и останется без золотых медалей. Это будет едва ли не первый случай в истории, когда канадцы за сезон проиграют на всех турнирах, где участвуют, и на всех уровнях.

Юниоры, взрослые, молодёжь, Олимпиада, ЧМ, женский хоккей – на данный момент нет ни одного официального соревнования, где канадцы были бы чемпионами. Более того, поражения становятся системой, и даже приезд суперзвёзд больше не гарантирует результат. Что случилось с канадским хоккеем и стоит ли поднимать панику?

Сборная Канады после поражения на ЧМ-2026 Фото: Darko Bandic/AP/ТАСС

Сборная Швейцарии третий год подряд играет в финале ЧМ. Сборная Канады третий год подряд остаётся без финала чемпионата мира. Удивительная реальность, в которой мы живём – сколько бы ни было мастеровитых игроков у Канады, назвать её сборную объективно лучшей в мире прямо сейчас не получится. Даже Олимпиада как лакмусовая бумажка не сработает – канадцы уступили золотые медали США, да и до этого финала вполне могли не дойти. Вместо ожидаемого доминирования от богов из НХЛ мы увидели крайне натужные победы над Финляндией и Чехией, где Канаде приходилось доставать из себя всё и даже больше. Особенно удивительно было смотреть, как против хвалёных канадских защитников здорово смотрелся Роман Червенка – 40-летний хоккеист, ставший легендой в Европе, но в Северной Америке отыгравший лишь один год – 39 матчей и 17 очков.

На чемпионатах мира всё ещё печальнее. Два года назад в Праге канадцы пропустили шесть шайб от Австрии, в этом году в Швейцарии – пять от Норвегии. Хоть в обоих случаях и победили в итоге в овертайме, сам факт, что лидеры обороны своих клубов не могут ничего противопоставить ребятам из второго чемпионата Швеции и Альпийской лиги, говорит сам за себя. Причём оставьте разговоры о «10-х» составах канадцев на ЧМ – они больше не актуальны. Проблемы с комплектованием сборных есть и у европейских команд, как по естественным причинам (в случае занятости лидеров в Кубке Стэнли), так и из-за банальных отказов приезжать в расположение национальной команды. У канадцев же в олимпийский год приехали Сидни Кросби, Маклин Селебрини и Джон Таварес – финны, шведы и чехи таким похвастать не могут и близко.

Малкин Селебрини и Сидни Кросби Фото: ANTHONY ANEX/EPA/ТАСС

Гигантского разрыва в мастерстве больше нет, и на первый план выходит характер. Раньше у канадцев с этим не возникало никаких проблем. Как бы ни складывался матч, они были уверены в себе и своей победе. Полный противовес мягкотелой Швеции, которая может красиво обыгрывать любого соперника на групповом этапе, но затем эпично отлететь в первом же раунде плей-офф, едва столкнувшись с трудностями. Мы увидели, что такое чемпионские гены в КХЛ – чуда «Локомотива» в шестой встрече с «Авангардом» никогда бы не случилось, дрогни в решающий момент Максим Шалунов и Александр Радулов. Однако они знали, что могут, и сделали это без тени сомнения. В Канаде таким символом побед всегда был Кросби, но даже его магия больше не работает. Поражение в четвертьфинале от Дании год назад и от Финляндии в полуфинале в этом бьют и по его позициям.

Причём поражение от финнов в этом году куда показательнее. Чудо в Хёрнинге можно списать на случайность – канадцы упёрлись в выдавшего матч жизни вратаря, надеялись пройти дальше с одной заброшенной шайбой – и получили в конце два быстрых гола. Но как играла Канада сейчас? Их хватило буквально на один качественный период. Второй игровой отрезок канадцы провалили по всем аспектам – сначала вчистую проиграли свой «пятак», затем допустили чудовищный обрез, дали спокойно добивать отскочившую от голкипера шайбу. И всё-таки отставание в два гола не приговор, у канадцев был целый период, чтобы исправить ситуацию. Хотя бы попытаться! Можно сколько угодно говорить о финском «болоте» и сравнивать систему игры этой сборной с игравшим этим же вечером «Арсеналом», но где все хвалёные канадские звёзды, если им не под силу перегрузить защитников «Спарты» и «Цюриха»?

Сборная Финляндии празднует гол в ворота Канады Фото: Sipa USA/ТАСС

Канада ехала на этот чемпионат мира за искуплением нации, а получила ещё один мощный удар по своему самолюбию. Список неудач копится, юниорский и молодёжный ЧМ забрали шведы, женский хоккей – за США. Канадцы на этом уровне даже фаворитами больше не считаются. Крайне забавно смотрелся «список задач» для канадской сборной перед МЧМ-2026. Основной телевещатель TSN поместил туда реванш со сборными Латвии и Чехии. И что в итоге? С латвийцами канадцы вновь намучились до овертайма, а от чехов отлетели в полуфинале. Один раз проиграть чехам в плей-офф – случайность, два – совпадение. Однако три раза кряду – уже закономерность. Меняются действующие лица, обстоятельства, место действия, но канадцы из раза в раз проваливаются. Складывается ощущение, что на них давит весь этот груз поражений, и с каждым годом вылезти из-под него становится всё труднее.

За все последние годы в плюс канадцы на высшем уровне могут занести себе разве что два турнира – ЧМ-2023, где им в плей-офф противостояли Латвия и Германия, а также Турнир четырёх наций – странный коммерческий турнир от НХЛ со специфичным регламентом. Даже по совокупному таланту канадцы уже не первые в мире. Состав американцев на ОИ был объективно сильнее, у шведов так же хватает игроков в НХЛ, свои хоккеисты экстра-класса есть сейчас даже у Германии и Дании. И ведь в дальнейшем ситуация может усугубляться, ведь пока в тех же США бум хоккея, Канада не знает, как заинтересовать своей главной игрой детей эмигрантов, а их доля среди подрастающего населения только увеличивается. Канадцы уже уступают Америке по общему числу занимающихся хоккеем, по проценту уступают Финляндии и США. На месте руководства Hockey Canada я бы задумался.