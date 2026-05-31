Позор Канады стал триумфом Норвегии! У скандинавской страны первая медаль ЧМ в истории

Часто говорят, что североамериканские сборные матчи за третье место не воспринимают. Для Канады на взрослом ЧМ это не стереотип: из шести «бронзовых» встреч канадцы проиграли пять. Исключением стал турнир в 1995-м, когда из-за локаута страну представляли игроки низших лиг: для этих парней бронза чемпионата мира была главным достижением жизни.

Однако для компании опытных энхаэловцев, которые приехали в Швейцарию исправляться за Олимпиаду, эта медаль точно такой не будет. На словах, конечно, Сидни Кросби был настроен серьёзно: «Мы все разочарованы и хотели бы бороться за золото. Но мы должны смириться с тем, что случилось, и показать себя с лучшей стороны в матче за третье место». Впрочем, и в канадском составе не было экспериментов, хотя иногда в таких играх дают себя проявить тем, кто сидел в запасе бо́льшую часть турнира.

У норвежцев, несмотря на болезненные 0:6 в полуфинале, было одно преимущество над канадцами — несколько лишних часов отдыха. Команда Петтера Торесена весь турнир играет агрессивно, и эта энергия часто оборачивается лишними удалениями. Если Швейцария наказала соперника за это, то Канада в первом периоде такого не смогла. Кажется, травма Эвана Бушара явно сказалась на спецбригаде «кленовых».

Благодаря игре в большинстве канадцы создали преимущество по броскам, однако в равных составах больше моментов создавали норвежцы — логично, что они и открыли счёт. К Джету Гривзу было мало претензий весь сезон в клубе и на ЧМ тоже, однако голкипер «Коламбуса» замешкался при выходе из ворот, а Матиас Эмилио Петтерсен налетел хищной птицей и отобрал шайбу. Защитник Паркер Уозерспун потерял позицию, после чего Петтерсен отправил шайбу в пустой угол ворот.

Во втором периоде канадцы выглядели намного более вялыми. И норвежцы играли очень плотно и организованно, и у команды Миши Донскова как будто не было особого желания выкладываться на 100%. Бросковая активность во второй двадцатиминутке была низкой, однако гол случился. Защитник системы «Анахайма» Стиан Сольберг бросал от синей линии, обзор Гривзу перекрывал Мартинсен, а шайба в ворота залетела рикошетом от защитника Зака Уайтклауда. Донсков менял сочетания, но счёт во втором периоде не поменялся.

После перерыва какое-то самолюбие в канадских действиях наконец-то стало появляться, и «кленовые» полетели отыгрываться. Правда, риск приводил к опасным контратакам, и Гривз сделал два отличных сейва после контратаки «два в одного» и выхода «в ноль». Дарнелл Нурс так перестарался в подключении к атаке, что атаковал вратаря Хёукеланна, который провел отличный матч — так Норвегия сожгла ещё две важных минуты. Более того, норвежцы чуть не забросили третью шайбу и заработали ещё одно большинство: на этом отрезке Гривз был лучшим игроком встречи.

В концовке канадцы чуть ли не забили — но в свои пустые ворота на отложенном штрафе. Казалось, что Норвегия заберёт своё в основное время, однако канадцы всё-таки вспомнили о своём брендированном характере. Героем концовки стал Роберт Томас, который сначала сократил счёт, а потом буквально занёс шайбу в пустые ворота после хитрого паса Райана О’Райлли из-за ворот. Канадцы отыгрались, когда на табло горели семь секунд, а незадолго до этого сантиметры отняли у Петтерсена дубль после броска в пустые ворота.

Однако по норвежцам это ударом не стало. Овертайм получился максимально терпеливым, обе команды ждали ошибки соперника, и её дождались норвежцы. «Наевшиеся» за 60 минут канадские лидеры уже не успели за норвежской контратакой, и Ноа Стеен отправил шайбу в ворота Гривза.

Норвегия выиграла первую медаль в истории страны, и она стала заслуженной с учётом того пути, который местный хоккей проделал в последние годы. Местные игроки уходят в первом раунде драфта, успешно играют в шведских клубах — и закрепить этот успех будет сложно, но он не родился на ровном месте.

А вот у канадского хоккейного руководства мысли явно невесёлые. 0 титулов ИИХФ на любом возрастном и половом уровне, за полтора года разные сборные страны успели проиграть Латвии, Норвегии и Дании. Конечно, фундамент канадского хоккея слишком впечатляющ, чтобы пустить его по ветру, однако это похоже на зачатки системного кризиса местной школы.