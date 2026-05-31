Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Канада — Норвегия — 2:3 ОТ — видео, голы, обзор матча за третье место чемпионата мира по хоккею — 2026

Позор Канады стал триумфом Норвегии! У скандинавской страны первая медаль ЧМ в истории
Родион Власов
Отчёт Канада — Норвегия — 2:3 ОТ
Комментарии
Молодая норвежская команда заслуженно взяла бронзу.

Часто говорят, что североамериканские сборные матчи за третье место не воспринимают. Для Канады на взрослом ЧМ это не стереотип: из шести «бронзовых» встреч канадцы проиграли пять. Исключением стал турнир в 1995-м, когда из-за локаута страну представляли игроки низших лиг: для этих парней бронза чемпионата мира была главным достижением жизни.

Однако для компании опытных энхаэловцев, которые приехали в Швейцарию исправляться за Олимпиаду, эта медаль точно такой не будет. На словах, конечно, Сидни Кросби был настроен серьёзно: «Мы все разочарованы и хотели бы бороться за золото. Но мы должны смириться с тем, что случилось, и показать себя с лучшей стороны в матче за третье место». Впрочем, и в канадском составе не было экспериментов, хотя иногда в таких играх дают себя проявить тем, кто сидел в запасе бо́льшую часть турнира.

Провальный сезон для канадских сборных всех уровней:
Хоккей больше не канадская игра. От них ушла чемпионская ментальность
Хоккей больше не канадская игра. От них ушла чемпионская ментальность

У норвежцев, несмотря на болезненные 0:6 в полуфинале, было одно преимущество над канадцами — несколько лишних часов отдыха. Команда Петтера Торесена весь турнир играет агрессивно, и эта энергия часто оборачивается лишними удалениями. Если Швейцария наказала соперника за это, то Канада в первом периоде такого не смогла. Кажется, травма Эвана Бушара явно сказалась на спецбригаде «кленовых».

ЧМ-2026 . За 3-е место
31 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
ОТ
Норвегия
0:1 Петтерсен (Косастуль) – 06:44     0:2 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 32:29     1:2 Томас – 58:44     2:2 Томас (О'Райлли, Селебрини) – 59:52     2:3 Стеен – 63:32    

Благодаря игре в большинстве канадцы создали преимущество по броскам, однако в равных составах больше моментов создавали норвежцы — логично, что они и открыли счёт. К Джету Гривзу было мало претензий весь сезон в клубе и на ЧМ тоже, однако голкипер «Коламбуса» замешкался при выходе из ворот, а Матиас Эмилио Петтерсен налетел хищной птицей и отобрал шайбу. Защитник Паркер Уозерспун потерял позицию, после чего Петтерсен отправил шайбу в пустой угол ворот.

Во втором периоде канадцы выглядели намного более вялыми. И норвежцы играли очень плотно и организованно, и у команды Миши Донскова как будто не было особого желания выкладываться на 100%. Бросковая активность во второй двадцатиминутке была низкой, однако гол случился. Защитник системы «Анахайма» Стиан Сольберг бросал от синей линии, обзор Гривзу перекрывал Мартинсен, а шайба в ворота залетела рикошетом от защитника Зака Уайтклауда. Донсков менял сочетания, но счёт во втором периоде не поменялся.

После перерыва какое-то самолюбие в канадских действиях наконец-то стало появляться, и «кленовые» полетели отыгрываться. Правда, риск приводил к опасным контратакам, и Гривз сделал два отличных сейва после контратаки «два в одного» и выхода «в ноль». Дарнелл Нурс так перестарался в подключении к атаке, что атаковал вратаря Хёукеланна, который провел отличный матч — так Норвегия сожгла ещё две важных минуты. Более того, норвежцы чуть не забросили третью шайбу и заработали ещё одно большинство: на этом отрезке Гривз был лучшим игроком встречи.

В концовке канадцы чуть ли не забили — но в свои пустые ворота на отложенном штрафе. Казалось, что Норвегия заберёт своё в основное время, однако канадцы всё-таки вспомнили о своём брендированном характере. Героем концовки стал Роберт Томас, который сначала сократил счёт, а потом буквально занёс шайбу в пустые ворота после хитрого паса Райана О’Райлли из-за ворот. Канадцы отыгрались, когда на табло горели семь секунд, а незадолго до этого сантиметры отняли у Петтерсена дубль после броска в пустые ворота.

Однако по норвежцам это ударом не стало. Овертайм получился максимально терпеливым, обе команды ждали ошибки соперника, и её дождались норвежцы. «Наевшиеся» за 60 минут канадские лидеры уже не успели за норвежской контратакой, и Ноа Стеен отправил шайбу в ворота Гривза.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IIHF.

Норвегия выиграла первую медаль в истории страны, и она стала заслуженной с учётом того пути, который местный хоккей проделал в последние годы. Местные игроки уходят в первом раунде драфта, успешно играют в шведских клубах — и закрепить этот успех будет сложно, но он не родился на ровном месте.

А вот у канадского хоккейного руководства мысли явно невесёлые. 0 титулов ИИХФ на любом возрастном и половом уровне, за полтора года разные сборные страны успели проиграть Латвии, Норвегии и Дании. Конечно, фундамент канадского хоккея слишком впечатляющ, чтобы пустить его по ветру, однако это похоже на зачатки системного кризиса местной школы.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android