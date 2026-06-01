Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!

Финал ЧМ-2026 обещал стать ремейком матча группового этапа. Швейцария и Финляндия уже встречались на этом турнире, и тогда «крестоносцы» повели со счётом 2:0 уже к пятой минуте, команда Суоми отыгралась, но в итоге хозяева забрали игру, дожав скандинавов в концовке третьего периода.

Самое удивительное: для Финляндии это поражение стало первым и до финала было единственным на этом чемпионате мира. Швейцарцы пошли дальше — они ни разу не проиграли до решающей встречи. И, более того, вышли в финал в третий раз подряд. На предыдущих двух турнирах «крестоносцам» не повезло — они никак не могли добраться до первого золота ЧМ в своей истории.

Стать чемпионом впервые, причём сделав это на глазах родных болельщиков, дома, — вряд ли что-то могло воодушевить сильнее.

Впрочем, финны тоже были мотивированы. Сборная Суоми не выигрывала медалей ЧМ с 2022 года, когда взяла турнир.

Старт матча остался именно за скандинавами. Они создали несколько опасных моментов, однако реализовать их не сумели.

Швейцарцы же немного отодвинули игру от своих ворот только к середине первого периода. Финны помогли, оставшись в меньшинстве, но потом сами же исправили ошибку, не позволив сопернику довести шайбу до ворот.

Практически сразу после того, как составы уравнялись, хозяева турнира решили показать своё гостеприимство и предложили сыграть в большинстве уже финнам. А те не были против — и даже забили! На 14-й минуте Микко Лехтонен бросил от синей линии. Леонардо Дженони спас, но шайба заметалась перед воротами, Александр Барков не сумел нормально подстроиться под бросок — шайба вспорхнула в воздух, и расторопнее всех оказался Антон Лунделль. 1:0!

Впрочем, как у швейцарцев, так и у судей появились вопросы к этому взятию ворот. Арбитры отправились смотреть повтор — и правда, финский нападающий нанёс бросок, когда его клюшка находилась выше перекладины. Отмена!

Швейцарцы в итоге выстояли меньшинство, хоть это было крайне тяжело. И тут же… словили ещё одно удаление.

Впрочем, в этот раз удалось поспокойнее провести меньшинство. А в конце периода финны в одном эпизоде схлопотали сразу два двухминутных штрафа: Урхо Вааканайнен — за подножку, а Лунделль — за грубость.

Почти всё время большинства «крестоносцев» пришлось на начало второго периода, что частично сыграло на руку Финляндии. Команда Суоми не пропустила, однако в ходе отрезка постепенно теряла игровое преимущество. После 12 минут игры сборные нанесли всего лишь по два броска в створ, а затем инициатива окончательно перешла в руки к хозяевам турнира.

На 35-й минуте Швейцария создала, вероятно, свой самый опасный момент за два периода. Тимо Майер прорвался к воротам, уехал за них и попытался завезти шайбу за ленточку, круто вырулив из-за них. Юстус Аннунен перекрыл угол, но в итоге шайба отскочила к Пиусу Зутеру, который нанёс опаснейший бросок — однако не попал в створ.

Концовка второй двадцатиминутки осталась полностью за «крестоносцами». Они закрыли сборную Финляндии в своей зоне, серьёзно надавили и даже несколько раз бросили, но это было не опасно.

На старте третьего периода швейцарцы по инерции были активнее, но на сей раз эта активность сыграла против них. Кристиан Марти, попав под давление в свой зоне, выбросил шайбу за пределы площадки — две минуты. Финны получили возможность вернуться в игру или хотя бы отдалить её от своих ворот. Первое сделать не удалось — несмотря на несколько бросков, шайба до ворот толком не дошла. Да и «сыровары» действовали умело — пару раз они смогли поддержать шайбу в чужой зоне и убить время.

Тем не менее второе у команды Антти Пеннанена получилось: они погасили энтузиазм швейцарцев и заперли тех в своей зоне. Это привело к опасному броску Микаэля Гранлунда практически в упор — Дженони спас! Однако сразу после этого швейцарцы опять остались в меньшинстве. Кэлвин Тюркауф отправился отдыхать за подножку. Показалось, что сейчас-то финны и заберут своё… но спустя всего секунд 30 они и сами не сдержались и удалились. Конста Хелениус получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

Впервые в матче команды остались в формате «четыре на четыре», и это едва наконец-то не привело к голу! Роман Йози промчался по левому флангу, продавил защитника и выбрался на пятак, попытавшись протиснуть шайбу мимо Аннунена — не вышло! Шайба медленно катилась к ленточке, и Зутер чуть не сыграл по ней, однако вратарь успел её зафиксировать. После этого швейцарцы оказались в полном составе и провели хороший розыгрыш, но и тут забить не получилось.

Третий период стал эталоном качельной игры. Сборные попеременно владели инициативой и создавали опасные моменты. Финляндия, оставшись в полном составе, организовала позиционную атаку, однако следствием оной стала контратака на 55-й минуте, когда Зутер остался один на один с Аннуненом — голкипер опять сыграл надёжно.

Как команды ни пытались, в основное время никто забить не смог. Матч ушёл в овертайм. И не успело пройти минуты, как Ессе Пульюярви едва не завершил игру. Финский нападающий в быстрой атаке нанёс классный бросок в дальний угол — по арене разнёсся звон штанги.

Спустя несколько минут после продолжительной позиционной атаки Дамьен Риа вышел на ударную позицию — и угодил в перекладину.

Сборные каждый свой момент тщательно готовили, и, вероятно, именно из-за этого, когда дело доходило до бросков, это получалось опасно. Так, ближе к середине овертайма сначала Лунделль едва не перехитрил опытного Дженони, попытавшись забить с отрицательного угла. А после этого уже Зутер в одиночку улетел в атаку и бросил с неудобной.

И всё-таки Финляндия дожала. Хелениус получил шайбу у левого борта, сместился в центр, сделал движение вправо и бросил — Дженони не смог ничего поделать. Финляндия — чемпион мира! Пятый раз в истории. А Швейцария, к сожалению, проигрывает третий финал подряд. «Крестоносцы» так и не сумели забить ни одного гола в каждой из этих встреч.