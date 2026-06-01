Слабые сборные — это прекрасно! Они нужны на чемпионатах мира

В ходе чемпионата мира по хоккею — 2026 поднималось множество разных тем. Среди них одной из самых громких было недовольство, высказываемое в адрес слабых сборных на турнире. Мол, зачем они тут нужны, если не соответствуют уровню?

И на самом деле это довольно удивительно.

Конечно, это можно понять: чемпионат мира — вроде как турнир для лучших. Если не по именам, то хотя бы по сборным. Кому хочется видеть, как условная Венгрия в очередной раз влетает 0:9 на соревнованиях такого масштаба? Хочется битв реально лучших против лучших. Иначе зачем такой турнир нужен?

Вот только действительно топовых сборных не так уж и много. По сути, их шесть — Канада, США, Финляндия, Швеция, Чехия и Россия. Потенциально — семь или даже восемь, однако Словакия как будто бы слишком нестабильна, Швейцария же долгое время не могла достичь вообще никаких крупных успехов.

А ещё можно вспомнить, что чемпионами мира становились всего восемь сборных: Канада, Россия (СССР), Финляндия, США, Швеция, Чехия, Словакия (Чехословакия) и Великобритания (не удивляйтесь: в 1936 году ЧМ проводился в рамках Олимпийских игр, и тогда за команду выступали фактически одни канадцы, которые проходили в Соединённом Королевстве военную службу).

Получается, в идеальном мире на чемпионатах мира было бы всего шесть-восемь участников. Наша сборная всё ещё отстранена, так что даже меньше (хотя даже если её учитывать, глобально ситуация не поменяется).

Однако какой смысл в турнире, где устраивают междусобойчик несколько крупных стран? Болельщикам было бы весело каждый год наблюдать по несколько матчей между США и Чехией, Канадой и Швецией? Да даже между Финляндией и Швецией или Канадой и США?

Вряд ли. Да, это топ-матчи, но, если видеть их каждый год, ещё по паре раз, такое зрелище быстро приестся. Можно отчасти сравнить это с футбольной Лигой чемпионов, в которой решились на изменения в том числе из-за того, что в группах и плей-офф частенько стали мелькать одни и те же противостояния.

Хоккеисты сборных Финляндии и Швеции Фото: Getty Images/iihf.com

Идём дальше. Как будет обстоять дело с конкуренцией? Худшая команда турнира вылетает в дивизион ниже? Или это будет закрытый турнир, где никто не вылетает?

При первом варианте могут быть попросту странные итоги. Один неудачный турнир для условной сборной Финляндии — и команда Суоми покидает элиту. На следующий год мы лишаемся ряда крутых хоккеистов, которые буквально пару лет назад брали золото. Бредовый расклад.

Однако второй вариант не лучше. Как уже отмечено выше, получится междусобойчик, который быстро надоест и приведёт лишь к деградации сборных.

И тут-то как раз лучший момент напомнить о том, что такие турниры, как ЧМ, — это не только возможность поболеть за тех, кто тебе нравится, но и — глобально — шажочек в сторону развития хоккея.

Посудите сами: как развиваться сборным поменьше, если у них не будет возможности играть с сильными командами?

Ответ один: никак.

Ты не сможешь понять свой реальный уровень и стать сильнее, если у тебя нет конкурентов и по-настоящему сильных оппонентов.

К слову, это коснётся и нашей сборной, когда она вернётся на международную арену, однако это уже другая тема.

Во многом благодаря тому, что на ЧМ выступают разные сборные, некоторые из них сумели серьёзно спрогрессировать. Всё-таки во многом в спорт вкладываются ради того, чтобы он приносил результат, а для многих стран, особенно европейских, такая лакмусовая бумажка — это чемпионаты мира.

Так, Швейцария 60 лет оставалась без медалей, а её лучшим результатом было серебро ЧМ-1935 и золото (единственное) на чемпионате Европы — 1926. До XXI века «крестоносцы» в последний раз попадали в призовую тройку в 1953 году.

То есть когда-то, причём ещё совсем недавно, сборную Швейцарии считали достаточно слабой. А потом случилось серебро ЧМ-2013. А затем серебро ЧМ-2018. И в конце концов – три подряд финала с 2024 по 2026 год. Кто-то периодически напоминает, что швейцарцы не сумели бы добиться таких успехов, если бы российскую сборную не отстранили, но ведь «крестоносцы» начали прогрессировать ещё тогда, когда наша команда не была забанена. Да и в НХЛ всё чаще появляются швейцарские звёзды. Так что сборная не заняла наше место, а фактически отвоевала своё собственное.

И сейчас «сыроваров» не получится назвать слабой командой.

Германия стала куда сильнее и даже добралась до серебра на ЧМ-2023 и ОИ-2018. Латвия впервые в истории выиграла медали, взяв бронзу в том же 2023-м. В 2025-м Дания сенсационно выбила канадцев в четвертьфинале и стала четвёртой, а Австрия блеснула на ЧМ в прошлом и позапрошлом годах.

Более того, в этом году Норвегия сотворила чудо, сначала финишировав второй в своей группе, а потом обыграв Канаду в матче за третье место. Прежде наивысшим достижением скандинавов было четвёртое место аж 75 лет назад — в далёком 1951 году. Причём тогда даже не было плей-офф, только групповой этап. Так что норвежцы стали национальными героями, добравшись до бронзы в этом году, и своей яркой и самоотверженной игрой абсолютно заслужили эту медаль.

А помните, что было каких-то 10-15 лет назад? Латвийцы, немцы, австрийцы, датчане, норвежцы — все считались теми ещё аутсайдерами, потерять очки с которыми — едва ли не позор. И что сейчас? Эти команды всерьёз претендуют на попадание в плей-офф и регулярно становятся большим препятствием для топ-сборных. Порой ещё и до медалей добираются.

Конечно, это касается не всех. Итальянцы, британцы и венгры всё ещё довольно слабенькие сборные. Но для них попасть в элиту — уже огромный успех и прогресс. Надо же оценивать подобные достижения в сравнении не с успехами других стран, а с успехами самой этой страны, не так ли? Тем более даже просто игра с более сильным соперником идёт в плюс команде.

Да и кто будет поставлять сенсации, если не все эти сборные? И как нормально следить за турниром, если на них нет сенсаций? Посмотрите, сколько внимания к себе приковали те же норвежцы в этом году или латвийцы три года назад.

Более того, если номинальный аутсайдер обыграл топовую сборную, значит, он заслужил эту победу. А раз так, то аргументы, что такие команды не нужны, как-то совсем уж теряет свою силу.

Так что участие «маленьких» сборных в чемпионатах мира — это обязательное условие для развития хоккея. И, что самое важное, оно приносит свои плоды. Посему очередные предложения устранить «слабышей» не выдерживают никакой критики.