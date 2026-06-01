У Канады большие проблемы, площадки пора менять. Краткие итоги ЧМ по хоккею

Очередной чемпионат мира стал историей. Вряд ли швейцарский турнир задаст тренды на годы вперёд, но выводы из него делать нужно.

Чемпионство не спеша, без суеты

Жизнь и ЧМ-2019 показали: финнов никогда нельзя скидывать со счетов, даже когда они привозят откровенно слабые составы. ЧМ-2026 стал редким в последнее время случаем, когда у финнов приехали ещё и почти все лучшие свободные игроки. Юкка Ялонен, при всех своих тренерских талантах, хороших отношений со звёздами не выстроил, поэтому они сборную весной чаще игнорировали — за исключением домашних турниров.

Однако этот год стал исключением. Возможно, Александр Барков, решивший сыграть на ЧМ после пропуска всего сезона, помог собрать всю банду вместе. Если бы не травма Теуво Терявяйнена уже в первом матче группового этапа, то финальный состав Суоми мог бы быть ещё мощнее. А лучшим джокером стал 20-летний Конста Хелениус, который сделал победный гол как в полуфинале, так и в финале.

После обезжиренного группового этапа финны последовательно и спокойно обыграли три сильные сборные. Показательно, что чешские журналисты после четвертьфинала жаловались, что соперник против них играл даже не на полную. Канадские звёзды были задушены фирменной финской игрой в обороне — и три главных тренера клубов НХЛ, стоявшие на скамейке, ничего не смогли с этим поделать (впрочем, и на Олимпиаде были проблемы).

А ведь после поражения в матче со Словакией на старте Олимпиады появлялись слухи, что финские звёзды недовольны Антти Пеннаненом и якобы хотят позвать на царство Пола Мориса. Однако на той же Олимпиаде финны взяли медаль, чуть-чуть не дотерпев до финала, а приезд компании из НХЛ на ЧМ показывает, что с доверием к нынешнему тренеру всё в порядке. У шведов, например, случился частичный бойкот со стороны звёзд, и итог налицо.

Одна и та же канадская проблема

Чем в первую очередь запомнилась Канада в плей-офф Олимпиады? Безлимитным заигрыванием своих лидеров, которое помогло еле-еле пройти чехов и финнов, но победить в финале уже не помогло. День прошёл, число сменилось, теперь и тренеры на скамейке другие, а ничего не изменилось.

В моменте с «бронзовым» норвежским голом канадские форварды (Селебрини и Шайфли) возвращались в оборону на полуспущенных, потому что явно очень сильно устали. Овертайм длился 3.32, а №71 и №55 отыграли в нём по 1.59, а до этого ещё по 22 минуты в основное время — причём на весьма требовательных к физике «аэродромах». Повторимся: это против Норвегии, у которой пока что 0 полноценных игроков НХЛ (хотя у многих из этих парней такой шанс есть).

Канадцы упустили даже бронзу Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Вопросы к тренерам Канады возникают, однако два таких турнира показывают скорее другое: разница между игроками вне мирового топ-15 или топ-20 меньше, чем кажется. Хотя и год назад приезд Маккиннона и кучи звёзд не помог пройти Данию, которая провела один хороший и дисциплинированный матч, да и в Милане мы видели, что 40-летний Червенка не боялся лучших защитников НХЛ. Поэтому, вполне возможно, даже молодые звёздочки Канады из четвёртого звена уже не становились решающим фактором против старательных середняков из европейских лиг.

В XXI веке Канада не выиграла ни одного официального турнира ИИХФ за год дважды: в 2011-м и 2017-м. Однако в 2010 и 2014 годах страна была олимпийским чемпионом, причём у обоих полов — теперь же ни одного официального титула у канадцев нет. Турнир четырёх НХЛ к ним не относится. Очень грустные итоги сезона, в котором канадская серия без Кубка Стэнли продлилась до 33 лет. Может, лучше развивать баскетбол? Там у Канады теперь есть целый MVP НБА.

Главная проблема малых сборных

Всегда радуют успехи маленьких сборных. Топовых команд в хоккее, футболе и баскетболе одинаковое количество, а вот массовки хотя бы уровня баскетбола в хоккее нет. Конечно, против географии не попрёшь, но и в Европе хоккейных середняков могло бы быть чуть больше.

И проблема в том, что нет среднего класса, который стабильно (ключевое слово) бы держал хороший уровень. Вот у норвежцев сейчас подросло классное поколение, а до этого дюжину лет шаром покати. Дания за 12 месяцев родила Николая Элерса и Оливера Бьёркстранда, а следующей такой парочки ждать придётся очень долго. Пока растёт Германия, параллельно тонет школа Усть-Каменогорска и Казахстан оказывается в кризисе. Можно долго перечислять разнонаправленное движение хоккейных середняков.

И Норвегии вовсе не обязательно производить каждый год Торесенов или, что теперь более актуально, Брандсегг-Нюгоров и Стеенов. Однако в стране нет и стабильного потока хоккеистов, которые бы играли во вторых-третьих звеньях в шведской или финской лиге. Например, каких-то три года назад, когда целью Норвегии на ЧМ было избежать вылета, бо́льшую часть команды составляли игроки из местной лиги (разумеется, слабой).

Конечно, отстранение России сделало дорогу к медалям легче, но не из-за отстранения России норвежцы за год отправляют двух игроков в первый раунд драфта и готовятся ещё к одному первораунднику. Да, катков в стране маловато, на что жалуются и сами норвежские хоккеисты, зато получилось очень удачно вписаться в соседний шведский конвейер, который уже давно штампует классных игроков.

Норвежцы вошли в историю Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

«Аэродромная» усталость

Совсем недавно в России был тотальный разнобой площадок. Теперь, впрочем, все более-менее приходят к одному стандарту — канадскому, именно коробки шириной 26 м устанавливают на большинстве новых площадок. Это один из факторов, который привёл к повышению интенсивности и темпа в КХЛ. После такого смотреть на хоккей ЧМ временами было странно.

На турнире было достаточно забойных матчей с шикарным уровнем борьбы и единоборств, в том числе и на групповом этапе. Однако площадки-«аэродромы» в 2026-м очень сложно воспринимать на уровне взрослых сборных. На фоне резко убыстрившегося темпа игры в НХЛ здесь море пространства, море времени подумать, откатные тактики ставить даже проще. Кажется, ещё при президентстве Рене Фазеля у ИИХФ были планы полностью перейти на маленький формат. Возможно, так резко делать не надо, но где хотя бы компромиссный финский размер?

Какой была бы Россия на этом чемпионате мира? Очень сильно зависит от того, кто бы повёз эту команду на турнир. Игроки КХЛ явно готовы выдерживать более высокий уровень интенсивности игры, чем несколько лет назад. Однако поговорка про льва во главе баранов и барана во главе львов для хоккейного ЧМ крайне актуальна. Таланта в наших командах всегда было много, но вот правильный путь для его использования находился не всегда.